Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında yoğun sezgisel akışları yönetmek ve bilgisayar başında uzun süre sabit bir pozisyonda kalmak, boyun ve ense kökündeki kas gruplarında ince bir sertleşmeye neden olabilir.

Bu astrolojik enerjinin bedeninde yarattığı fiziksel baskıyı açmak için ise masadan kalkıp başını nazikçe sağa ve sola eğerek boyun kaslarını uzatacağın yumuşak esneme hareketleri yapmalısın. Boyun bölgeni bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...