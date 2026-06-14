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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 15 Haziran Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 15 Haziran Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkiler evini tazeleyen İkizler Yeni Ayı ile birlikte, geçmişten gelen o özür mesajı, mevcut ilişkisi olanlar için partnerleriyle aralarında küçük bir güven testine dönüşebilir. Bu mesajı partnerinden saklamak yerine ona okutarak, aranızdaki şeffaflığı sarsılmaz bir hale getireceksin.

Bekar bir Koç burcu isen, eski defterlerin kapanmasıyla birlikte üzerinde hissettiğin görünmez ağırlık kalkıyor. Yeni biriyle tanışmak için acele etmiyorsun. Gelen mesajlara dönmemenin, telefonu bir kenara atıp sadece kendi zevklerine odaklanmanın lüksünü yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın rasyonel aydınlığı sayesinde, partnerinin sana sunduğu hizmet dili, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çözemediğin bir sorunda sorumluluğu alıp seni rahatlatması, ilişkinin sadece aşktan değil, sağlam bir hayat arkadaşlığından oluştuğunu kanıtlıyor.

Bekarsan, bugün sana süslü laflar eden profillere tahammülün yok. İletişim evini tazeleyen Yeni Ay sayesinde, sana yardım eden, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen pratik zekalı insanlara şans veriyorsun. Aşkı eylemlerde arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği keskin netlikle, partnerinin telefonunda veya sosyal medyasında gördüğün anlamsız bir beğeni, zihninde soru işaretleri yaratabilir. Varsayımlarla kendini yemek yerine konuyu doğrudan masaya yatırıp net bir açıklama isteyeceksin.

Bekarsan, yaşadığın hayal kırıklığı sana insan doğasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Birine güvenmek için sadece akıcı sohbetin yetmediğini, arka plan araştırması yapmanın şart olduğunu öğrenerek gardını alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün İkizler Yeni Ayı'nın ifade yeteneğini güçlendiren rüzgarıyla, başlattığın bir konuşma, partnerinin savunmaya geçmesine neden olabilir. Oysa senin amacın suçlamak değil, sadece kaybolan tutkuyu geri getirmek. İkinizin de hatalarını kabul edeceği bu dürüst diyalog, şefkatli bir sarılmayla son bulacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, gizli tuttuğun iletişim, pazartesi mesaisi boyunca bakışmalara ve şifreli e-postalara dönüşüyor. Yasak veya gizli olanın cazibesi, rasyonel zihnini zorlasa da bu gizemin tadını çıkarmaktan kendini alamıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın zihinsel beklentileri artıran havasıyla, partnerinin sana karşı ufak bir ilgisizliği sitemkar yapmana yol açabilir. Ancak onun bu durumu sana değil, kendi stresine yönelik. Bütün boşluklarını onunla dolduramayacağını fark edip kendi hobilerine dönmek, ilişkiye nefes aldıracak.

Bekar bir Aslan olarak, reddettiğin gösterişli ama boş flört ise sana kendi değerini hatırlatıyor. Yanında susup sadece vitrin olacağın biri yerine, seninle beyin fırtınası yapabilecek zeki insanlara alan açıyorsun. Standartların akıl üzerine yeniden şekilleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün İkizler Yeni Ayı'nın iletişimde netlik isteyen açısıyla, partnerinle aranızdaki 'zaman ayıramama' gerginliği, akşam saatlerinde seslerin hafifçe yükselmesine neden olabilir. Haklılık savaşına girmek yerine, sadece ona sarılmak ve şefkat dilenmek, buzları saniyeler içinde eritecektir.

Bekar bir Başak burcu isen, flörtlere mesaj atmak bile sana angarya geliyor. Kendini yalnızlaştırdığın bu evrede, ısrarcı olmayan, 'ne zaman istersen o zaman görüşürüz' diyerek sana alan tanıyan karakterler radarına giriyor. Saygı, aşktan önce geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün İkizler Yeni Ayı'nın düşünceleri hızlandıran etkisi altında, partnerinle arandaki anlık gerilim, farklı değer yargılarından değil, sadece günün biriktirdiği yorgunluktan kaynaklanıyor. Yemekten sonra yapılacak sakin bir yürüyüş ve karşılıklı özür, uyumu yeniden tesis edecektir.

