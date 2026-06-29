Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, haziran ayını gökyüzünün en güçlü ışığı olan Oğlak burcundaki Dolunay ile kapatıyorsun. Hayatında uzun süredir emek verdiğin, inşa etmeye çalıştığın hedeflerin artık görünür bir sonuca ulaştığı çok özel bir gündesin. Sınav sonuçlarını bekleyen bir öğrenci, aylardır ev bütçesini toparlamaya çalışan bir ebeveyn veya iş arayışında mülakat süreçlerini bitirmiş biri olabilirsin. Dolunay, ektiğin tohumların hasadını sana net bir şekilde sunarak yaşamında bir dönemi kapatıyor.

Aynı gün başlayan Merkür retrosu ise, yeni bir yola girmeden önce geçmişte yarım bıraktığın evrakları, iletişim kopukluklarını veya eski planları gözden geçirmen için sana bir mola hakkı tanıyor. Hızlı adımlar atmak yerine, başarılarını sindirmeyi ve eksiklerini şefkatle onarmayı seçeceksin. Hazirandan temmuza geçerken, ayakları yere basan ve geçmişin tecrübesiyle donanmış bir ruh haline bürünüyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Dolunay enerjisi partnerinle geleceğe dair çok somut kararlar almanı sağlıyor. Sorumlulukları paylaşmak ve ilişkiyi daha resmi veya güvenli bir yapıya oturtmak kalplerinizi birbirine mühürleyecek. Bekar bir Koç burcu isen, Merkür retrosunun fısıltılarıyla geçmişten gelen, hikayesi yarım kalmış dürüst bir karakterin yeniden iletişim kurma çabasına şahit olabilirsin. Karar vermek için acele etmeyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...