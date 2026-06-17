Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde sınırlarını net bir şekilde çizmen, partnerinle arandaki saygıyı sarsılmaz bir hale getiriyor. Kendini ezdirmeyen bu dik duruşun, ilişkinin çok daha eşitlikçi ve sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı artık bir kurtarma misyonu olarak görmüyorsun. Sürekli sorunlarını anlatan insanlardan sıyrılıp kendi ayakları üzerinde durabilen ve sana yük değil, yoldaş olacak sağlam bir karaktere odaklanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...