Bekar bir Terazi burcu isen, masadan kalkıp gittiğin olaylı yemek sana çok büyük bir güç veriyor. Kimseyi tolere etmek zorunda olmadığını, kendi doğrularından taviz vermenin sana göre olmadığını görüyorsun. Yalnız ama onurlu yürüyüşün çok daha tatmin edici, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın dönüştürücü iletişim gücüyle, kriz anlarında nasıl devleştiğini partnerin bir kez daha görüyor. Onun hayatındaki çöküş anında gösterdiğin kaya gibi sağlam duruş, ilişkini yüzeysel romantizmden çıkarıp kan bağı gibi sarsılmaz bir yere taşıyacak.

Eğer bekarsan, bugün yüzeysel flörtleşmelerden tamamen kaçınıyorsun. Biriyle bir kahve içerken, konuşmanın felsefeye, acılara ve gerçek hayat mücadelelerine kayması, karşındaki insanla aranda saniyeler içinde sarsılmaz bir ruhsal köprü kuracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkiler evini tazeleyen İkizler Yeni Ayı'nın rasyonel ışığıyla, aldığın ayrılık kararı sana acıdan ziyade büyük bir ferahlama verecek. Telefon ekranında bekleyen bir hayatın gerçek olmadığını anladığın için bu vedalaşma her iki tarafın da hayatına taze bir nefes alanı açacak. Dürüstlük en güzel veda şeklidir.

Bekarsan, iş ortamındaki veya dil kursundaki yabancı kökenli bir kişiyle yaşanan ufak bir iletişim kazası, önce komik bir özre, ardından da neşeli bir kahve buluşmasına dönüşüyor. Yanlış anlaşılan kelimeler, aranızda tatlı bir özel dile evrilecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün İkizler Yeni Ayı'nın zihinsel düğümleri çözen etkisiyle, partnerinin sert tavrı, aslında seni kaybetmek istememesinin bir çığlığına dönüşüyor. Onu suçlamak yerine, işkolik yapının ilişkinize ne kadar zarar verdiğini idrak edip somut bir özür adımı atmalısın. Mesaiyi azaltma sözü vermek aradaki buzları anında kırar.

Bekar bir Oğlak isen, karanlık ofis ortamında mesai arkadaşınla yediğin yemek, sana ortak acıların insanları nasıl birbirine bağladığını gösterecek. Sırf iş konuşarak geçen bu saatler, birbirinizin karakterine duyduğunuz saygıyı aşka dönüştüren sessiz bir kıvılcım olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün İkizler Yeni Ayı'nın aşk hayatına kattığı zihinsel hareketlilikle, partnerinle arandaki zihinsel atışma, aslında ilişkinizin dinamizmini gösteriyor. Fikir ayrılıklarından doğan bu inatlaşma, kişisel sınırlarınızı koruduğunuz için akşam saatlerinde tatlı bir barışmaya dönüşecek.

Bekar bir Kova isen, dijital dünyada kurduğun kimliksiz ama çok derin bağ, sana dış görünüşün veya statünün aşkta ne kadar önemsiz olduğunu kanıtlıyor. Zihinlerin yakınlaşması, fiziksel dokunuşlardan çok daha sarsıcı bir heyecan vererek günün tüm yorgunluğunu unutturacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün İkizler Yeni Ayı'nın aile ve güven evini aydınlatan etkisi sayesinde, ilişkinde partnerinin sana sunduğu koşulsuz dinleme eylemi, ilişkinin en sağlam duvarı oluyor. Onu dertlerinle yorduğunu düşünme; o, senin kalkanın olmaktan gurur duyuyor. Bu şefkatli akşam, aranızdaki aidiyeti mühürleyecek.

Eğer bekarsan, arkadaşından yediğin ihanet darbesi, hayatından çürük elmaları ayıklaman için evrenin bir hediyesidir. Sırrına ihanet eden bir dost, hiçbir zaman senin iyiliğini istememiştir. O kişiyi de arkanda bırakıp kendi yoluna çok daha güçlü devam ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Astroloji Editörü
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