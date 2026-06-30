Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay Merkür karşıtlığı beyindeki hücresel iletime destek oluyor. Ayrıca, sinir sisteminin ritmine de güçlü bir enerji yansıtıyor. Aşırı düşünmek ve zihinsel ikilemler yaşamak, şakaklarında hafif bir baskı veya odaklanma güçlüğü yaratabilir.

Beyin hücrelerine giden oksijen akışını dengelemek için ekran ışıklarından uzaklaşıp temiz havada derin diyafram nefesleri almalısın. Zihnini susturacak kısa bir meditasyon, bedensel ritmini yatıştırarak sana muazzam bir içsel hafiflik sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…