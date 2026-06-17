Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün ofiste savunduğun riskli ve yenilikçi fikir, meslektaşların arasında kısa süreli bir şok etkisi yaratsa da, vizyoner duruşun sayesinde herkesi ikna etmeyi başaracaksın. Bugüne kadar sadece dengeyi koruyan kişiydin, şimdi ise kuralları yeniden yazan kişi oluyorsun.

Yeniliğe karşı duyduğun gizli korkuyu yendiğinde, yöneticilerinin sana çok daha büyük ve kreatif bütçeler emanet etmeye gönüllü olduğunu göreceksin. Venüs ile Plüton karşıtlığı, kariyerinde cesaretin getirdiği büyük prestiji ve yeni liderlik şansını masana altın tepside sunuyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…