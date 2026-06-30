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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Temmuz Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay Kova burcuna geçerken bacakların alt kısmına, baldır kaslarına ve bedenin elektriksel sinir ağına uyarıcı bir titreşim gönderiyor. Sosyal hareketlilik ve gün boyu ayakta kalmak, baldırlarında hafif bir yorgunluk hissi bırakabilir.

Dolaşım sistemini desteklemek ve kas hücrelerini rahatlatmak için magnezyum içeren doğal besinlere yönelmeli, akşamları bacaklarını hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmelisin. Hücresel elektriğini topraklamak, sinir sistemine huzur vererek sana taze bir zindelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay Merkür karşıtlığı beyindeki hücresel iletime destek oluyor. Ayrıca, sinir sisteminin ritmine de güçlü bir enerji yansıtıyor. Aşırı düşünmek ve zihinsel ikilemler yaşamak, şakaklarında hafif bir baskı veya odaklanma güçlüğü yaratabilir.

Beyin hücrelerine giden oksijen akışını dengelemek için ekran ışıklarından uzaklaşıp temiz havada derin diyafram nefesleri almalısın. Zihnini susturacak kısa bir meditasyon, bedensel ritmini yatıştırarak sana muazzam bir içsel hafiflik sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay Kova burcuna geçerken karaciğerin filtreleme gücüne ve bedenin hücresel oksijenlenme ritmine canlı bir frekans gönderiyor. Yeni şeyler öğrenme heyecanı, zihinsel enerjini yükseltirken bedeninde hafif bir ısı artışı veya hareket ihtiyacı yaratabilir.

Hücresel arınmayı desteklemek ve karaciğerini dinlendirmek için bol su içmek, antioksidan zengini yeşil yapraklı sebzeler tüketmek harika bir bakımdır. Zihnindeki bu ferahlığı bedenine yaymak, bağışıklık sistemine eşsiz bir güç katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay Merkür karşıtlığı lenf bezlerinin çalışma ritmine ve bedenin sıvı dengesine etki edebilir. Duygusal zıtlıklar yaşamak ve hayır demekte zorlanmak, hücrelerinde anlık sıvı tutulumlarına veya alt bacaklarda hafif bir ödem hissine neden olabilir.

Hücresel sıvı akışını rahatlatmak için sodyum tüketimini kısmalı, ananas veya salatalık gibi doğal ödem atıcılara yönelmelisin. Bedenini içeriden hafifletmek, duygusal karmaşanın yarattığı ağırlığı da hızla silip atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay Kova burcunda ilerlerken böbrek fonksiyonlarına, bel bölgesindeki dolaşıma ve bedenin hücresel hidrasyon dengesine destekleyici bir frekans yayıyor. Karşılıklı diyaloglar ve uzun sohbetler, farkında olmadan su tüketimini ihmal etmene yol açabilir.

Hücrelerini nemli tutmak ve böbreklerini rahatlatmak için gün boyu alkali su tüketimine özen göstermelisin. Bedenini içeriden doğru bir şekilde sulamak, cildine doğal bir ışıltı kazandırarak sana taptaze bir enerji sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay Merkür karşıtlığı mide enzimlerinin salgılanma hızına, mide zarına ve sindirim ritmine doğrudan etki eder. Hedefler ve sorumluluklar arasındaki koşturmaca, stres kaynaklı hazımsızlık veya midede ufak spazmlar yaşatabilir.

Sindirim floranı korumak için bugün asitli gıdalardan ve kafeinden uzak durmalı, öğünlerini sakin bir ortamda yavaş tüketmelisin. İkinci beynine göstereceğin bu hücresel şefkat, bağışıklığını güçlendirerek genel enerjini hızla yukarı çekecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay Kova burcuna geçerken kalp ritmine, damar esnekliğine ve hücresel canlılığa muazzam bir enerji yansıtıyor. Eğlenmek ve hareket halinde olmak kan akışını hızlandırarak bedeninde anlık sıcaklık artışları yaratabilir.

Kardiyovasküler sistemini desteklemek ve hücresel yenilenmeyi sağlamak için kırmızı orman meyveleri (antioksidan) tüketmek ve bol su içmek harika bir yatırımdır. Bedensel ritmini canlı tutmak, cildine doğal bir ışıltı ve ruhuna sarsılmaz bir zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Merkür karşıtlığı boyun kaslarına, ses tellerine ve üst solunum yollarına ince bir frekans gönderiyor. Gün içindeki iletişim gerginlikleri veya odaklanmaya çalışırken boynunu sabit tutman, ense kökünde hafif bir kilitlenme hissi bırakabilir.

Boyun bağlarını esnetmek ve üst gövdeni rahatlatmak için, sandalyede dik bir pozisyonda başını yavaşça omuzlarına doğru yatırdığın yumuşak hareketler yapmalısın. Kırlangıç otu veya ada çayı ile boğaz floranı desteklemek, iletişim organlarına ihtiyacı olan şifayı sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay Kova burcuna geçerken kollarına, omuz eklemlerine ve sinir uçlarının elektriksel iletimine canlı bir titreşim gönderiyor. Sosyal hareketlilik ve yoğun iletişim, kollarında anlık bir yorgunluk veya ellerinde sürekli bir şeyler yapma ihtiyacı yaratabilir.

Eklem kılıflarını rahatlatmak ve sinir sistemini yatıştırmak için kollarını yukarıya doğru uzatarak üst bedenini esnettiğin germe hareketleri yapmalısın. Bedenini yormadan kan dolaşımını hızlandırmak, hücrelerine taze oksijen taşıyarak sana gün boyu sarsılmaz bir zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay Merkür karşıtlığı böbrek fonksiyonlarına, cildin elastikiyetine ve bedenin dış yüzey hücrelerinin yenilenme hızına etki eder. Sınırlarını koruma çabası ve zihinsel gerginlik, cildinde anlık kuruluklara veya matlaşmalara neden olabilir.

Bedeninin dış kalkanını desteklemek ve hücrelerini içeriden nemlendirmek için su tüketimini artırmak, kolajen ve C vitamini dengeni korumak harika bir bakımdır. İskelet ve cilt dokusuna vereceğin bu yapısal destek, duruşuna tazelik ve parlaklık kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay kendi burcuna geçtiğinde genel canlılığına, sirkadiyen ritmine (biyolojik saat) ve hücrelerinin oksijenlenme kapasitesine muazzam bir tazelik gönderir. Ancak bu ani enerji artışı, gün içinde hızlı hareket etmekten dolayı nabzında tatlı çarpıntılara veya bedensel ısı artışlarına neden olabilir.

Hücresel zindeliğini korumak için bugün ağır egzersizler yerine açık havada, derin nefesler alarak yapacağın yürüyüşlere yönelmelisin. Bedeninin bu yenilenme sürecine su tüketimini artırarak destek vermek, aurana ve cildine sarsılmaz bir parlaklık kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay Merkür karşıtlığı epifiz bezine, sinir ağının elektriksel iletimine ve uyku kalitenin derinliğine ince bir titreşim yayıyor. Zihin ve sezgi arasındaki bu yoğun trafik, gece uykuya dalarken zihninin susmamasına veya çok sembolik, karışık rüyalar görmene neden olabilir.

Hücresel dinlenmeyi güvenceye almak ve sinir sistemini yatıştırmak için yatak odanı dijital uyaranlardan arındırmalı, lavanta veya melisa gibi doğal sakinleştiricilerle bedenini uykuya hazırlamalısın. Biyolojik ritmini sükunetle dengelemek, sana ertesi gün için berrak bir zihin verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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