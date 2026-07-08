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Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 9 Temmuz Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 9 Temmuz Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bir süredir ertelediğin küçük işler sandığından daha fazla zamanını alabilir. Sabah çıkarken unutulan bir evrak, son dakikaya bırakılan bir ödeme ya da gün içinde değişen bir toplantı saati bütün planını yeniden düzenlemeni gerektirebilir. Neyse ki sen kriz anlarında hızlı çözüm üretebilen burçların başında geliyorsun.

İş hayatında ise uzun süredir devam eden bir alışkanlığın verimsiz olduğunu fark edebilirsin. Her gün aynı saatte yaptığın bir işi farklı bir yöntemle tamamlamak ya da sürekli senin üstlendiğin bir sorumluluğu paylaşmak işini kolaylaştırabilir. Özellikle çalışma düzeni, masa düzeni ya da günlük programını yeniden yapılandırmak sana düşündüğünden daha fazla zaman kazandırabilir.

Maddi konularda küçük görünen harcamalar dikkat çekebilir. Her gün alınan kahveler, fark edilmeyen uygulama abonelikleri ya da sık kullanılan teslimat hizmetleri ay sonunda düşündüğünden daha büyük bir rakama dönüşüyor olabilir. Bugün büyük kazançlardan çok küçük tasarrufların gücü öne çıkıyor.

Aşk hayatında ise büyük sürprizlerden çok küçük davranışlar etkili olacak. Partnerinin yoğun bir gününde attığı kısa bir mesaj ya da senin fark edilmesini beklemeden yaptığın küçük bir jest ilişkinin havasını değiştirebilir. Bekar bir Koç burcuysan, her gün selamlaştığın biriyle yaptığın fikir alışverişi beklenmedik şekilde ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uzun zamandır sadece keyif için yaptığın bir şeyin hayatında düşündüğünden daha büyük bir yer kapladığını fark edebilirsin. Belki aylar önce yarım bıraktığın bir kursa dönmek, eski bir hobiyi yeniden canlandırmak ya da sürekli ertelediğin yaratıcı bir projeye başlamak isteyebilirsin. Özellikle “Buna vakit ayıramam” dediğin konular yeniden gündemine gelebilir.

İş hayatında ise üretkenliğini artıran küçük değişiklikler dikkat çekebilir. Masanın yerini değiştirmek, çalışma düzenini yeniden kurmak ya da seni sürekli bölen alışkanlıkları ortadan kaldırmak gününü beklediğinden daha verimli hale getirebilir. Bugün büyük hedeflerden çok küçük düzenlemeler sonuç verecek.

Maddi konularda ise eğlence ve ihtiyaç arasındaki dengeyi kurman gerekebilir. Uzun süredir almak istediğin dekoratif bir eşya, konser bileti ya da hobi harcaması yeniden aklına düşebilir. Ancak bu kez sana gerçekten uzun süre eşlik edecek seçimlere yönelmek daha iyi hissettirebilir.

Aşk hayatında ise Venüs’ün etkisiyle romantizm daha sade ama daha gerçek bir hâl alıyor. Partnerinin senin için hazırladığı küçük bir sürpriz, sevdiğin bir şeyi hatırlaması ya da günlük hayatını kolaylaştıran bir davranışı beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Bekar bir Boğa burcuysan, aynı kafeye gittiğin, aynı ortamda sık sık karşılaştığın biri varsa aranızda geçen sıradan bir sohbet bu kez farklı bir yöne evrilebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün evin içinde uzun süredir ertelenen küçük işler bir anda önem kazanabilir. Çekmeceleri düzenlemek, kullanılmayan eşyaları ayırmak ya da aylardır “sonra bakarım” dediğin bir konuyla ilgilenmek beklediğinden daha iyi hissettirebilir. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yaşadığın alanın düzeni, ruh halini doğrudan etkilemeye başlayacak.

İş hayatında ise gün içinde gelen bir telefon, değişen bir toplantı saati ya da son dakika istenen bir dosya planlarını yeniden şekillendirebilir. Neyse ki değişen koşullara uyum sağlamak senin en güçlü yanlarından biri. Özellikle hızlı çözümler üretebildiğin bir konuda çevrenden takdir görebilirsin.

