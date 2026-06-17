Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, bugün mesai uzun sürebilir, fazlaca yorulabilir veya uykusuz kalabilirsin. Bu durum ise göz kaslarında yorulmaya ve alın bölgende ince, zonklayıcı bir gerilime neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında yüz hatlarında biriken bu fiziksel stresi kırmak için ekranlardan uzaklaşıp gözlerini kapatarak avuç içlerinle alın çevrene ve şakaklarına yumuşak dairesel baskılar uygulamalısın. Görme merkezini bu şekilde dinlendirmek, tüm günün yorgunluğunu ve stresini atarak baş ağrısını bedeninden uzaklaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...