Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün kendi burcunda ilerleyen Chiron, doğrudan cilt bariyerine ve hücresel yenilenme sürecine etki ediyor. Gökyüzündeki bu şifalanma enerjisi, cildinde anlık kuruluklara veya hafif hassasiyetlere neden olabilir.

Bedeninin bu dış zırhını korumak için sert kimyasal içerikli ürünler yerine doğal nemlendiricilere ve bol vitaminli gıdalara yönelmelisin. Cilt sağlığını içeriden desteklemek adına beslenme rutinine güçlü antioksidanlar eklemeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...