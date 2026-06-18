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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Haziran Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Chiron'un Boğa burcundaki enerjisi doğrudan sıvı dengene ve böbrek fonksiyonlarına etki edebilir. Bu yoğun toprak frekansı, vücudunda hafif bir ödem veya alt belinde dolgunluk hissi yaratmaya yatkındır. Toksinleri hızlıca atmak ve bedensel arınmayı sağlamak adına su tüketimini artırmalı, sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durmalısın. 

Eğer ödem sorunun devam ediyorsa, maydanoz veya kiraz sapı gibi ödem attırıcı bitki çaylarına yönelmek iyi bir yol olacak. Ancak şikayetlerin seni rahatsız etmeye başladıysa, hekim kontrolü de önemli, unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendi burcunda ilerleyen Chiron, doğrudan cilt bariyerine ve hücresel yenilenme sürecine etki ediyor. Gökyüzündeki bu şifalanma enerjisi, cildinde anlık kuruluklara veya hafif hassasiyetlere neden olabilir. 

Bedeninin bu dış zırhını korumak için sert kimyasal içerikli ürünler yerine doğal nemlendiricilere ve bol vitaminli gıdalara yönelmelisin. Cilt sağlığını içeriden desteklemek adına beslenme rutinine güçlü antioksidanlar eklemeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Chiron'un Boğa burcundaki ağır ve durağan enerjisi doğrudan sinir sistemine ve uyku merkezine etki edebilir. Zihinsel frekansların yavaşlamaya zorlandığı bu süreçte, bedenin derin ve kesintisiz bir dinlenmeye ihtiyaç duyacaktır. 

Akşam saatlerinde melisa veya sarı kantaron gibi yatıştırıcı çaylarla uykuya geçişini kolaylaştırmalısın. Bedenini zorlamak yerine dinlenme hakkını kendine vermek ve uyku hijyenini sağlamak en büyük şifan olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Chiron'un Boğa burcundaki seyri, omurganın üst kısmına ve kürek kemiklerinin arasına yoğun bir enerji taşıyor. Bu gökyüzü olayı, sırtında görünmez bir ağırlık veya istemsiz bir kasılma hissi yaratabilir. 

Omuzlarını dikleştirip göğüs kafesini açacak esneme hareketlerine yönelmek, bedenindeki bu fiziksel tutulmayı çözecektir. Gerekiyorsa ılık bir duş ve doğal yağlarla yapılacak hafif bir masaj, sırt kaslarını harika bir şekilde gevşetir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron'un Boğa burcundaki topraklayıcı enerjisi doğrudan dolaşım sistemine ve alt bacak kaslarına etki ediyor. Bedenindeki enerji akışının hafifçe yavaşladığı bu süreçte, baldırlarında veya ayak bileklerinde ince bir atalet hissedebilirsin. 

Kan dolaşımını canlandırmak adına gün içinde bacaklarını kalp seviyesinden hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmeli ve dolaşımı destekleyen hafif yürüyüşlere yönelmelisin. Bacaklarındaki bu durağanlığı kırmak sana büyük bir zindelik kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Chiron'un Boğa burcundaki transiti doğrudan karaciğer fonksiyonlarına ve metabolizma hızına etki edebilir. Vücudunun arınma ihtiyacı hissettiği bu gün, ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak iç organlarını dinlendirmek en büyük silahın olacaktır. 

Tam da bu noktada enginar, kereviz veya yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanmış detoks etkili hafif öğünlere yönelmelisin. Bedenine ihtiyacı olan bu hücresel molayı vermek, bağışıklık sistemini de harika bir şekilde destekleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Chiron'un Boğa burcundaki güçlü toprak enerjisi doğrudan iskelet sistemine, özellikle diz kapaklarına ve eklem sıvılarına hücum ediyor. Eklemlerinde esneklik kaybı veya hafif bir sertleşme hissedebileceğin bu süreci, bedenini çok zorlamadan yönetmelisin. 

Eklem sağlığını korumak için kolajen veya omega-3 zengini besinlere yönelebilir, bacak bağlarını uzatacak çok yumuşak germe pratikleri yapabilirsin. Bedeninin taşıyıcı kolonlarını şefkatle dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Chiron'un Boğa burcundaki yoğun etkisi doğrudan akciğer kapasitene ve diyafram kasına yöneliyor. Gökyüzündeki bu ağırlaşan frekans, nefes ritminde istemsiz bir sığlaşmaya veya düzensizliğe neden olabilir. 

Tam da bu yüzden oksijen akışını dengelemek ve bedensel canlılığını artırmak için açık havada derin nefes egzersizleri yapmalısın. Hücrelerine giden oksijen miktarını bilinçli olarak artırmak, bedenindeki tüm enerji blokajlarını hızla çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Chiron'un Boğa burcundaki enerjisi doğrudan bağırsak florana ve sindirim sisteminin genel işleyişine etki edebilir. Bedensel adaptasyonun zorlandığı bu süreçte, metabolizmanı yormayacak alkali diyetlere yönelmelisin. 

Chiron'un bu transitinden en az şekilde etkilenmek adına ise probiyotik tüketimini artırmak ve öğünlerini hafifletmek harika bir yol olacak. Beslenme düzenini bu şifalı frekansa uygun şekilde yenilediğinde enerjinin nasıl yükseldiğini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Chiron'un Boğa burcundaki sabitleyici enerjisi doğrudan boyun kavisindeki ve ensendeki kas gruplarına etki ediyor. Bedeninde görünmez bir kilitlenme veya boyun omurlarında ince bir hassasiyet yaşayabilirsin. 

Bu fiziksel baskıyı kırmak için boynunu nazikçe sağa ve sola eğerek uygulayacağın yavaş esneme egzersizlerine yönelmelisin. Ayrıca, ısıtıcı bir merhem veya sıcak su torbası da kaslarındaki gerginliği yumuşatıp kan akışını rahatlatacaktır. Tabii bu konuda uzman bir hekime ve eczacıya danışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Chiron'un Boğa burcundaki seyri doğrudan göz kaslarına ve alın bölgende bulunan sinir uçlarına etki edebilir. Gökyüzündeki bu yoğun frekans, şakaklarında ince bir basınç ve görme merkezinde kuruluk yaratmaya yatkındır. 

Göz çevrendeki bu fiziksel gerilimi almak için ılık suyla ıslatılmış pamuk pedlerle doğal bir kompres yapabilir, alnına dairesel masajlar uygulayabilirsin. Bedeninin bu hassas noktasını dinlendirmek sana büyük bir ferahlama sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Chiron'un Boğa burcundaki şifalı enerjisi doğrudan pelvik kaslarına ve kalça eklemlerine etki ediyor. Bedenindeki ağırlık merkezinin değiştiği bu süreçte, alt gövdende hafif bir atalet veya esneklik kaybı hissedebilirsin. 

İşte bu bölgedeki enerji akışını açmak için yerde bağdaş kurarak veya bacaklarını iki yana açarak yapacağın yumuşak yoga hareketlerine yönelmelisin. Kalça kavisini fiziksel olarak esnetmek, bedenine muazzam bir hafiflik ve hareket özgürlüğü verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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