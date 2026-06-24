Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Merkür Satürn üçgeni, hayatındaki hedefleri ciddiyetle yeniden yapılandırman için harika bir zemin sunuyor. İster bir sınava hazırlanıyor ol, ister iş arayışında ol, istersen de evinin genel düzenini sağlamaya çalış; bugün zihnindeki dağınıklığı toparlayıp çok net bir yol haritası çizeceksin. Mantıklı adımlar atarak geleceğini güvence altına alma güdün yüksek çalışıyor.

Sorumluluklarını ertelemek yerine onlarla yüzleştiğin bu süreç, sana beklediğin iç huzuru getirecek. Başkalarının fikirlerine takılmadan, kendi hayatının iplerini eline aldığını hissedeceksin. Hedeflerine giden yolda disiplinli bir şekilde ilerlemek, perşembe gününü çok verimli kapatmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkilerde Venüs Uranüs karesinin sürprizli enerjisi devrede. Uzun süredir devam eden ancak sana artık heyecan veya güven vermeyen bir ilişkiyi bugün zihninde bitirme kararı alabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, hiç beklemediğin bir anda, sosyal medyada veya günlük bir işini hallederken karşına çıkan sıra dışı biriyle aniden iletişim kurarak şaşırtıcı bir flörte sürüklenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...