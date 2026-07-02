Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün getirdiği özgürlükçü rüzgarlar seni sosyal çevrende ve üyesi olduğun gruplarda çok popüler yapıyor. İçindeki iyimserlik duygusu öylesine yükseliyor ki, dernek toplantısında, okul kulübünde veya apartman yönetiminde boyunu aşan sözler verebilir, yapabileceğinden çok daha büyük sorumlulukları hevesle üstlenebilirsin. Abartılı vaatlerden kaçınmak günün en kritik kuralı olacak.

Devam eden retro etkisi, geçmişte denediğin ama yarım bıraktığın bir takım çalışmasını yeniden karşına çıkarıyor. Önceden tartıştığın veya araya mesafe giren arkadaşlarınla yeniden bir araya gelmek, aradaki buzları eritmek için gökyüzü sana çok sıcak, diplomatik bir fırsat sunuyor. Barışçıl adımlar atmak, sosyal ağını güçlendirerek sana beklenmedik bir konfor alanı yaratacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle birlikte çok kalabalık ve eğlenceli bir organizasyona katılıyorsun. Kalabalıkların içinde birbirinize gizli bakışlar atmak romantizmi körükleyecek. Bekar bir Koç burcu isen, arkadaş gruplarının düzenlediği bir etkinlikte estetik zevki yüksek, sanatla ilgilenen ve hitabeti çok güçlü biriyle sürpriz bir şekilde eşleşerek dikkat çekici bir yola giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…