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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 21 Haziran Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 21 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 21 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Yaz Gün Dönümü enerjisiyle açık havada uzun saatler geçirmek ve güneşin altında aktif kalmak, cildinde hafif bir kuruluk veya vücut ısısında artış yaratabilir.

Bol sıvı tüketerek içsel serinliğini korumalı, akşam saatlerinde ılık bir duş alarak cildini doğal yağlarla nemlendirmelisin. Serinletici meyveler tüketmek bedenini hızla yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in Yengeç burcuna geçişi ve uzun pazar sofralarının rehaveti, sindirim sisteminde ufak bir yavaşlamaya veya hazımsızlığa neden olabilir.

Zengin ikramların ardından mideni rahatlatmak için taze nane veya rezene çayı demlemeli, akşam serinliğinde hafif tempolu kısa bir yürüyüşe çıkmalısın. Bedenini yormadan hareket etmek sindirimini hızla dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, en uzun günü yollarda geçirip sürekli hareket halinde olmak, bacaklarında ve diz eklemlerinde hafif bir hamlık veya yorgunluk hissi bırakabilir.

Gün sonunda ayaklarını kalp seviyesinden biraz yukarı kaldırarak dinlenmeli, bacak kaslarına ılık suyla yapacağın ufak bir duş masajıyla kan dolaşımını rahatlatmalısın. Ayaklarını dinlendirmek tüm günün yorgunluğunu alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kendi burcundaki bu yoğun Güneş transiti ve gün boyu hissettiğin yüksek coşku, sinir sisteminde ince bir uyarılmaya ve akşam saatlerinde uykuya geçişte hafif bir zorlanmaya neden olabilir.

Zihnini ve bedenini sakinleştirmek için yatmadan önce ekran ışıklarından uzaklaşmalı, melisa veya lavanta çayı eşliğinde sessizliğin tadını çıkarmalısın. Gözlerini dinlendirmek derin bir uyku çekmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün boyu yalnız kalma ve inzivaya çekilme isteğin, fiziksel hareketliliğini azaltarak lenf sisteminde ve kan dolaşımında ufak bir yavaşlamaya neden olabilir.

Hücresel enerjini tazelemek için bol su içmeli ve oturduğun yerden hafif esneme hareketleri yaparak bedenini canlandırmalısın. Akşamüstü yapılacak kısa bir açık hava yürüyüşü, durgunlaşan enerjini harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, en uzun günü kalabalık etkinliklerde, müzik veya yüksek sesli ortamlarda geçirmek, günün sonunda işitsel bir yorgunluğa ve zihninde hafif bir çınlamaya neden olabilir.

Bu duyusal aşırı yüklenmeyi dengelemek için akşam eve döndüğünde sessiz bir ortamda kalmalı, televizyon veya müzik açmadan kulaklarını dinlendirmelisin. Zihinsel sessizlik bedenine hızla şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, şık davetlerde saatlerce ayakta kalmak veya estetik görünmek uğruna rahatsız yazlık ayakkabılar giymek, ayak topuklarında ve kaval kemiklerinde ince bir baskı yaratabilir.

Ayaklarında oluşan bu mekanik yorgunluğu gidermek için akşam eve geldiğinde ayaklarını ılık ve tuzlu suda dinlendirmeli, parmak uçlarına hafif esnetme hareketleri uygulamalısın. Ayak tabanlarını rahatlatmak tüm bedeninin duruşunu hizalayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Yaz Gün Dönümü'nün parlak enerjisiyle uzun süre güneşe veya deniz yansımalarına maruz kalmak, göz kaslarında kısılmaya ve görme merkezinde hafif bir kuruluğa neden olabilir.

Gözlerini bu çevresel baskıdan korumak için gün içinde mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı, akşam eve döndüğünde ekran ışıklarından uzaklaşıp karanlıkta göz kapaklarını dinlendirmelisin. Görme merkezini yatıştırmak baş bölgende harika bir ferahlık sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, en uzun günün enerjisiyle duygusal olarak derinleşmek ve gün boyu yoğun sohbetlerin içinde kalmak, bedeninin sıvı dengesinde istemsiz bir azalmaya ve terlemeye bağlı hafif bir dehidrasyona yol açabilir.

Hücresel dengeni korumak için gün boyunca su tüketimini ihmal etmemeli, mineral açısından zengin hafif içeceklerle bedenini desteklemelisin. Bedenini içeriden nemlendirmek, zihinsel arınmanın getirdiği yorgunluğu da hızla atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yaz davetlerinde uzun süre ayakta kalmak, dans etmek veya aynı postürde insanlarla sürekli sohbet etmek, bel boşluğunda ve pelvik bölgende ince bir yorgunluk hissi bırakabilir.

Alt bedenindeki bu fiziksel kilitlenmeyi açmak için, akşam saatlerinde sırtüstü uzanarak dizlerini göğsüne doğru çekip belini nazikçe esnetmelisin. Omurganı bu şekilde rahatlatmak, sosyalleşmenin bedenine yüklediği tatlı yorgunluğu hızla şifalandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yeni bir yaz sporu denemek veya açık havada uzun saatler aktif kalmak, kalça kıvrımlarında ve arka bacak bağlarında tatlı bir hamlık ve kasılma yaratabilir.

Bacak kaslarında biriken bu laktik asidi dağıtmak için, spordan veya yürüyüşten sonra mutlaka öne eğilerek kaslarını uzatacağın esneme hareketleri yapmalısın. Bedenini doğru bir şekilde esnetmek, yüksek fiziksel temponun faydasını kalıcı hale getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Yaz Gün Dönümü'nün getirdiği yüksek coşkuyla saatlerce dans etmek, aktif kalmak veya heyecanlı kalabalıklarda bulunmak, kalp ritminde anlık hızlanmalara ve göğüs kafesinde hafif bir enerji sıkışmasına yol açabilir.

Bedensel ritmini dengelemek için ise günün sonunda sessiz bir köşeye çekilip elini kalbine koyarak ritmik ve yavaş diyafram nefesleri almalısın. Nabzını bu şekilde fiziksel olarak yatıştırmak, coşkulu günün bedeninde bıraktığı yorgunluğu da huzura çevirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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