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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 2 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 2 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 2 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay Plüton kavuşumu bedenin hücresel detoksifikasyon (arınma) hızına, lenf bezlerinin toksin atım kapasitesine ve hücresel yıkım-yapım döngüsüne son derece derin bir frekans yansıtıyor. Eski hücrelerin atıldığı bu süreçte, hafif bir terleme veya bedensel ağırlık hissi yaşayabilirsin.

Hücresel yenilenmeyi desteklemek için antioksidan zengini yeşil içecekler tüketmek ve cildini keseleyerek (kuru fırçalama) ölü derilerden arındırmak harika bir bakımdır. Bedenine vereceğin bu derin temizlik fırsatı, sana taptaze, parlayan ve zinde bir yaşam enerjisi kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay Plüton kavuşumu kemik iliği fonksiyonlarına, iskelet sisteminin mineral yoğunluğuna ve diş minelerine oldukça yoğun, dönüştürücü bir enerji iletiyor. Bedenin kendi yapı taşlarını yenilediği bu süreç, eklemlerde veya dişlerde anlık hassasiyetler yaratabilir.

İskelet sistemini ve hücresel iskeletini desteklemek adına kemik suyu tüketmek, kalsiyum ve D vitamini dengesini korumak harika bir biyolojik yatırımdır. Bedeninin bu en temel ve sert yapılarını içeriden beslemek, fiziksel direncini sarsılmaz bir seviyeye taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay Plüton kavuşumu karaciğerin toksin süzme kapasitesine, kan temizleme hızına ve hücresel arınma döngülerine derinden temas ediyor. Zihinsel aydınlanmaların bedende yarattığı frekans değişikliği, anlık ısı artışlarına veya toksin atımına bağlı hafif yorgunluklara yol açabilir.

Karaciğer hücrelerini desteklemek ve kan dolaşımını ferahlatmak için alkali beslenmeye özen göstermeli, yeşil yapraklı sebzeler ve limonlu su tüketimini artırmalısın. Bedenini içeriden arındırmak, zihnindeki aydınlanmayı fiziksel bir hafifliğe dönüştürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay Plüton kavuşumu üreme hücrelerine, hormonal dengenin en derin ritmine ve endokrin (salgı) sistemine güçlü bir titreşim gönderiyor. Ruhsal ve maddi krizlerin çözümü, bedeninde hormonal dalgalanmalara veya alt karın bölgesinde anlık hassasiyetlere neden olabilir.

Hücresel onarımı desteklemek ve hormonal ahengi korumak için omega-3 yağ asitleri (ceviz, keten tohumu) tüketmek ve bedenini dinlenmeye almak harika bir çözümdür. Ruhsal detoksunu fiziksel bir sükunetle desteklemek, sana sarsılmaz bir içsel direnç verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay Plüton kavuşumu böbreklerin süzme kapasitesine, sıvı-elektrolit dengesine ve bedenin hücresel su tutma eğilimine etki eder. İlişkilerde yaşanan gerginlikler ve zihinsel efor, hücrelerinde anlık nemsizliğe veya bel bölgende hafif bir hassasiyete yol açabilir.

Böbreklerini desteklemek ve toksinleri hızla atmak için gün boyu alkali su tüketimini artırmalı, tuzlu gıdalardan uzak durmalısın. Bedenini içeriden doğru bir şekilde nemlendirmek, cildine doğal bir ışıltı kazandırarak hücresel yorgunluğunu hızla silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay Plüton kavuşumu bağırsak florasına, sindirim enzimlerine ve bedenin ikinci beyni olan mikrobiyom döngüsüne sarsıcı bir titreşim gönderiyor. Eski alışkanlıkları terk etmenin yarattığı hücresel stres, bağırsaklarında anlık çalışma ritmi değişiklikleri yaratabilir.

