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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Haziran Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığının etkisi altında olacaksın. Bu enerji kontrolü bırakıp arkana yaslanmanı ve rahatlamanı sağlasa da sandalyede uzun süre oturmamalısın. Özellikle de belinin alt kısmına dikkat etmeli, omurganı korumalısın. 

Bel bölgende biriken fiziksel ataleti kırmak için ise yere sırtüstü uzanıp dizlerini sağa ve sola yatıracağın yumuşak omurga burgu hareketlerine yönelebilirsin. Bedenindeki bu esneme, omurlarını hizalayarak günün fiziksel durağanlığını bedeninden nazikçe silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı uzun süre ayakta kalmaman gerektiğini işaret ediyor. Zira gökyüzünün enerjisi alt bedeninde, bacaklarında, baldır kaslarında ve tendonlarında ince bir gerilmeye yol açabilir.

Bedenindeki bu fiziksel sertleşmeyi çözmek için ise ayaktayken topuklarını yere sağlam basıp gövdeni öne doğru esnettiğin duvar germe pratiklerine vakit ayırmalısın. Baldırlarını bu şekilde uzatmak, bacaklarındaki kan dolaşımını da canlandırarak bedensel yorgunluğunu hızla atmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığında sessizliğe bürünüp kendine odaklanabilirsin. Bu süreçte boyun kökünde ve kürek kemiklerinin arasında yorucu bir kilitlenme söz konusu olabilir. 

Tam da bu noktada özellikle de sırtında biriken fiziksel stresi açmak için sandalyede dikleşip kollarını göğsünde çaprazlayarak sırtını dışa doğru esnettiğin yumuşak germe hareketleri yapabilirsin. Üst omurganı hareketlendirmek için harika bir güne başlıyorsun. Kaslarını hareket ettirmeyi ve kendine zaman ayırmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün zorlu ve keskin kararları alırken farkında olmadan nefesini tutman ve stresle göğüs kafesini sıkman, kaburgalarının arasındaki kaslarda ince bir basınca ve daralmaya yol açabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında diyaframındaki bu kilitlenmeyi aşmak için ise ayakta dikilerek kollarını yukarıya doğru uzatıp derin ve ritmik karın nefesleri almaya özen göstermelisin. Göğüs kafesini bu şekilde fiziksel olarak genişletmek, zorlu müzakerelerin bedeninde bıraktığı kasılmaları anında yumuşatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün mesai uzun sürebilir, fazlaca yorulabilir veya uykusuz kalabilirsin. Bu durum ise göz kaslarında yorulmaya ve alın bölgende ince, zonklayıcı bir gerilime neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında yüz hatlarında biriken bu fiziksel stresi kırmak için ekranlardan uzaklaşıp gözlerini kapatarak avuç içlerinle alın çevrene ve şakaklarına yumuşak dairesel baskılar uygulamalısın. Görme merkezini bu şekilde dinlendirmek, tüm günün yorgunluğunu ve stresini atarak baş ağrısını bedeninden uzaklaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sürekli bir yerlere koşturmak ve krizi düzeltmek için ayakta fazla zaman geçirmek zorunda kalabilirsin. Bu yoğun ve hızlı tempo ise ayak tabanlarında ince bir sızlamaya yol açabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında bacaklarına binen bu fiziksel yorgunluğu atmak için ise akşam eve döndüğünde ayaklarını ılık suya sokup taban kaslarını esnetecek yumuşak germe hareketleri yapmalısın. Adımlarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, gün boyu koşturmanın ayaklarında bıraktığı gerginliği hızla iyileştirecektir. Ayrıca dinlenmek için masaj, ayak bakımı ve pedikürü de deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni zorlayan zihinsel dirence veya tek başına yaptığın yoğun fiziksel aktivitelere dikkat etmelisin. Bu süreç özellikle ön kol kaslarında, sırt, boyun ve omuz bölgende yorucu bir ağrıya neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında kollarında biriken bu fiziksel gerilimi açmak için ise ayaktayken kollarını sırtında birleştirip göğüs kafesini ileriye doğru esnettiğin yumuşak germe pratiklerine yönelmelisin. Üst gövdeni rahatlatmak için su sporlarını ve yogayı da deneyebilirsin bugün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güzelliğine odaklanmalısın. Gergin yüz ifadeleri ya da saatlerce gülümsemek, yüz hatlarında ve çene kaslarında ince bir yorgunluğa yol açabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında yanaklarında biriken bu fiziksel gerilimi açmak için ise gün sonunda çeneni serbest bırakıp ağzını birkaç kez genişçe açıp kapattığın esneme hareketleri yapmalısın. Mimik kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak için yüz yogasını denemeye ne dersin? Belki günün ikinci yarısında zarif bir estetik dokunuş ya da cilt bakımı için randevu da alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hızlı ve aceleci hareketler sırasında bedenini fazlaca yorabilirsin. Aman dikkat, öne doğru bükülü kalmak, belinin orta kısmında ve lumbar omurlarında yorucu bir sızlamaya neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında bel bölgende biriken bu fiziksel stresi açmak için ise ayaktayken ellerini beline yerleştirip gövdeni hafifçe geriye doğru esnettiğin yumuşak hareketlere yönelmelisin. Omurganın alt kısmını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, geçmişe odaklanırken bedenine binen kapanma yükünü de hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün profesyonel hayatın ile duyguların arasında kalabilirsin. İşte bu durum omuzlarının farkında olmadan öne doğru çökmesi, göğüs kafesinde ve ön omuz kaslarında daraltıcı bir kilitlenmeye neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığı altında postüründe biriken bu fiziksel kapanmayı açmak için ise kollarını arkada kenetleyip göğsünü öne doğru açacağın derin esneme hareketlerine vakit ayırmalısın. Üst gövdeni bu şekilde fiziksel olarak genişletmek adına pilates, meditasyon ve nefes egzersizleri de iyi olacaktır. Bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün uzun süre ayakta kalmak, bedensel anlamda yorucu işler yapmak veya masa başında yanlış pozisyonda oturmak, bedeninde ağrılara neden olabilir.

Venüs ile Plüton karşıtlığının etkisi ile hassaslaşan kas-iskelet sistemini güçlendirmek adına spora başlamayı düşünmelisin. Özellikle de sırtını ve alt bedenini hareket ettirmeli, kan dolaşımını hızlandırmalı ve bedenini güçlendirmelisin. Bunun için kalsiyum ve magnezyum desteği de alabilirsin. Tabii gıda ve vitamin takviyeleri için hekim tavsiyesi şart! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yaşadığın duygusal iniş çıkışlar ve stres midene etki edebilir. Sindirim sistemini zorlayan bu süreçte, düzenli beslenmek en büyük silahın olacaktır. Ayrıca, hafif gıdalar tüketmek, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve lifli sebze, meyvelerle sindirim sistemini desteklemek de iyi bir yol olacak. 

Venüs ile Plüton karşıtlığından en az şekilde etkilenmek adına probiyotiklere de yönelmelisin. Beslenme düzenini değiştirmeyi ve sağlıklı bir yaşam için doğru rutinler oluşturmayı düşünüyorsan, mutlaka diyetisyen tavsiyesi de al deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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