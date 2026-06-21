Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Ay ile Mars üçgeni, haftaya muazzam bir fiziksel enerjiyle ve pazartesi sendromunu yerle bir eden bir coşkuyla başlamanı sağlıyor. Sabah ofise adım atar atmaz çalışma masanın yerini değiştirmek, arşivi tek başına düzenlemek veya yeni gelen ekipmanları hızla kurmak gibi hareketli bir işe girişeceksin. Yerinde duramayan bu neşeli halin tüm ekibi canlandırıyor.

İş yerindeki bu fiziksel koşturmaca, zihnindeki tüm bulanıklığı da silip süpürecek. Harekete geçerek sorunları çözebildiğini görmek, haftanın geri kalanı için sana harika bir motivasyon aşılıyor. Akşam mesai bitiminde bile enerjin tükenmeyecek; eve kapanmak yerine doğrudan spora gitmek veya yürüyüş yapmak isteyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, eşyaların yerini değiştirirken veya aktif bir şekilde koştururken partnerinin sana gülerek eşlik etmesi aranızdaki takım ruhunu neşelendiriyor. Birlikte ter dökmek ve fiziksel bir işi başarmak aşkınızı canlandıracak. Bekar bir Koç burcu isen, bugün kutu taşırken, spor salonunda veya fiziksel bir aktivite esnasında sana yardım elini uzatan çok enerjik biriyle, bol kahkahalı ve spontane bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...