Sistemini yeniden yapılandırmak için probiyotik kaynaklarına (kefir, lahana turşusu) yönelmek ve işlenmiş şekerleri hayatından çıkarmak harika bir biyolojik devrimdir. Sindirim floranı güçlendirmek, bağışıklığını çelik gibi yaparak sana muazzam bir yaşam enerjisi kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay Plüton kavuşumu kalp kaslarının ritmine, kalp-damar sistemine ve hücrelerin oksijen taşıma hızına çok yoğun bir titreşim yansıtıyor. Yaratıcı ve tutkulu enerjilerin dışa vurumu, kalp ritminde anlık ve tatlı hızlanmalara neden olabilir.

Kan akışını dengelemek ve kalp hücrelerini desteklemek için kırmızı orman meyvelerine yönelmek, rutinine hafif esnemeler eklemek harika bir hücresel bakımdır. Bedeninin bu dinamik ritmine uyum sağlamak, sana gün boyu sarsılmaz bir canlılık ve estetik bir ışıltı sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Plüton kavuşumu mide zarına, sindirim enzimlerinin elektriksel ritmine ve duyguların bedensel hazım süreçlerine güçlü bir frekans gönderiyor. Ailevi veya köklerle ilgili geçmiş yüzleşmeler, midende anlık kasılmalara veya tokluk hissine rağmen şişkinliklere neden olabilir.

Mide mukozasını korumak ve bu duygusal arınmayı desteklemek için alkali beslenmeye özen göstermeli, zeytinyağı veya kudret narı gibi doğal şifalandırıcılardan faydalanmalısın. Duygu merkezini yatıştırmak, bedenine gün boyu sarsılmaz bir hafiflik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay Plüton kavuşumu solunum yollarına, akciğerlerin oksijen sentezleme kapasitesine ve sinir ağının elektriksel iletimine derin bir titreşim yayıyor. Zihinsel olarak bu kadar net ve keskin olmak, sinir uçlarında hafif bir yorgunluğa veya boyun kaslarında gerginliğe yol açabilir.

Hücrelerine giden oksijeni artırmak için açık havada derin nefes pratikleri yapmalı, omuz bölgene yapacağın lavanta yağlı yumuşak masajlarla kaslarını gevşetmelisin. Bedenindeki elektriksel yükü boşaltmak, zihnine aradığın o sarsılmaz dinginliği sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay Plüton kavuşumu tiroid bezlerine, boğaz çakrasının enerji akışına ve bedenin genel mineral emilim hızına doğrudan etki eder. Kendi değerini yüksek sesle ifade etme arzusu, ses tellerinde anlık bir kuruluk veya boyun bölgesinde hafif bir hassasiyet yaratabilir.

Boğaz floranı korumak ve tiroid fonksiyonlarını desteklemek için deniz ürünlerine, iyotlu doğal gıdalara yönelmeli ve ılık bitki çayları tüketmelisin. Bedeninin bu ifade merkezine vereceğin hücresel destek, duruşuna ve iletişimine muazzam bir güç katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kendi burcundaki yoğun Ay Plüton kavuşumu hücre yenilenme hızına, cilt bariyerinin onarım sürecine ve beyninin elektriksel aktivitesine muazzam bir titreşim gönderiyor. Eski enerjileri bedenden atmak, anlık ısı artışlarına veya ciltte hücresel yenilenmeye bağlı ufak hassasiyetlere neden olabilir.

Hücresel arınmanı desteklemek için anti-aging (yaşlanma karşıtı) besinlere, C vitaminine yönelmeli ve su tüketimini zirveye taşımalısın. Bedeninin eski kabuğunu dökmesine izin vermek, sana dışarıdan anında fark edilecek taze, canlı ve sarsılmaz bir biyolojik ışıltı sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay Plüton kavuşumu epifiz bezine, melatonin sentezine ve bedenin gece onarım (REM uykusu) mekanizmalarına çok derin bir frekans iletiyor. Bilinçaltı temizliği ve ruhsal uyanışlar, gece sık uyanmalara, derin ve yorucu sembolik rüyalara neden olabilir.

Sinir sistemini yatıştırmak ve hücresel dinlenmeyi sağlamak için akşamları papatya veya melisa çayı tüketmek, odanı teknolojik uyaranlardan arındırmak harika bir çözümdür. Bedeninin bu ruhsal detoks sürecine uyum sağlaması, sana sabah uyandığında muazzam bir hafiflik ve berrak bir zihin kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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