Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, bugünün biyolojik şifası nöroplastisite, yani beyninin kendi kendini yeniden şekillendirme yeteneği üzerine kurulu. Farklı kültürlere veya yeniliklere açık olduğun bugün, beynindeki sinir yollarını güçlendirmek için harika bir nörolojik zemin oluşuyor.

Baskın olmayan elinle diş fırçalamak, daha önce hiç denemediğin bir bedensel koordinasyon oyunu oynamak beyninde yepyeni sinaptik bağlantılar oluşturacaktır. Hücresel düzeydeki bu yenilenme, bilişsel hızını arşa çıkararak seni yaşlanmanın etkilerinden biyolojik olarak korur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…