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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Haziran Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Haziran Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofiste kontrolü başkalarına devretmeni sağlayan çok öğretici bir kriz yaratıyor. Kendi bildiğini okumak yerine, tıkandığın bir projede inisiyatifi güvendiğin bir ekip arkadaşına veya uzmana bırakacaksın. Liderlikten geri adım atmak ilk başta gururunu zedelese de, işlerin sen müdahale etmeden de kusursuz ilerlediğini görmek omuzlarındaki devasa yükü alacak.

İş hayatındaki bu teslimiyet hali, mesai sonrasında günlük yaşamına büyük bir rahatlama olarak yansıyor. Akşam eve dönerken organizasyon yapma veya plan kurma telaşını bir kenara bırakıp sadece akışta kalmayı seçeceksin. Birinin senin yerine restoran seçmesi veya yemeği hazırlaması, arkana yaslanıp anın tadını çıkarmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün direksiyonu partnerine bırakıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, güç savaşlarını bitirip onun senin için hazırladığı sürprizlere veya yönlendirmelere şefkatle teslim olmanı sağlıyor. Bekar bir Koç burcu isen ilk adımı atan avcı rolünden sıyrılıyorsun. Bugün ipleri eline alan, ne istediğini bilen ve seni yönlendirebilecek kendinden emin karaktere karşı içsel ve çok güçlü bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığı seni konfor alanından çekip çıkarıyor. Geleneksel ve güvenli yolları savunduğun bir toplantıda, aniden şirketin şimdiye kadar hiç denemediği, son derece avangart ve riskli bir fikri cesurca savunurken bulacaksın kendini. Değişime direnen yapın, bugün değişimin bizzat öncüsü oluyor.

Profesyonel hayatındaki bu fikirsel devrim, iş çıkışında zihnini çok daha deneysel alanlara itecek. Rutin olarak gittiğin klasik mekan yerine, modern sanat sergisine katılmak, hiç bilmediğin bir mutfağı denemek veya sıra dışı bir söyleşiye gitmek ruhuna taze bir vizyon katacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki güvenli ama biraz sıkıcılaşan rutini bu akşam radikal bir kararla kırıyorsunuz. Venüs ile Plüton karşıtlığı, ilişkine daha önce hiç denemediğin bir aktiviteyi veya cesur bir sohbeti taşıyarak aranızdaki tutkuyu sarsıcı bir şekilde yeniliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, her zamanki ağırbaşlı ve tahmin edilebilir karakterler bugün hiç ilgini çekmiyor. Sınırları zorlayan, aykırı giyinen veya marjinal fikirleriyle zihnine meydan okuyan farklı bir ruhla çok heyecanlı bir diyaloğa girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, her zaman konuşkan ve dışa dönük olan zihnini içe kapatıyor. Ofiste çalan telefonlara, gereksiz e-postalara ve bitmek bilmeyen sohbetlere aniden bir duvar örüp sadece önündeki derin ve analitik bir dosyaya odaklanacaksın. Sessizliğin içindeki yoğun üretkenliği keşfediyorsun.

İletişimi kestiğin bu derin odaklanma hali, mesai sonrasında kalabalıklardan kaçma ihtiyacına dönüşecek. Arkadaş buluşmalarını iptal edip sessiz bir kütüphaneye sığınmak veya evde telefonunu uçak moduna alarak derin bir araştırmaya dalmak, zihinsel olarak seni inanılmaz derecede besleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle arandaki bitmek bilmeyen sohbetleri bugün huzurlu bir sessizliğe bırakıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, yan yana kitap okumanın veya konuşmadan sadece birbirinizin varlığını hissetmenin ne kadar güven verici olduğunu kanıtlayacak. Bekar bir İkizler burcu isen, gürültülü ve gösterişli flörtlere tahammülünün kalmadığı bir gün seni bekliyor. Sana kelimelerle değil, derin bir bakışla veya ortak bir entelektüel sessizlikle eşlik edebilecek ağırbaşlı bir ruha karşı büyük bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofisteki korumacı ve duygusal tavrını buz gibi bir mantığa çeviriyor. Sürekli sorun çıkaran bir tedarikçiyle olan sözleşmeyi iptal etmek veya verimsiz bir iş birliğini tek kalemde bitirmek için masaya oturacaksın. Duyguları işin içine karıştırmadan, şirketinin çıkarlarını koruyan acımasız ama çok doğru bir adım atıyorsun.

