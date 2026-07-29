Sosyal Medya Fenomeni Canbequit Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Uzun süredir ABD'de yaşayan ve açtığı yayınlarla popüler olan Canbequit rumuzlu Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldı. İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre özellikle yayınlarında ve içeriklerinde insanları aşağıladığı ve hakaret ettiği için tepki çeken Tolun'un sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Canbequit hakkında soruşturma başlatıldı.
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Hakkında yasa dışı kumar reklamı yaptığı iddiaları da olan Tolun yayınlarında özellikle kadınlara ve çocuklara hakaretlerde bulunuyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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