Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, büyük düşünmek vizyonunu genişletse de, kariyer veya eğitim adımlarında ölçüyü kaçırmamalısın. Yeni mezun bir iş arayansan mülakatta yeteneklerini gereğinden fazla abartmak yerine dürüstlüğe sığınmalı, bir ev kadınıysan bütçeyi aşacak devasa organizasyonlara girişmek yerine sade ve şık çözümler bulmalısın. Beklentileri yönetmek en büyük profesyonelliğindir.

Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri sana liderlik vasfı sunarken, bugün uyumu yakalamak için geri planda kalıp başkalarının fikirlerini parlatmak sana çok daha kârlı dönüşler sağlayacak. Ekip arkadaşlarının sanatını veya vizyonunu övdüğünde, aslında kendi prestijini yükselttiğini görecek ve çok şanslı tesadüflerle karşılaşacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…