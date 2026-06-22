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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Haziran Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Haziran Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Haziran Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş Ay üçgeni lenf drenajına ve bedenin bağışıklık yanıtlarına şifalı bir enerji taşıyor. Duygusal huzurun bedene yansıdığı bugün, toksin atım hızın artarak hücresel bazda derin bir arınma yaşamanı sağlayacak.

Lenf sistemini canlandırmak için ılık duşlar almak veya hafif kese masajları yapmak dolaşımını harika bir şekilde destekler. Bedenini toksinlerden arındırmak, zihnine berraklık ve ruhuna büyük bir hafiflik katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay Jüpiter karesi damar esnekliğine ve dolaşım sisteminin hızına doğrudan etki ediyor. Enerjini farklı yönlere dağıtma isteğin, kan akışında anlık hızlanmalara veya bacaklarında hafif bir basınç hissine neden olabilir.

Damar sağlığını desteklemek için kırmızı meyveler ve C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek hücrelerine çok iyi gelecek. Dolaşım sistemini rahatlatacak ufak yürüyüşler, bedensel ritmini dengeleyerek sana zindelik katar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş Ay üçgeni kemik yoğunluğuna ve bedenin kalsiyum depolarına çok yapıcı bir frekans gönderiyor. İskelet sisteminin güçlendiği bu süreçte, bedensel duruşun ve fiziksel dayanıklılığın doğal bir şekilde artış gösterecek.

Kemik hücrelerini desteklemek adına D vitamini almak için kısa güneş banyoları yapmak ve mineral ağırlıklı beslenmek harika bir bakım yöntemidir. Taşıyıcı kolonlarına gösterdiğin özen, gün boyu dik ve enerjik kalmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay Jüpiter karesi eklem içi sıvılarına ve kıkırdak dokularının esnekliğine ince bir titreşim yayıyor. Harekete geçme arzunun yüksek olması, kas liflerinde veya diz kapaklarında ufak sertleşmeler hissetmene yol açabilir.

Eklemlerini beslemek ve kaslarını rahatlatmak için kolajen içeren doğal takviyeler almak oldukça işe yarayacaktır. Bedenini yormadan yapacağın yumuşak esneme hareketleri, iskelet sistemine ihtiyaç duyduğu esnekliği geri kazandırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş Ay üçgeni hücresel yenilenme hızına ve üreme organlarının biyolojik ritmine destekleyici bir etki bırakıyor. Bedeninin kendi kendini onarma kapasitesi bugün zirveye çıkarak, kronik yorgunluk hissini hücrelerinden söküp atacak.

Bu onarım sürecine destek vermek için antioksidan zengini kırmızı orman meyvelerine yönelmek ve uykunu iyi almak büyük önem taşıyor. Bedeninin doğal ritmine saygı duymak, sana gençleşmiş ve taptaze bir enerji sunacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay Jüpiter karesi kardiyovasküler sisteme ve kan basıncı dengesine ince bir etki yapıyor. Coşku ve heyecanla hareket etme isteğin, kalp ritminde ufak dalgalanmalara veya anlık enerji patlamalarına zemin hazırlayabilir.

Kan dolaşımını ve nabzını dengelemek için kafein tüketimini sınırlandırmak oldukça faydalı olacaktır. Derin diyafram nefesleri alarak oksijen akışını düzenlemek, kalp kaslarını koruyup bedenine dinginlik getirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş Ay üçgeni endokrin sistemine ve hormonal dengeye son derece şifalı bir frekans iletiyor. Duygusal dünyandaki tatmin hissi, stres hormonlarını aşağı çekerek bağışıklık sisteminin hücresel savunmasını güçlendirecek.

Bedeninin yenilenme sürecine katkıda bulunmak için omega-3 gibi sağlıklı yağları beslenmene eklemek harika bir adımdır. Hormonal dengenin kurulması, gün boyu kendini enerjik ve bedensel olarak çok hafif hissetmeni garantiliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Jüpiter karesi sinir sisteminin uyarılabilirlik düzeyine ve beyin fonksiyonlarına yoğun bir enerji taşıyor. Zihinsel aktivitelerin hızlanması, sinir uçlarında anlık hassasiyetlere veya uykuya dalış sürecinde ufak gecikmelere yol açabilir.

Tam da bu noktada, B kompleks vitaminleriyle sinir ağını desteklemek ve akşam saatlerinde ekran ışıklarından uzaklaşmak beynine ihtiyaç duyduğu molayı verdirecektir. Zihnini yatıştıran bitki çayları tüketmek, uyku kaliteni artırarak hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş Ay üçgeni bağırsak florasına ve sindirim enzimlerinin ahengine doğrudan pozitif bir titreşim yansıtıyor. Bedeninin ikinci beyni olan mikrobiyom, bugün besinleri çok daha verimli sentezleyerek enerjini yukarı taşıyacak.

Sindirim sistemindeki bu uyumu kalıcı kılmak için ev yapımı probiyotiklere yönelmek ve lifli gıdalar tüketmek bedenine yapacağın en güzel yatırımdır. Bağırsak floranı güçlendirmek, genel sağlığına görünmez ama çok güçlü bir zırh giydirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş Ay üçgeni bedendeki sıvı dengesine ve hücresel hidrasyon kapasitesine çok uyumlu bir titreşim gönderiyor. İçsel huzurunun yüksek olduğu bugün, cildinin ve hücrelerinin nem tutma oranı artarak dışarıya doğal bir parlaklık yansıtacak.

Bu onarıcı süreci desteklemek için hyaluronik asit içerikli gıdalar tüketmek ve bol su içmek bedenine harika bir bakım sağlar. İçeriden sağladığın nem desteği, cildindeki elastikiyeti artırarak sana taze bir görünüm kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay Jüpiter karesi böbrek fonksiyonlarına ve bedenin mineral emilim süreçlerine hassas bir enerji gönderiyor. İştah dalgalanmaları veya düzensiz su tüketimi, hücrelerinde hafif ödem birikimine neden olabilir.

Böbreklerini yormamak adına tuz tüketimini dengelemek ve sıvı oranı yüksek taze meyveler yemek harika bir şifa sunar. Bedenindeki sıvı akışını doğal yollarla desteklemek, toksinlerin atılmasını hızlandırarak sana ferahlık katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay Jüpiter karesi metabolizma hızına ve karaciğerin toksin atım kapasitesine doğrudan bir frekans yayıyor. Gün içindeki iyimser ve coşkulu enerji, iştah mekanizmanı uyararak beslenme rutininde ufak kaçamaklar yapmana zemin hazırlayabilir.

Hücresel arınmayı desteklemek için antioksidan açısından zengin yeşil yapraklı sebzelere yönelmek ve su tüketimini artırmak harika bir çözüm olacaktır. Bedenini yormadan hafif bir detoks uygulamak, iç organlarını dinlendirerek sana zindelik katacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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