Profesyonel hayatındaki bu sınır çizen, net tavır, mesai bitiminde kişisel yatırımlarına ve bütçene de yansıyor. Kullanmadığın ancak 'belki lazım olur' diyerek ödediğin abonelikleri, sana fayda sağlamayan finansal yükleri hiç acımadan iptal ederek kendi bütçende büyük bir temizliğe girişeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün partnerinle arandaki duygusal bağımlılık kalıplarını kırıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, ilişkide seni yoran ve sürekli fedakarlık yapmanı gerektiren ufak detayları açıkça masaya yatırıp sınırlarını çok net bir şekilde çizmene yardımcı olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, flört evresinde sana güvensizlik veren, 'red flag' olarak gördüğün hiçbir hareketi bugün tolere etmiyorsun. Gelişigüzel bahanelerle gelenleri anında hayatından silip sadece dürüst olanlara şans veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sahne ışıklarını seven doğanı bambaşka bir boyuta taşıyor. Ofiste ön planda olmak yerine, arka planda güçlü bir veri analizine veya karmaşık bir sisteme gömülerek kimsenin fark edemediği çok kritik bir istatistiksel hatayı bulacaksın. Alkış beklemeden yaptığın sessiz çalışma, günü kurtaracak.

İş hayatındaki bu anonim ve odaklı ruh hali, günlük yaşamında da sadeleşme ihtiyacı doğuruyor. İş çıkışı gösterişli mekanlara gitmek yerine, elinde bir listeyle sessizce market alışverişi yapmak veya evde çok sıradan günlük işlerle meşgul olmak sana inanılmaz bir zihinsel dinginlik verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerinle şık bir akşam yemeği yerine, evde beraber temizlik yapmak veya bir dolabı düzenlemek gibi çok sıradan bir işi paylaşıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşkın şatafatsız, günlük telaşlar içindeki samimiyetini sana derinden hissettirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün ilgi çekmeye çalışmadan, sadece kendi işinle meşgul olduğun bir anda; senin doğal, odaklı ve sessiz auranı dışarıdan gözlemleyen, detaylara önem veren çok zeki biriyle şaşırtıcı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığı, her detayı ilmek ilmek planladığın ofis projeni son dakika aksilikleriyle yerle bir ediyor. Ancak planın çökmesi seni strese sokmak yerine, içinde yıllardır gizli kalan doğaçlama yeteneğini ortaya çıkaracak. Krizi anında yönetip sıfır hazırlıkla harika bir iş çıkaracaksın.

Kontrolü kaybetmenin aslında ne kadar özgürleştirici olduğunu fark ettiğin bir gün. İş çıkışında ajandana sadık kalmak yerine, tesadüfi bir şekilde farklı bir sokağa sapacak veya hiç planlamadığın salaş bir mekana giderek belirsizliğin tadını sonuna kadar çıkaracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, planlanan bir randevunun iptal olmasına veya yemeğin yanmasına gülüp geçerek, partnerinle evde peynir ekmek eşliğinde çok daha neşeli bir akşam geçiriyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, kaosun içindeki romantik esnekliği keşfetmeni sağlıyor. Bekar bir Başak burcu isen, hiç planlamadan adım attığın mekanda veya bozulan bir organizasyonun tam ortasında; senin gibi krizlere pratik yaklaşan ve duruma gülerek uyum sağlayan biriyle tanışıp, anında çok samimi bir çekime kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofiste her zaman aradığın uyumlu ve herkesi memnun eden tavrından vazgeçmeni sağlıyor. Takım içinde ayrılık yaratacağını bilsen bile, şirket için en doğru olduğuna inandığın keskin ve tek taraflı bir kararı taviz vermeden uygulayacaksın. Eleştirilere kulak tıkayıp kendi doğrunu savunuyorsun.

