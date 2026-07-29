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Sosyal Medya Fenomeni Canbequit Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Sosyal Medya Fenomeni Canbequit Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 16:40
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Uzun süredir ABD'de yaşayan ve açtığı yayınlarla popüler olan Canbequit rumuzlu Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldı. İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre özellikle yayınlarında ve içeriklerinde insanları aşağıladığı ve hakaret ettiği için tepki çeken Tolun'un sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Canbequit hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Canbequit hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal platformlarda yaptığı canlı yayınlarıyla ünlü olan ve uzun süredir ABD'de yaşayan fenomenin yayınlarında ve videolarında insanlara hakaret edip zorbalaması büyük tepki çekiyordu.

Hakkında yasa dışı kumar reklamı yaptığı iddiaları da olan Tolun yayınlarında özellikle kadınlara ve çocuklara hakaretlerde bulunuyordu.

Hakkında yasa dışı kumar reklamı yaptığı iddiaları da olan Tolun yayınlarında özellikle kadınlara ve çocuklara hakaretlerde bulunuyordu.

Apple Adam ismiyle tanınan Mustafa Sözen'i aylardır sistematik bir şekilde zorbalayan şahıs, Sözen'in sinir krizi geçirmesine ve ailesine dair tüm bilgilerin paylaşılmasına neden olmuştu. Sözen, bir videosunda sanal zorbalar ailesinin adresine kadar paylaşılmasına tepki vermişti.

Sosyal medyada son zamanlarda artan ve özellikle özel insanlara karşı kullanılan dışlayıcı dilin ve sistematik dijital şiddetin faillerinden biri olarak gösterilen Tolun'un tüm sosyal medya hesapları Türkiye'de erişime engellendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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