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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Haziran Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Haziran Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yumuşak atmosferle, partnerinle arandaki iletişim çok daha derin bir frekansa geçiyor. Günün yorgunluğunu birbirinize sarılarak ve sessizliğin içindeki güveni hissederek atmak, ilişkinizin temelini sarsılmaz bir hale getirecek.

Eğer bekar bir Koç burcu isen, her zamanki hızlı ve flörtöz avcı rolünü bugün bir kenara bırakıyorsun. Gösterişten uzak, sadece bakışlarıyla sana dinginlik veren ve merhametiyle dikkat çeken sakin karaktere karşı içsel bir çekim duyacaksın. Ruhuna hitap eden bir bağ başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin duyusal ve romantik frekansıyla, partnerinle arandaki aşkı kelimelerle değil, paylaştığın zevklerle büyütüyorsun. Birlikte güzel bir şarabın tadına bakmak veya sadece müziğin ritmine kapılmak, ilişkinize harika bir estetik katacak.

Eğer bekar bir Boğa burcu isen, estetik ve sanatsal mekanlarda karşılaştığın kişiyle arandaki çekim saniyeler içinde gelişiyor. Ortak bir melodi veya ortak bir lezzet üzerinden başlayan bu tanışma, sana hiç zorlanmadan, su gibi akan tazeleyici bir flört fırsatı sunacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin hayalperest enerjisiyle partnerinle arandaki iletişim çok daha şiirsel bir boyuta geçiyor. Gelecekte yaşamak istediğin evi veya gitmek istediğin ülkeleri tasvir ederek kuracağın o ortak hayaller, aşkının vizyonunu genişletecek.

Eğer bekar bir İkizler burcu isen, tesadüflerin gücüne inandığın bir gündesin. Kaybolduğun sokakta veya beklediğin yanlış durakta karşılaştığın kişinin zekası ve kelime dağarcığı seni anında etkisi altına alacak. Hikayesi olan insanlara çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği şifalı enerjiyle, partnerinle birbirinize adeta sığınak oluyorsunuz. Sözcüklere gerek kalmadan, sadece onun dizine başını koyarak geçireceğin bir saat, aranızdaki tüm dünyevi yorgunlukları silip süpürecek.

Eğer bekar bir Yengeç burcu isen, seni yoran ve sürekli ilgi bekleyen flörtlere bugün kapın tamamen kapalı. Senin sakin aurana saygı duyan, kendi iç huzurunu bulmuş ve yanında sessizce oturmaktan bile keyif alacağın olgun karaktere kalbini aralıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin yüce gönüllü titreşimiyle, partnerinin sana duyduğu saygı aşka dönüşerek kalbini ısıtacak. İkinizin de egolardan sıyrılıp birbirinizin erdemlerini takdir etmesi, ilişkinizin temelini sarsılmaz kılıyor.

Eğer bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli vitrinlere veya süslü laflara bugün hiç aldırış etmiyorsun. Senin merhametine denk, insanlara nasıl davrandığını önemseyen ve kalbindeki altın ışığı görebilen saf bir karakterle karmik bir bağ kurmaya başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği kabullenici enerjiyle, ilişkinde partnerinin eksiklerini değil, sana kattığı güzellikleri görüyorsunuz. Mükemmeliyetçilik zırhını çıkarıp aşkın kusurlu ama gerçek doğasına teslim olmak, aranızdaki bağı iyileştirecek.

Eğer bekar bir Başak burcu isen, zihnine meydan okuyan kaotik ama büyüleyici karaktere çekiliyorsun. Mantığının 'hayır' dediği ama kalbinin sanatsal auraya kapıldığı bu taze tanışma, sana aşkın kurallarla yaşanmadığını harika bir şekilde öğretecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin estetik ve romantik frekansıyla, partnerinle arandaki ilişki adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Birlikte güzel bir kahve eşliğinde sanattan, gelecek tasarımlarından bahsetmek ruhlarınızı birbirine kenetleyecek.

Eğer bekar bir Terazi burcu isen, kaba ve estetikten yoksun flörtleri anında hayatından çıkarıyorsun. Senin zarafetine ayak uydurabilen, güzellikten ve incelikten anlayan naif ruhla yaşayacağın çekim, kalbinde adeta bir tablo gibi kusursuz bir iz bırakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin derin ve ruhsal titreşimiyle, partnerinle arandaki aşk fiziksel sınırları aşıyor. Birbirinizin yaralarına dokunmadan onları şifalandırdığınız, tamamen kabulleniş ve ruhsal teslimiyet içeren bu akşam, ilişkinizi ölümsüzleştirecek.

Eğer bekar bir Akrep burcu isen, yüzeysel flört taktikleri bugün seni rahatsız ediyor. Sadece bakışlarıyla ruhuna dokunabilen, senin karmaşık iç dünyanı hiçbir şey sormadan anlayan mistik karakterle aranda kelimelere sığmayan, efsanevi bir çekim başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin ilham dolu frekansıyla, partnerinle birlikte sanattan ve estetikten keyif almanın ilişkini ne kadar tazelediğini göreceksin. Ortak bir melodiye eşlik etmek, aranızdaki tüm stresleri silip aşkınızı bir filme dönüştürecek.

Eğer bekar bir Yay burcu isen, hayatına girecek kişinin vizyonu senin için her şeyden önemli. Müzik, sanat veya seyahat üzerine konuştuğunda ufkunu açan, sınırları olmayan ilham perisi gibi karakterle yapacağın sohbet, kalbinde uzun zamandır aradığın kıvılcımı çakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin duvarları eriten şefkatli rüzgarıyla, ilişkinde kontrolü tamamen sevgiye bırakıyorsun. Partnerine mantıkla değil, tamamen kalbinle yaklaşman aranızdaki o resmi mesafeleri şifalandırarak yok edecek.

Eğer bekar bir Oğlak burcu isen, bugün statü veya kariyer başarılarıyla övünen kişileri doğrudan eliyorsun. Senin ciddi dünyana sadece saf bir nezaketle ve merhametle yaklaşan, içindeki gizli romantizmi görebilen karaktere karşı gardını tamamen indiriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin merhametli ve evrensel frekansıyla, partnerinle sadece birbirinizi değil, bütünü sevmeyi deneyimliyorsunuz. Ortak bir iyilik hareketinde bulunmak, aranızdaki aşkı manevi olarak çok doyurucu bir noktaya taşıyacak.

Eğer bekar bir Kova burcu isen, yüzeysel kafelerde veya uygulamalarda aradığın aşkı bugün yardım elini uzattığın samimi ortamda buluyorsun. Seninle aynı evrensel değerleri taşıyan, insanlığa veya doğaya saygılı şefkatli ruhla aranda inanılmaz güvenilir bir bağ filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin destansı romantizmiyle, partnerinle arandaki her temas adeta bir şiire dönüşüyor. Günlük hayatın tüm o katı kurallarını kapının dışında bırakıp birbirinize şefkatle ve koşulsuz bir sevgiyle teslim oluyorsunuz.

Eğer bekar bir Balık burcu isen, bugün mantığın sınırlarını aşan kadersel çekime kendini bırakıyorsun. Kelimelere ihtiyaç duymadan, sadece bakışlarıyla ruhunun derinliklerini anlayan ilham perisi karakterle, filmleri aratmayacak bir başlangıca adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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