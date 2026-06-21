Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, sabah saatlerinden itibaren bütçe tablolarına odaklanıp gözlerini ekrandan ayırmadan çalışmak, göz bebeklerinde kurumaya ve şakaklarında ince bir baş ağrısına neden olabilir.

Görme merkezindeki bu baskıyı dağıtmak için, ekran parlaklığını kısıp her yirmi dakikada bir uzağa bakarak göz kaslarını dinlendirmelisin. Akşamları göz kapaklarına yapacağın serin bir papatya kompresi, detaylı çalışmanın getirdiği stresi anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...