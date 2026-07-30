Yüzyıllardır ‘El Değmemiş’ Denilen Amazon Ormanlarının Altından 3 Milyon Kişilik Gizli Medeniyet Çıktı

Ancak prestijli bilim dergisi Nature'da yayımlanan son bulgular, yaklaşık 2.000 yıl önce bu devasa yeşil örtünün çok daha farklı, hareketli ve insan eliyle şekillendirilmiş bir manzara sunduğunu kanıtlıyor. Milattan önce 600 ile milattan sonra 850 yılları arasında güneybatı Amazon'da hüküm süren Aquiry medeniyeti, ormanın derinliklerine akıl almaz büyüklükte geometrik yapılar inşa ederek bölgeyi adeta devasa bir yaşam merkezine dönüştürmüştü. Üstelik bu topluluk, daha önce tahmin edilenin çok ötesine geçerek en parlak döneminde 3 milyonluk bir nüfusa ve 30 bin civarında devasa toprak yapıya ulaşmıştı.

Bilim insanlarının bu gizli tarihi ormana zarar vermeden gün yüzüne çıkarmasını sağlayan en büyük güç ise LIDAR teknolojisi oldu. Uçaklardan yeryüzüne gönderilen lazer ışınları sayesinde, sık ağaç dokusunun altındaki zemin haritalandı. Araştırma ekibi, toplamda 4 bin 500 kilometrekareye yakın bir alanda yaptıkları taramalarda, 396'sı daha önce hiç bilinmeyen 432 adet toprak yapısı tespit etti. Sadece Amazon'un yüzde üçünden bile küçük bir alanda karşılaşılan bu yoğunluk, tüm bölgeye uyarlandığında medeniyetin 183 bin kilometrekarelik devasa bir alana yayıldığını gösteriyor.