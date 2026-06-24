Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Merkür Satürn üçgeninin yapısal enerjisi, bedendeki kalsiyum dengesine ve diş minelerine güçlü bir frekans yansıtıyor. Bu transit, diş ve diş eti hassasiyetlerini dengelemek, kemik yapısını desteklemek için harika bir süreçtir.

Gıdalarla mineral takviyesi yapmak ve florür dengesini koruyacak doğal bakımlara yönelmek, bedeninin bu yapısal temelini güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...