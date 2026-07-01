Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, Ay Plüton kavuşumu üreme hücrelerine, hormonal dengenin en derin ritmine ve endokrin (salgı) sistemine güçlü bir titreşim gönderiyor. Ruhsal ve maddi krizlerin çözümü, bedeninde hormonal dalgalanmalara veya alt karın bölgesinde anlık hassasiyetlere neden olabilir.

Hücresel onarımı desteklemek ve hormonal ahengi korumak için omega-3 yağ asitleri (ceviz, keten tohumu) tüketmek ve bedenini dinlenmeye almak harika bir çözümdür. Ruhsal detoksunu fiziksel bir sükunetle desteklemek, sana sarsılmaz bir içsel direnç verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…