Maddi konularda evle ilgili küçük masraflar gündeme gelebilir. Bozulan bir mutfak eşyası, ertelenen bir tamirat ya da yaşam alanını güzelleştirmek için yapılacak bir harcama bütçende yer açmanı gerektirebilir. Ancak bugün yapılan düzenlemeler uzun vadede sana konfor sağlayabilir.

Aşk hayatında ise büyük konuşmalar yerine gündelik hayatın içindeki küçük anlar dikkat çekiyor. Partnerinin dönüş yolunda sevdiğin tatlıyı alması, senin yorulduğunu fark edip işlerini paylaşması ya da sıradan görünen bir davranışı gününün en güzel anına dönüşebilir. Bekar bir İkizler burcuysan, aile ortamında, komşu çevresinde dikkatini çekebilecek biri var gibi görünüyor.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün günün büyük kısmı kısa görüşmeler, mesajlar ve son dakika plan değişiklikleriyle geçebilir. Sabah “beş dakikada hallederim” dediğin bir işin uzaması ya da yol üstünde yapılacak küçük bir işin bütün programını değiştirmesi mümkün görünüyor. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ayrıntılar, kelimeler ve iletişim biçimi her zamankinden daha fazla önem kazanacak.

İş hayatında yazışmalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri artabilir. Özellikle daha önce yarım kalan bir konu yeniden gündemine gelebilir ya da senden beklenmeyen bir konuda fikir vermen istenebilir. Bugün söylediğin tek bir cümle bile düşündüğünden daha fazla kapı açabilir.

Maddi konularda ise küçük ama sürekli tekrar eden harcamalar dikkat çekebilir. Gün içinde yapılan kısa yolculuklar, teslimat ücretleri ya da “nasıl olsa ucuz” denilen küçük alışverişler bütçende düşündüğünden daha fazla yer kaplıyor olabilir.

Aşk hayatında ise seni etkileyen şey büyük romantik jestler değil, iletişimin kendisi olacak. Partnerinin gün içinde attığı kısa bir mesaj ya da yoğunluğun arasında seni araması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Yengeç burcuysan, yanlış numara gibi başlayan bir sohbet ya da sosyal medya üzerinden gelişen sıradan bir konuşma beklenmedik şekilde devam edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gözüne ilk çarpan şey vitrinler, indirimler ya da uzun süredir almak istediğin ürünler olabilir. Ancak Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte bu kez satın alma isteğinden çok, aldığın şeyin hayatına gerçekten ne kattığı önem kazanacak. Özellikle “bir gün kullanırım” diyerek sepete eklenen ürünler konusunda fikrin değişebilir.

İş hayatında ise yaptığın işin karşılığını daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Bir projeye harcadığın zaman ile aldığın geri dönüş arasındaki fark dikkatini çekebilir. Hatta senden yardım isteyen birine verdiğin desteğin aslında profesyonel bir hizmet olduğunu fark edip sınırlarını yeniden çizebilirsin.

Maddi konularda ilginç bir farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir almak istediğin bir ürünün heyecanını kaybettiğini, buna karşılık ertelediğin bir kursun, eğitimin ya da sertifika programının sana daha mantıklı görünmeye başladığını fark edebilirsin. Bugün para harcama şeklin değişebilir ama bunun nedeni bütçe değil, öncelikler olacak.

Aşk hayatında ise büyük sürprizler yerine küçük dikkatler öne çıkıyor. Partnerinin senin sevdiğin kahveyi hatırlaması, önemli bir görüşme öncesi başarı mesajı atması ya da gün içinde seni düşündüğünü hissettiren küçük bir davranışı beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, sürekli karşılaştığın ama bugüne kadar dikkatini çekmeyen biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sahne biraz sana ait. Venüs’ün burcuna geçişiyle birlikte görünüşünden günlük düzenine kadar birçok konuda küçük ama etkili değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Kuaför randevusu almak, gardırobunda düzenleme yapmak ya da uzun süredir ertelediğin bir alışverişi tamamlamak gündemine gelebilir. Özellikle “kendime de vakit ayırmalıyım” düşüncesi bugün daha güçlü hissedilebilir.

