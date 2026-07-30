Yüzyıllardır ‘El Değmemiş’ Denilen Amazon Ormanlarının Altından 3 Milyon Kişilik Gizli Medeniyet Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/completely-tr...
Yüzyıllardır el değmemiş bir doğa harikası olarak kabul edilen Amazon yağmur ormanlarının, aslında devasa ve kayıp bir medeniyete ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Son teknoloji lazer haritalama sistemiyle yapılan araştırmalar, orman örtüsünün altında milyonlarca insanın yaşadığı ve on binlerce geometrik yapının bulunduğu Aquiry medeniyetini gün yüzüne çıkararak Amazon tarihine dair bildiğimiz her şeyi temelden değiştirdi.
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Hepimiz Amazon yağmur ormanlarını doğanın insan eli değmemiş, en saf ve vahşi köşelerinden biri olarak biliriz.
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Helsinki Üniversitesi'nden arkeo-antropolog Martti Pärssinen, bu manzaranın bilim dünyası için tam anlamıyla bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.
Bugün o ahşap evlerden ve yazılı bir kültürden geriye hiçbir iz kalmasa da, yeryüzüne kazınmış o muazzam geometrik şekiller insanlığın en büyük gizemlerinden birini aydınlatmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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