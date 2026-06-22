Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Güneş Ay üçgeni kemik yoğunluğuna ve bedenin kalsiyum depolarına çok yapıcı bir frekans gönderiyor. İskelet sisteminin güçlendiği bu süreçte, bedensel duruşun ve fiziksel dayanıklılığın doğal bir şekilde artış gösterecek.

Kemik hücrelerini desteklemek adına D vitamini almak için kısa güneş banyoları yapmak ve mineral ağırlıklı beslenmek harika bir bakım yöntemidir. Taşıyıcı kolonlarına gösterdiğin özen, gün boyu dik ve enerjik kalmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…