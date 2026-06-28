Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Merkür'ün durağan konumu kemik yoğunluğuna, kıkırdak dokularının esnekliğine ve bedenin mineral emilim süreçlerine doğrudan etki eder. Kemik hücrelerinin yapılanma evresinde olduğu bu dönem, kalsiyum ve magnezyum dengesini sağlamak için kritik bir süreçtir.

İskelet sistemini desteklemek adına kemik suyu veya mineral açısından zengin gıdalar tüketmek oldukça faydalıdır. Bedeninin taşıyıcı kolonlarına vereceğin bu yapısal destek, duruşunu düzelterek fiziksel direncini artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…