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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Haziran Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ofiste eşyaların yerini değiştirmek, koliler taşımak veya gün boyu hiç oturmadan ayakta koşturmak bel omurlarında ve kalça kaslarında tatlı bir yorgunluk bırakabilir.

Eve döndüğünde yere sırtüstü uzanarak dizlerini göğsüne doğru çekmeli ve belini sağa sola hafifçe beşik gibi sallamalısın. Fiziksel temponun belinde bıraktığı bu gerginliği yumuşak hareketlerle açmak bedenini hızla yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, saatlerce mesajlaşmak, neşeli e-postalar yazmak ve klavye başında aralıksız vakit geçirmek parmak eklemlerinde ve bilek bağlarında ufak bir kilitlenmeye yol açabilir.

El kaslarındaki bu mekanik yorgunluğu atmak için, parmaklarını tek tek geriye doğru esneterek uzatmalı ve avuç içlerine dairesel masajlar yapmalısın. Bileklerini dinlendirmek, yazışmaların getirdiği kilitlenmeyi hemen çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah saatlerinde hamur işleri veya şekerli ikramlar tüketmek, öğleden sonra kan şekerinde ani bir dalgalanmaya ve hafif bir uyku haline neden olabilir.

Bu enerji düşüşünü dengelemek için öğle yemeğinden sonra kısa bir yürüyüşe çıkmalı ve bol su içerek metabolizmanı canlandırmalısın. Bedenini hareketlendirmek kan şekerini hızla hizalayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sarkan işleri hızla bitirmek için ofis içinde koşuşturmak ve sürekli tempoda kalmak, baldır kaslarında ve diz arkası bağlarında gün sonunda ince bir gerilme hissi bırakabilir.

Bacaklarında oluşan bu fiziksel kasılmayı açmak için ayakta dikilirken bir topuğunu kalçana doğru çekerek ön bacak kaslarını yavaşça esnetmelisin. Kas liflerini uzatmak, hızlı koşturmacanın yorgunluğunu anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, uzun ve coşkulu sunumlar yaparken saatlerce ayakta dikilmek ve vücut dilini aktif olarak kullanmak, sırtının alt kısmında ve kalça kavisinde yorucu bir baskı oluşturabilir.

Belindeki bu mekanik yorgunluğu atmak için, gün sonunda yere oturup bacaklarını öne uzatarak ayak uçlarına doğru yavaşça esnediğin hareketler yapmalısın. Omurganı esneterek uzatmak, ayakta kalmanın getirdiği dik duruş yorgunluğunu hızla yatıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabah saatlerinden itibaren bütçe tablolarına odaklanıp gözlerini ekrandan ayırmadan çalışmak, göz bebeklerinde kurumaya ve şakaklarında ince bir baş ağrısına neden olabilir.

Görme merkezindeki bu baskıyı dağıtmak için, ekran parlaklığını kısıp her yirmi dakikada bir uzağa bakarak göz kaslarını dinlendirmelisin. Akşamları göz kapaklarına yapacağın serin bir papatya kompresi, detaylı çalışmanın getirdiği stresi anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, mesai sonrası aniden giriştiğin sportif faaliyetler veya eğlenceli rekabet oyunları, üst bacak ve kalça kaslarında gün sonunda tatlı bir hamlık hissi bırakabilir.

Bacaklarında oluşan bu laktik asit birikimini dağıtmak için spordan sonra yere oturup bacaklarını iki yana açarak iç bacak bağlarını esnettiğin germe hareketleri yapmalısın. Bedenini doğru bir şekilde esnetmek, yüksek eforun getirdiği sertliği yumuşatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, evrakların küçük yazılarını okumak, uzun süre ekrana kilitlenmek ve detaylara odaklanarak boynunu sabit tutmak, ense kökünde ve boyun omurlarında istemsiz bir sertleşmeye neden olabilir.

Ensendeki bu mekanik kilitlenmeyi açmak için, sandalyede dik bir pozisyon alıp başını yavaşça sağ ve sol omuzuna doğru yatırdığın esneme hareketleri yapmalısın. Boyun kaslarını esnetmek, yoğun odaklanmanın bıraktığı stresi anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün boyu uluslararası telefon görüşmeleri yapmak, uzun süre sandalyede kalarak vizyoner planlar yazmak, kürek kemiklerinin arasında ve sırtının üst kısmında ince bir tutulma yaratabilir.

Sırtındaki bu kilitlenmeyi açmak için, ayağa kalkıp kollarını yukarıya doğru iyice uzatarak omurganı tavana doğru esnettiğin hareketler yapmalısın. Gövdeni fiziksel olarak uzatmak, uzun toplantıların bedeninde bıraktığı baskıyı hızla hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, işleri hızla bitirmek için saatlerce duraksamadan bilgisayar kullanmak ve klavye başında süratle yazışmak, el bileklerinde ve parmak eklemlerinde ince bir sızlama hissi bırakabilir.

Bileklerindeki bu mekanik baskıyı rahatlatmak için mesai bitiminde avuç içlerini nazikçe dışarı doğru iterek ön kol kaslarını esnettiğin germe hareketleri yapmalısın. Kollarını bu şekilde dinlendirmek, yüksek temponun eklemlerinde yarattığı yorgunluğu anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yeni uygulamaları incelerken veya telefonu elinden düşürmeden saatlerce küçük ekranlara odaklanmak, boynunun arka kısmında ve omuz kaslarında postür bozukluğuna bağlı ince bir kilitlenme yaratabilir.

Omurganın üst kısmındaki bu gerginliği açmak için, telefonu bir kenara bırakıp çeneni göğsüne doğru yavaşça eğerek boyun arkası bağlarını esnettiğin hareketler yapmalısın. Boynunu fiziksel olarak uzatmak, dijital odaklanmanın bedeninde bıraktığı stresi hızla yatıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, saatlerce ince tasarım detaylarıyla uğraşmak, ekran başında çizimler yapmak ve beyaz ışığa maruz kalarak görüşmelere katılmak kaslarında ve eklemlerinde ince bir hamlık hissi bırakabilir.

Ellerindeki bu sanatsal yorgunluğu atmak için, parmaklarını birbirine kenetleyip avuç içlerini dışarıya doğru iterek bileklerini nazikçe esnettiğin hareketler yapmalısın. Kollarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, yoğun yaratıcılığın eklemlerinde bıraktığı gerginliği hızla silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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