Sosyal Medya Fenomeni Canbequit Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Apple Adam ismiyle tanınan Mustafa Sözen'i aylardır sistematik bir şekilde zorbalayan şahıs, Sözen'in sinir krizi geçirmesine ve ailesine dair tüm bilgilerin paylaşılmasına neden olmuştu. Sözen, bir videosunda sanal zorbalar ailesinin adresine kadar paylaşılmasına tepki vermişti.

Sosyal medyada son zamanlarda artan ve özellikle özel insanlara karşı kullanılan dışlayıcı dilin ve sistematik dijital şiddetin faillerinden biri olarak gösterilen Tolun'un tüm sosyal medya hesapları Türkiye'de erişime engellendi.