İş hayatında senden beklenen bir işi yalnızca tamamlamakla kalmayıp daha iyi hale getirme isteğin dikkat çekebilir. Hazırladığın bir sunum, düzenlediğin bir dosya ya da fark ettiğin küçük bir hata çevrenden takdir almanı sağlayabilir. Bugün detaylara gösterdiğin özen seni bir adım öne çıkarabilir.

Maddi konularda ise kalite ve ihtiyaç arasında seçim yapman gerekebilir. Daha pahalı ama uzun ömürlü bir ürün ile daha ekonomik bir seçenek arasında kalabilirsin. Bu kez seni yönlendirecek olan şey indirim etiketi değil, ürünün gerçekten işine yarayıp yaramayacağı olacak.

Aşk hayatında ise seni etkileyen şey sözlerden çok dikkat olacak. Partnerinin aylar önce anlattığın küçük bir detayı hatırlaması ya da sen fark etmeden senin için yaptığı bir iyilik günün en güzel anına dönüşebilir. Bekar bir Başak burcuysan, birlikte çalıştığın birinin sana gösterdiği özen dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte göz önünde olan konulardan çok perde arkasında kalan detaylar dikkatini çekebilir. Uzun süredir cevaplamadığın bir mesajı göndermek, yarım bıraktığın bir işi tamamlamak ya da kimseye söylemeden üzerinde düşündüğün bir kararı netleştirmek isteyebilirsin. Özellikle kalabalıklardan biraz uzaklaşıp kendi sesini dinleme ihtiyacı hissedebilirsin.

İş hayatında ise görünmeyen emeklerin ön plana çıkıyor. Hazırlığını senin yaptığın ama başkasının sunduğu bir proje, düzenlediğin bir dosya ya da kimsenin fark etmediği bir hata düzeltmesi düşündüğünden daha fazla önem taşıyabilir. Bugün sahnede olmak yerine sistemi ayakta tutan kişi olman dikkat çekebilir.

Maddi konularda ise uzun süredir fark etmediğin küçük harcamalar yeniden gündemine gelebilir. Kullanmadığın bir uygulama üyeliği, otomatik yenilenen bir abonelik ya da “nasıl olsa az” diyerek önemsemediğin ödemeler bütçende yer açmanı sağlayabilir. Bugün kazanç, yeni para kazanmaktan çok sessizce eksilen parayı durdurmaktan geçebilir.

Aşk hayatında ise büyük itiraflardan çok sessiz jestler etkili olacak. Partnerinin sen yorulmadan yaptığı küçük bir iş, sen söylemeden fark ettiği bir ihtiyaç ya da günün sonunda gelen kısa bir “nasılsın?” mesajı düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir seni uzaktan takip eden ya da varlığına alıştığın biri bir anda duygularını açıklama cesareti bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevrende küçük ama etkili değişimler yaşanabilir. Uzun süredir sadece selamlaştığın biriyle daha uzun bir sohbet edebilir, bir arkadaş buluşmasında beklemediğin bir fikir duyabilir ya da aylar sonra aktifleşen bir grup konuşması gününün yönünü değiştirebilir. Özellikle “bunun bana ne faydası olur?” diye düşünmeden katıldığın bir davet düşündüğünden daha önemli bağlantılar getirebilir.

İş hayatında ekip çalışmaları ve ortak projeler öne çıkıyor. Bir arkadaş tavsiyesiyle yeni bir iş fırsatı duyman, başka birinin bıraktığı bir görevi devralman ya da uzun süredir konuşulan bir projenin nihayet harekete geçmesi mümkün görünüyor. Bugün tek başına ilerlemek yerine doğru insanlarla aynı masada olmak daha fazla sonuç verebilir.

