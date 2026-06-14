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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Haziran Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, İkizler burcundaki Yeni Ay'ın zihni hızlandıran hava elementi enerjisi doğrudan sinüslerine ve solunum sistemine etki ediyor. Bu yoğun astrolojik frekans, nefes yollarında tıkanıklığa ve alnında ince bir basınca yol açabilir.

Tam da bu yüzden solunum kanallarını açmaya ve baş bölgendeki ağırlığı hafifletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için güçlü ağrı kesicilere sarılmak yerine, sıcak su buharına nane yağı damlatarak yapacağın doğal buğu yöntemine yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, İkizler burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği zihinsel ve sinirsel hız doğrudan bel boşluğuna ve alt omurlarına etki ediyor. Bu yoğun hava enerjisi, kuyruk sokumunda keskin bir sızlama veya omurganda istemsiz bir kilitlenme yaratabilir.

Tam da bu yüzden iskelet sisteminin alt kısmındaki baskıyı kırmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için beline sıcak su torbası koyup hareketsiz yatmak yerine, yere uzanarak dizlerini sağa ve sola yatıracağın omurga burgu hareketlerine yönelmelisin. Bel kavisini fiziksel olarak esnetmek, bedenine denge de getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, kendi burcundaki Yeni Ay'ın yoğun iletişimsel ve hareketli enerjisi doğrudan el bileklerine, karpal tünel bölgesine ve parmak eklemlerine etki ediyor. Bu yüksek astrolojik frekans, ellerinde uyuşma ve ince bir kilitlenme yaratabilir.

Tam da bu yüzden sinir uçlarındaki bu mekanik stresi boşaltmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için bileklik takıp beklemenin yanı sıra avuç içlerini duvara yaslayarak ön kol kaslarını uzatacağın germe pratiklerine yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, İkizler Yeni Ayı'nın bilinçaltını uyaran o hızlı ve hava elementli enerjisi doğrudan mide asidine, yemek borusu bölgesine ve diyafram zarına hücum ediyor. Bu görünmez astrolojik baskı, göğüs kafesinin hemen altında yanma veya reflü benzeri bir his yaratabilir.

Tam da bu yüzden sindirim borusundaki asit dengesini korumaya ve içsel basıncı dağıtmaya odaklanmalısın. Ayrıca, alkali su içmeye ve dik pozisyonda kalarak diyafram nefesleri almaya da yönelmelisin. Biraz da meditasyon ve yogayı dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, İkizler Yeni Ayı'nın dışa dönük ve sosyalleşmeye iten o yoğun hava enerjisi doğrudan baldır kaslarına, alt bacaklarına ve tendonlarına etki ediyor. Bu yüksek astrolojik çekim gücü, alt bacaklarında kramp benzeri sertleşmelere veya huzursuz bacak hissiyatına yol açabilir.

Tam da bu yüzden bacaklarına binen yükü hafifletmeye ve kaslarını esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için koltuğa yığılıp bacaklarını sarkıtmak yerine, ayaktayken topuklarını yere basarak baldır arkasını uzatacağın duvar esnemelerine yönelmelisin. Hareket ettikçe bedenindeki ağırlığın, ağrıların ve yorgunluğun da hafiflediğini hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, İkizler Yeni Ayı'nın zihnini sürekli meşgul eden hareketli transiti doğrudan şakaklarına, göz pınarlarına ve alın bölgesine etki ediyor. Bu sarsıcı zihinsel hava enerjisi, alnında zonklayıcı bir gerilim baş ağrısına dönüşebilir.

Tam da bu yüzden beyin korteksindeki basıncı düşürmeye ve zihnini boşaltmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için peş peşe ağrı kesiciler içmek yerine, karanlık bir odada işaret parmaklarınla şakaklarına nane yağı eşliğinde dairesel masajlar yapmaya yönelmelisin. Bu arada bol su tüketmeyi ve stresten arınmanı sağlayacak aktiviteler yapmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, İkizler burcundaki Yeni Ay'ın o zihinsel sınırları zorlayan enerjisi doğrudan boyun köküne, omuzlarına ve trapez kaslarına etki ediyor. Bu astrolojik hava akımı, boynundan sırtına inen kalın kas grubunda görünmez bir kilitlenmeye ve sertleşmeye neden olabilir.

