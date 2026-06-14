Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, İkizler burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği zihinsel ve sinirsel hız doğrudan bel boşluğuna ve alt omurlarına etki ediyor. Bu yoğun hava enerjisi, kuyruk sokumunda keskin bir sızlama veya omurganda istemsiz bir kilitlenme yaratabilir.

Tam da bu yüzden iskelet sisteminin alt kısmındaki baskıyı kırmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için beline sıcak su torbası koyup hareketsiz yatmak yerine, yere uzanarak dizlerini sağa ve sola yatıracağın omurga burgu hareketlerine yönelmelisin. Bel kavisini fiziksel olarak esnetmek, bedenine denge de getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...