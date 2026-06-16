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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Haziran Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında yoğun sezgisel akışları yönetmek ve bilgisayar başında uzun süre sabit bir pozisyonda kalmak, boyun ve ense kökündeki kas gruplarında ince bir sertleşmeye neden olabilir.

Bu astrolojik enerjinin bedeninde yarattığı fiziksel baskıyı açmak için ise masadan kalkıp başını nazikçe sağa ve sola eğerek boyun kaslarını uzatacağın yumuşak esneme hareketleri yapmalısın. Boyun bölgeni bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısının getirdiği yoğun bedensel gevşeme arzusu ve uzun süre ayakta kalarak odaklanma hali, bel kavisinde ve alt omurganda uyuşuk bir hassasiyete yol açabilir.

Bu astrolojik enerjinin yarattığı fiziksel kilitlenmeyi açmak için yere oturup bacaklarını öne uzatarak belini yavaşça esneteceğin öne katlanma hareketlerine yönelmelisin. Omurganın alt kısmını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında gün boyu klavye başında yaratıcı metinler yazmak veya telefonu elinden düşürmeden iletişimde kalmak, el bileklerinde ve parmak eklemlerinde ince bir sızlama yaratabilir.

Bu astrolojik akımın kollarında yarattığı mekanik stresi açmak için avuç içlerini duvara yaslayarak ön kol kaslarını ve parmaklarını nazikçe geriye doğru esnetmelisin. El kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında başkalarının duygusal yükünü omuzlarında taşımak ve gün boyu masa başında öne eğilerek çalışmak, kürek kemiklerinin arasında görünmez bir kilitlenmeye neden olabilir.

Bu astrolojik enerjinin sırtında yarattığı fiziksel baskıyı açmak için, ayağa kalkıp kollarını kapı pervazına yaslayarak göğüs kafesini ileri doğru esneteceğin açma hareketleri yapmalısın. Omuzlarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı üst kol ve triceps kaslarında yorucu bir hamlığa yol açabilir. Zira bu enerji hem üst bedenini yoruyor hem de içsel anlamda destekleyici karakterini ön plana çıkarıyor. 

Bu astrolojik enerjinin kollarında yarattığı fiziksel gerginliği açmak için ise dirseklerini başının üzerine doğru kıvırarak arkaya doğru yapacağın triceps esnetme hareketlerine yönelmelisin. Kollarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında cam kenarında hayallere dalmak veya masa başında çeneni ellerine dayayarak uzun süre düşüncelere dalmak, boyun ve çene kavisinde uyuşuk bir hassasiyete neden olabilir. Zira bugün gökyüzünün enerjisi en çok üst bedenini etkiliyor. 

Bu astrolojik enerjinin boynunda yarattığı fiziksel basıncı açmak için, başını nazikçe omuzlarına doğru yatırarak yapacağın yavaş boyun esnemelerine ve çene masajlarına yönelmelisin. Boyun kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında evde eşyaların yerini değiştirmek veya ofiste tasarımlar yaparken uzun süre öne doğru eğilmek, alt belinde ve lumbar omurlarında ince bir hassasiyet yaratabilir.

Bu astrolojik enerjinin bel kavisinde yarattığı fiziksel baskıyı açmak için dizlerinin üzerine çöküp kollarını öne doğru uzatarak yapacağın esneme egzersizlerine ve yogaya yönelmelisin. Omurganı bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında saatlerce derin konulara dalarak belgesel izlemek veya koltukta bacaklarını bükerek uzun süre hareketsiz kalmak, arka bacak ve diz arkası kaslarında uyuşuk bir sertleşmeye yol açabilir. Yani bugün, hareketsizlik sana iyi gelmeyecektir. 

Bu astrolojik enerjinin bacaklarında yarattığı fiziksel kilitlenmeyi açmak için ise yere oturup bacaklarını düz uzatarak ayak uçlarına doğru yavaşça esnediğin germe hareketleri yapmalısın. Alt bedenini bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında kemiklerine ve kaslarına dikkat etmelisin. Özellikle de kalça fleksörlerinde ve kasık bölgendeki bağlarda ince bir gerginlik söz konusu olabilir.

Bu astrolojik enerjinin alt gövdende yarattığı fiziksel basıncı açmak için ayağa kalkıp bir dizini yere koyarak diğer bacağınla öne doğru esnediğin hareketlere yönelmelisin. Kalça kavisini bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında uzun süre sabit bir şekilde ayakta durmamaya özen göstermelisin. Zira bu enerji, ayak bileklerinde ve baldır kaslarında uyuşuk bir hassasiyet yaratabilir.

Bu astrolojik enerjinin alt bacaklarında yarattığı fiziksel kilitlenmeyi açmak için ise bir basamağın ucunda durarak topuklarını aşağı yukarı doğru esneteceğin yumuşak hareketler yapmalısın. Bilek eklemlerini bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında postürünü bozmamaya özen göstermelisin. Özellikle de sırtının orta kısmında ve bel kavisinde yorucu bir gerilme söz konusu ise dikkat etmelisin.

Bu astrolojik enerjinin omurganda yarattığı fiziksel baskıyı açmak için ise ellerin ve dizlerin üzerinde durarak sırtını nazikçe kamburlaştırıp ardından çukurlaştıracağın kedi-inek esnemelerine yönelmelisin. Sırt kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında çalışmak ön kollarında ve el bileklerinde ince bir yorgunluk hissi yaratabilir. Bu astrolojik enerjinin kollarında yarattığı fiziksel kilitlenmeyi açmak için parmaklarını birbirine kenetleyip avuç içlerini dışarıya doğru iterek bileklerini nazikçe dairesel hareketlerle esnetmelisin. 

El ve kol kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak ise bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Bugün bedeninin ihtiyaçlarına odaklan, ona kulak ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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