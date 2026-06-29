Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Oğlak burcundaki Dolunay iskelet sistemine, kıkırdak dokularına ve kemik hücrelerinin mineral tutma kapasitesine yoğun bir frekans yansıtıyor. Haziran ayının bu son gününde, duruş bozukluklarına bağlı sırt ağrıları veya diz eklemlerinde anlık sertleşmeler gözlemleyebilirsin. Bedeninin taşıyıcı kolonları senden ekstra bir şefkat ve hücresel bakım bekliyor.

Kemik yoğunluğunu desteklemek adına kalsiyum zengini gıdalar tüketmek, kolajen sentezini artıracak beslenme rutinleri oluşturmak oldukça faydalıdır. İskelet sistemini yormadan yapacağın yumuşak postür esnemeleri, bedenindeki bu biyolojik ağırlığı hafifleterek sana dik ve sarsılmaz bir zindelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…