İş hayatındaki bu uzlaşmaz ama çok güçlü duruşun, mesai sonrasında günlük planlarına da yansıyor. Başkalarının hatırına katıldığın sosyal etkinlikleri iptal edip kendi başına kalacağın yalnız ve çok yoğun bir aktiviteye (tek başına bir spor veya odak gerektiren bir hobi) yönelerek bireyselliğini kutlayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerine karşı kendi sınırlarını ve kişisel ihtiyaçlarını çok doğrudan, filtresiz bir şekilde ifade ediyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, sorunların üzerini örtmek yerine onları dürüstçe masaya yatırmanı sağlayarak aranızdaki saygıyı derinleştiriyor. Bekar bir Terazi burcu isen, sürekli senin onayını bekleyen ve kararsız flörtleri bugün anında eliyorsun. Sana eşlik ederken kendi bağımsız duruşundan taviz vermeyen, karakteri oturmuş ve yalnızlığa saygı duyan güçlü bir profile çekileceksin. Çünkü yanına yakışacak güçlü birini arıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, doğuştan gelen derin ve şüpheci yapını ters yüz ediyor. Ofiste veya sektörde katıldığın bir etkinlikte, insanların altında gizli ajandalar aramaktan vazgeçip sadece anın tadını çıkararak çok yüzeysel ve neşeli sohbetlere dalacaksın. Basitliğin getirdiği ferahlığı kucaklıyorsun.

Zihnindeki derin komplo teorilerini susturman, günlük rutinine harika bir hafiflik katıyor. İş çıkışında ciddi ve felsefi konulara kafa yormak yerine, arkadaşlarınla havadan sudan konuşmak, sadece spordan veya havanın güzelliğinden bahsetmek sana inanılmaz bir zihinsel detoks yaşatacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle ilişkide kriz yaratmaktan veya eski konuları deşmekten uzak duruyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, birlikte sadece hafif, eğlenceli ve komik bir akşam geçirmeni sağlayarak aranızdaki tüm ağırlıkları silecek. Bekar bir Akrep burcu isen, derin ruh eşi arayışını bugünlük askıya alıyorsun. Hiçbir beklentiye girmeden, sadece mizah anlayışı sana uyan ve hayatı basite alan biriyle rahatlatıcı, hafif flörtöz sohbetin keyfini çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sürekli uzakları ve yeni ufukları keşfetme arzunu tam tersine çevirerek seni kendi köklerine çekiyor. Ofiste yenilik peşinde koşmak yerine, şirketin eski arşivlerine inerek, markanın mirasını veya unutulmuş eski bir projeyi gün yüzüne çıkarıp ondan ilham alacaksın.

Geçmişe ve temellere duyduğun bu ani saygı, mesai sonrasında günlük ilgi alanlarını da değiştiriyor. Yeni bir mekanı keşfetmek yerine, bir antikacıya girmek, eski bir mobilyayı onarmak veya ailenden kalan eski fotoğrafları düzenleyerek kendi tarihine dokunmak sana derin bir tatmin hissi verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün partnerinle geleceği değil, geçmişi ve köklerini konuşuyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aile bağlarını, çocukluk anılarını veya ilişkinin ilk günlerini şefkatle anarak aranızdaki bağı sağlamlaştıracak. Bekar bir Yay burcu isen, hercai ve gezgin ruhları bugün pek çekici bulmuyorsun. Tam da zıt karakterine göz dikiyorsun. Yani geleneklerine bağlı, tarihe meraklı ve ayakları yere çok sağlam basan ağırbaşlı bir karakterle aranda, köklü bir güven hissine dayanan çok nostaljik bir bağ kurulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sarsılmaz ve profesyonel maskeni büyük bir dürüstlükle indirmeni sağlıyor. Ofiste veya önemli bir projede yaptığın ufak bir hatayı gizlemek yerine, bunu ekibine veya yöneticine tüm açıklığıyla itiraf edeceksin. Kırılganlığını göstermek, korktuğun gibi bir zayıflık değil, muazzam bir güç gösterisine dönüşecek.

