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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Haziran Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Haziran Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde kontrol etme ihtiyacını bıraktığında aşkın ne kadar zahmetsiz aktığını fark ediyorsun. Partnerinin aldığı kararlara itiraz etmeden uyum sağlamak, aranızdaki görünmez inatlaşmaları bitirerek akşamınızı çok huzurlu bir dinlenme alanına çevirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı seni yorucu flört oyunlarından uzaklaştırıyor. Seni etkilemek için uğraşanlara değil, sadece kendi hayatını net bir şekilde yönetebilen ve senin sınırlarına saygı duyarak kendi alanını savunan güçlü profillere kapılarını aralayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde kalıpların dışına çıkmak partnerinle aranızdaki görünmez bağları çok daha tutkulu bir seviyeye çekiyor. Onunla birlikte yeni bir deneyime cesaret etmek, uzun zamandır aradığın tazeleyici enerjiyi evine getirecek.

Bekar bir Boğa burcu isen, gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı aşkta güvenlik arayışını bir kenara bıraktırıyor. Adımlarını hesaplamadan, sadece anın getirdiği tuhaf ve kural tanımaz çekime kapılıp, hayatına yepyeni bir heyecan katacak aykırı tanışmaya izin veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ilişkinde kelimelerin kifayetsiz kaldığı olgunluk evresinin tadını çıkarıyorsun. Partnerinle sessizliği paylaşabilmek, aranızdaki ilişkinin artık gösterişten uzak, sağlam bir köke oturduğunun en güzel işaretidir.

Bekar bir İkizler burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı zihinsel bir sığınakta arıyorsun. Fazla konuşan ve sürekli dikkat çekmeye çalışan karakterleri eleyip, kendi dünyasında huzurlu ve sana da sessiz güveni vadeden birine kalbini aralıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde sınırlarını net bir şekilde çizmen, partnerinle arandaki saygıyı sarsılmaz bir hale getiriyor. Kendini ezdirmeyen bu dik duruşun, ilişkinin çok daha eşitlikçi ve sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı artık bir kurtarma misyonu olarak görmüyorsun. Sürekli sorunlarını anlatan insanlardan sıyrılıp kendi ayakları üzerinde durabilen ve sana yük değil, yoldaş olacak sağlam bir karaktere odaklanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde partnerinle günlük yaşamın sade sorumluluklarını paylaşmak, aranızdaki yoldaşlık hissini zirveye taşıyor. Birlikte emek vererek geçirdiğiniz bu gösterişsiz akşam, birbirinize duyduğunuz güveni perçinleyecek.

Bekar bir Aslan burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı vitrinlerde aramaktan vazgeçiyorsun. Süslü sözler yerine, senin sıradan bir anında yanına gelip sana pratik bir konuda yardımcı olan, gözlem yeteneği yüksek sağlam bir karaktere karşı güçlü bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde mükemmeliyetçiliği bırakıp olayların akışına teslim olmak, partnerinle arandaki tüm stresi söküp atıyor. Hatalara veya bozulan planlara birlikte kahkaha atabilmek, ilişkinin ne kadar sarsılmaz bir dostluk üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Bekar bir Başak burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında kusursuz profiller bugün hiç ilgini çekmiyor. Dağınık, plansız ama kriz anlarında zekasıyla seni güldürebilen doğal bir karaktere kalbini aralıyorsun. Belirsizliğin içinden doğan bu iletişim sana çok taze bir nefes verecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde fedakarlık yapmayı bırakıp kendi isteklerini merkeze koyman, partnerinle arandaki dinamiği çok daha sağlıklı bir boyuta taşıyor. Net sınırlarının olması, ilişkinde gizli kalan öfkeleri temizleyerek sevgini berraklaştıracak.

Bekar bir Terazi burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında flört dünyasının politik ve yorucu nezaket kurallarını bir kenara bırakıyorsun. Ne istediğini doğrudan söyleyen, oyun oynamayan ve senin bağımsız auranı takdir eden net bir karakterle çok dürüst bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün partnerinizle birbirinizi yoran derin analizleri bırakıp sadece gülüşmeyi seçmek ilişkine taze bir oksijen veriyor. Zihinsel ağırlıklardan kurtulup anı paylaştığın bu akşam, sevginin sadece acıda değil, neşede de büyüdüğünü kanıtlıyor.

Bekar bir Akrep burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında sana dert anlatan veya sürekli kriz üreten insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Amacı sadece güzel vakit geçirmek olan, hayatı karmaşıklaştırmayan neşeli bir karakterle aranda çok zahmetsiz ve su gibi akan bir çekim başlıyor. Peki, sen kendini bırakabilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinde partnerinle aidiyet ve kök salma üzerine kurduğun derin bağ, ilişkini göçebe enerjisinden kurtarıp güvenli bir limana dönüştürüyor. Geçmişine saygı duymak, geleceğine atacağın en sağlam adımdır.

Ama bekar bir Yay burcu isen Venüs ile Plüton karşıtlığı altında anlık heyecanlar arayan flörtleri reddediyorsun. Sana geçmişinden, ailesinden ve hayata tutunduğu köklerden bahseden derin bir karakterle, güven ve sadakat üzerine inşa edilecek çok sağlam bir iletişime yelken açmak üzeresin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde gardını düşürüp partnerine sığınman, aranızdaki görünmez resmiyeti eritiyor. Kusurlarını ve yorgunluklarını onunla paylaşmak, aşkının sadece iyi günlerde değil, her koşulda sarsılmaz olduğunu hissettirecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında statü veya maddi güçle övünen kişileri doğrudan hayatından çıkarıyorsun. Duygusal dürüstlüğü olan, sana şefkatle yaklaşan ve yanında hiçbir rol yapmak zorunda hissetmediğin sıcak bir karakterle çok gerçek bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinle ilişkide belirsizlikleri ortadan kaldırıp net kurallar ve planlar koymak, aranızdaki tüm stresleri bitiriyor. Geleceği rasyonel bir şekilde inşa etme kararlılığınız, aşkınızın temellerini çok daha yıkılmaz bir hale getirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında uçuk kaçık maceraları rafa kaldırıyorsun. Sana tutarlılık vaat eden, nerede ne yapacağı belli olan ve sana güvenli bir alan sunan organize bir karakterle, çok sağlam ve mantıklı bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkinde duygusallıktan sıyrılıp beklentilerini net bir şekilde masaya koyuyorsun. Partnerinle arandaki dengesiz fedakarlıkları eşitleyerek kurduğun bu yeni düzen ise asla sevgini zedelemeyecek. Hatta tam aksine birbirinize daha saygılı davranmanızı sağlayacak.

Bekar bir Balık burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkta boş vaatlere karnın tok. Sana sadece zamanını değil, somut çabasını ve yatırımını sunan, sözünün eri kararlı bir profile şans vereceksin. Kalbini ancak değerini ispatlayanlar kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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