Tam da bu yüzden üst sırtındaki stres yükünü boşaltmaya ve kaslarını esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için omuzlarını dikip kendini daha çok kasmak yerine, başını sağa ve sola yavaşça çekerek trapez kaslarını uzatacağın germe pratiklerine yönelmelisin. Bu arada postürünü düzeltmek öz güvenini ve omurga sağlığını da destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler Yeni Ayı'nın dönüşüm evindeki hızlı ve esnek hava enerjisi doğrudan kalça kemiklerine, pelvik bölgene ve hatta kuyruk sokumuna etki ediyor. Bu zihinsel olarak derinleşen astrolojik baskı, kalça eklemlerinde ve belinin en alt noktasında uyuşuk bir sızlama yaratabilir.

Tam da bu yüzden alt gövdendeki sıvı akışını rahatlatmaya ve eklemlerini esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için aynı pozisyonda çalışmaya inat etmek yerine, yere oturup ayak tabanlarını birleştirerek yapacağın kelebek esnemelerine yönelmelisin. Yaz sıcaklarında bedenini ve sağlığını denize girerek, bolca yüzerek de destekle deriz. Görünen o ki bedeninin spora ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İkizler burcundaki Yeni Ay'ın karşıt evindeki sürekli harekete geçiren enerjisi doğrudan uyluk kemiklerine, üst ve arka bacak kaslarına etki ediyor. Bu durmak bilmeyen hava elementi frekansı, bacaklarında gergin bir hamlık ve huzursuzluk yaratabilir.

Tam da bu yüzden alt bacaklarındaki o fiziksel basıncı dağıtmaya ve kaslarını rahatlatmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için asansör kullanıp hareketini kısıtlamak ya da sürekli dinlenmek yerine, dik durarak bacak arkasını uzatacağın öne eğilme esnemelerine yönelmelisin. Görünen o ki bedeninin güçlenmeye ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, İkizler Yeni Ayı'nın günlük rutinlerini hızlandıran telaşlı enerjisi doğrudan diz kapaklarına, eklem sıvısına ve menisküs bölgene etki ediyor. Zihinsel olarak oradan oraya savrulan bu astrolojik akım, dizlerinde sızlayıcı bir tutulmaya ve kilitlenmeye neden olabilir.

Tam da bu yüzden eklemlerindeki basıncı boşaltmaya ve hareket açını genişletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için dizlerini daha da yoracak koşu bantlarına çıkmaktan fazlasını yapmalısın. Belki oturduğun yerden dizlerini düz bir şekilde uzatıp bağlarını esneteceğin hafif hareketlere yönelmelisin. Belki de fizyoterapi ya da ortopedi randevusu alarak profesyonel destek almayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, İkizler Yeni Ayı'nın zihinsel ve yaratıcı alanda yarattığı yüksek frekanslı enerji doğrudan göz kaslarına, retina yorgunluğuna ve görüş alanına hücum ediyor. Bu hızlı astrolojik bilgi akışı, göz kapaklarında ağırlaşma ve ince bir yanma hissi yaratabilir.

Tam da bu yüzden görme merkezini dinlendirmeye ve göz içi basıncını hafifletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için yapay gözyaşı damlalarına yüklenmek yerine, ekranı kapatıp uzak ufuklara bakacağın basit göz odaklama egzersizlerine ve ılık su kompreslerine yönelmelisin. Ayrıca, doğada keyifli bir yürüyüş yapmayı ve uzaklara bakarak gözlerini dinlendirmeyi de bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İkizler Yeni Ayı'nın kökler evindeki hareketli ve zihni yoran enerjisi doğrudan ayak tabanlarına, topuk dikeni bölgene ve plantar fasyana etki ediyor. Bu köklü ve temeli sarsan astrolojik hava akımı, tabanlarında yorucu bir sızlama ve yere basarken hassasiyet yaratabilir.

Tam da bu yüzden alt bedeninin temel taşıyıcılarına şefkat göstermeye ve kasları esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için ayaklarını sarkıtıp hareketsiz kalmak yerine, sert bir masaj topunu ayak tabanında yuvarlayacağın yumuşak açma pratiklerine de yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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