Duygusal savunmalarını indirdiğin bugün, mesai bitiminde dostluklarına da yansıyor. Sürekli işten güçten bahsetmek yerine, yakın bir arkadaşınla kahve içip ona iç dünyandaki yorgunlukları, korkuları ve gerçek hislerini açacaksın. O ağır zırhından çıkmak ruhuna derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, bugün partnerine karşı duvarlarını yıkıyorsun. Zira Venüs ile Plüton karşıtlığı, 'Ben her şeyi hallederim' tavrını bırakıp ondan duygusal destek istemeni sağlayarak, aranızdaki şefkat bağını daha önce hiç olmadığı kadar derinleştirecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, senin kendinden emin ve net kariyer imajından ziyade, içindeki duygusal ve insani tarafı görebilen, seninle kalpten iletişim kuran naif bir karaktere karşı içsel bir teslimiyet yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, doğuştan gelen isyankar ve kural tanımaz yapını büyük bir sürprizle susturuyor. Ofiste veya dahil olduğun bir projede, işlerin yürümesi için sıkı kurallara, net bir hiyerarşiye ve katı bir disipline ihtiyaç olduğunu fark edeceksin. Özgürlüğü savunan sen, bugün ekibe kuralları dikte eden katı yönetici rolünü üstleniyorsun.

İş hayatında keşfettiğin bu yapıcı disiplin, akşam saatlerinde kişisel rutinine de sızıyor. Gelişigüzel yemek yemek veya plansız takılmak yerine, kendine saatli bir akşam programı oluşturup ölçüleriyle belirlenmiş bir yemek hazırlayarak bu düzenin getirdiği garip huzurun tadını çıkaracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle ortak hedeflerine ulaşmak için son derece planlı ve programlı bir sohbet ediyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşkı sadece romantizm olarak değil, birlikte inşa edilecek sağlam bir yapı olarak görmeni sağlayarak ilişkine güven verecek. Bekar bir Kova burcu isen, ne yapacağı belli olmayan sürprizli flörtler bugün sana sadece yorucu gelebilir. Sıkı dur; çünkü bu kez hayatı düzenli, sözünün eri olan ve sana güveni veren disiplinli bir karaktere doğru hızla çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı fedakar yapını adeta çelikten bir duvara dönüştürüyor. Ofiste maaş görüşmesinde veya yeni bir sözleşme pazarlığında, tek bir kuruşundan bile taviz vermeyecek, sıfır duyguyla ve rakamlar üzerinden konuşarak hakkını savunacaksın. Uysal yapın, buz gibi bir netliğe bürünüyor.

Kariyerindeki bu tavizsiz duruş, günlük harcamalarına ve kişisel kararlarına da anında sirayet ediyor. Alacağın bir eşya veya hizmet için pazarlık yaparken karşı tarafın duygusal mazeretlerine asla kanmayıp, sadece paranın karşılığını arayan rasyonel tüketici kimliğinle masadan galip kalkacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle bugün finansal konularda veya ilişkinin ortak yatırımları üzerine son derece rasyonel ve sınırları belli olan bir konuşma yapıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşktaki bulanık fedakarlıkları bitirip ilişkinin matematiğini çok daha eşitlikçi bir zemine oturtuyor. Bekar bir Balık burcu isen, sana sadece tatlı sözler söyleyip eyleme geçmeyen, sana emek ve zaman yatırımı yapmayan hiçbir flörtü hayatına almıyorsun. Aşkta net bir değer ve bedel arayışı içindesin! Sınırların ise tavizsiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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