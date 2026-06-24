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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Haziran Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs Uranüs karesinin bedendeki ani enerji dalgalanmaları, cilt bariyerinde beklenmedik hassasiyetlere ve kısa süreli reaksiyonlara neden olabilir. Bugün yeni bir kozmetik ürünü denemekten veya sert cilt bakımlarından kaçınmalısın. 

Hücresel yatışmayı sağlamak için aloe vera veya gül suyu gibi doğal içeriklerle cildini desteklemek ve bol su tüketmek bedenine çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür Satürn üçgeninin yapısal enerjisi, bedendeki kalsiyum dengesine ve diş minelerine güçlü bir frekans yansıtıyor. Bu transit, diş ve diş eti hassasiyetlerini dengelemek, kemik yapısını desteklemek için harika bir süreçtir. 

Gıdalarla mineral takviyesi yapmak ve florür dengesini koruyacak doğal bakımlara yönelmek, bedeninin bu yapısal temelini güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Venüs Uranüs karesi bedendeki hücresel sıvı dengesinde ve saç derisinde ani reaksiyonlar yaratabilir. Saç dökülmelerinde veya tırnak zayıflıklarında dönemsel bir artış gözlemleyebilirsin. 

Bu hızlı hücresel değişimi dengelemek için çinko ve biyotin içerikli doğal besinlere yönelmeli, saç derini kimyasal işlemlerden uzak tutarak dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür Satürn üçgeninin yapılandırıcı frekansı, uyku döngülerine ve kronik yorgunluk hissine doğrudan etki ediyor. Bu transit, bozulan biyolojik saatini düzene sokmak ve sinir sistemini yatıştırmak için oldukça elverişlidir. 

Akşamları uyarıcı gıdalardan uzak durarak melisa veya papatya gibi bitkilerin sakinleştirici etkisinden faydalanmak, hücrelerinin derinlemesine yenilenmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Venüs Uranüs karesi kan dolaşımında ve kalp ritminde anlık hızlanmalara, metabolizma hızında sürpriz değişimlere neden olabilir. Enerji dalgalanmalarını hissettiğinde kafein tüketimini sınırlamak iyi bir fikir olacaktır. 

Bedensel ısı değişikliklerine karşı bol su tüketmek ve ritmik, yavaş nefes egzersizleriyle nabzını yatıştırmak kalp sağlığını koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür Satürn üçgeni bedendeki bağırsak florasını ve kronik sindirim hassasiyetlerini yapılandırmak için mükemmel bir zemin sunuyor. Uzun süredir yaşadığın hazımsızlık veya mide yanmaları, düzenli bir probiyotik desteği veya alkali beslenme ile hızla düzelebilir. 

Bedeninin ikinci beyni olan sindirim sistemine göstereceğin bu şefkat, genel bağışıklığını harika bir seviyeye çekecektir. Yeni bir beslenme düzenine ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs Uranüs karesi endokrin (hormonal) sisteme ve bedenin su tutma kapasitesine sürpriz bir etki yapabilir. Cildinde dönemsel hassasiyetler, alerjik kızarıklıklar veya kozmetik ürünlere karşı ani tepkiler gözlemleyebilirsin. 

Tam da bu noktada cilt bakım rutinini sadeleştirmek ve kimyasal içeriklerden ziyade mineral bazlı, sakinleştirici tonikler kullanmak bu süreci rahatça atlatmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür Satürn üçgeni kronik mide asiditesi ve sindirim sistemi spazmları üzerinde yatıştırıcı, yapılandırıcı bir frekans yayıyor. Mide duvarını güçlendirmek için porsiyonları küçültmek, yemekleri yavaş tüketmek ve özellikle akşam saatlerinde ağır baharatlardan kaçınmak harika bir şifa getirecektir. 

Sindirim sistemine gösterdiğin bu özen, genel bağışıklığını yükseltecek. Bu ara sağlıksız beslenmekten, abur cubur kaçamaklarından ve sosyal medyada dolaşan diyetlerden uzak dursan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs Uranüs karesi sinir uçlarında ani hassasiyetlere ve kas seğirmelerine yol açabilir. Bu hücresel elektriklenmeyi yatıştırmak için magnezyum ağırlıklı beslenmeye dikkat etmek, yeşil yapraklı sebzeleri artırmak oldukça faydalı olacaktır. 

Bedenindeki sinirsel akışı dengelemek, gün içinde yaşadığın ani stres dalgalanmalarını da kolayca savuşturmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür Satürn üçgeni omurga sağlığına, duruş bozukluklarına ve iskelet sistemine yapılandırıcı bir şifa sunuyor. Kronik sırt ve boyun ağrılarını hafifletmek için ergonomik destekler kullanmak veya duruşunu düzeltecek düzenli postür egzersizleri yapmak harika sonuçlar verecektir. 

Tam ad bu noktada iskelet sistemine yapısal destek sağlamak, bedeninin taşıyıcı kolonlarını güçlendirir. Daha güçlü ya da kaslı olmak değil ama kendini daha iyi hissetmek kesinlikle gündeminde olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Venüs Uranüs karesi metabolizma hızında sürpriz değişimlere ve ani iştah dalgalanmalarına yol açabilir. Yemek yeme alışkanlıklarında yaşayacağın bu ani hevesleri dengelemek için lifli, uzun süre tok tutan gıdalara yönelmeli ve kan şekerini ani zıplatacak rafine şekerlerden kaçınmalısın. 

Beslenmendeki bu ufak disiplin, bedensel enerjini gün boyu korumanı sağlayacaktır. Daha dinç ve sağlıklı hissetmek ise gücüne güç katacaktır. Yani ufak tefek değişikliklerle resmen şifayı bulacaksın, desek yeridir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür Satürn üçgeni hücresel düzeyde nem dengesini korumak, cilt elastikiyetini artırmak ve anti-aging (yaşlanma karşıtı) bakım rutinleri oluşturmak için mükemmel bir zamandır. 

Bedenin suya ve yapılandırıcı minerallere olan ihtiyacını karşılamak adına, hyaluronik asit içerikli gıdalar tüketmek ve bol su içmek cildine doğal bir parlaklık kazandıracaktır. Hücrelerine gösterdiğin bu özen, tazelenmiş hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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