Maddi konularda ise çevrenden gelen öneriler dikkat çekebilir. Bir arkadaşın tavsiye ettiği bir uygulama, indirim fırsatı ya da bütçe yönetimiyle ilgili küçük bir yöntem işine yarayabilir. Ancak bugün sana kazandıracak olan şey risk almak değil, başkalarının deneyimlerinden yararlanmak olacak.

Aşk hayatında ise arkadaşlık ile flört arasındaki çizgi biraz bulanıklaşabilir. Uzun süredir aynı ortamda bulunduğun biri sana farklı görünmeye başlayabilir ya da sosyal çevrende yaşanan küçük bir gelişme yeni bir tanışmanın kapısını aralayabilir. İlişkisi olan Akrep burçları için ise birlikte arkadaş ortamına girmek ya da ortak planlar yapmak ilişkinize iyi gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte kariyer ve görünürlük alanında küçük detayların büyük farklar yarattığını görebilirsin. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir işin son düzeltmelerini yapmak, bir sunumu yeniden gözden geçirmek ya da gönder tuşuna basmadan önce son kez kontrol etmek düşündüğünden daha önemli olabilir. Özellikle bugün yaptığın küçük bir dokunuş, ileride alacağın büyük bir geri dönüşün başlangıcı olabilir.

İş hayatında bir yöneticiden gelen yorum, müşterinin verdiği geri bildirim ya da daha önce fark edilmeyen bir emeğinin görünür olması moralini yükseltebilir. Hatta spontane gelişen kısa bir toplantı ya da koridorda yapılan sıradan bir sohbet bile yeni bir fırsatın kapısını aralayabilir.

Maddi konularda ise statü için yapılan harcamalarla gerçekten gerekli olanlar arasındaki fark daha net görünüyor. Gösterişli bir alışveriş yerine işini kolaylaştıracak bir ekipmana, eğitime ya da profesyonel gelişimine yatırım yapmak sana daha doğru gelebilir.

Aşk hayatında ise iş ve özel hayat dengesi önem kazanıyor. Partnerinin yoğun dönemlerinde yanında olman ya da senin yoğunluğunu anlayışla karşılaması ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar bir Yay burcuysan, iş ortamında ya da profesyonel bir bağlantı aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir ertelediğin bir plan yeniden hareket kazanabilir. Yarım kalan bir vize başvurusu, araştırması yapılan bir eğitim programı ya da sürekli “sonra bakarım” dediğin bir seyahat fikri yeniden gündemine gelebilir. Özellikle bugün yapılacak küçük bir başvuru ya da gönderilecek tek bir e-posta ileride önemli bir kapı açabilir.

İş hayatında uzmanlık gerektiren konular ve detaylı çalışmalar öne çıkıyor. Bir raporun son kontrolü, eksik bir belge ya da gözden kaçan küçük bir ayrıntı sayesinde önemli bir hatanın önüne geçebilirsin. Bugün seni öne çıkaracak olan şey hızın değil, titizliğin olacak.

Maddi konularda eğitim, yabancı dil, sertifika programları ya da uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacak harcamalar gündeme gelebilir. Bu kez para harcarken “Bana ne kazandıracak?” sorusu kararlarını belirleyecek.

Aşk hayatında ise ortak hedefler önem kazanıyor. Partnerinle yapılacak bir seyahat planı, birlikte öğrenilecek yeni bir şey ya da geleceğe dair konuşmalar ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, farklı şehirden ya da farklı kültürel geçmişe sahip birinin etkisi üzerinde olabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir göz ardı ettiğin küçük detaylar bir anda önem kazanabilir. Ortak kullanılan bir hesabın şifresini yenilemek, sigorta poliçesini kontrol etmek, banka uygulamasındaki eski bir işlemi fark etmek ya da unutulmuş bir iade sürecini tamamlamak gündemine gelebilir. Bugün düzenlenen küçük bir evrak işi ileride büyük bir uğraşı önleyebilir.

İş hayatında başkalarıyla yürütülen süreçler öne çıkıyor. Ortak bir proje, paylaşılan bir sorumluluk ya da senden önce başlayan bir işi devralman gerekebilir. Özellikle herkesin atladığı bir ayrıntıyı fark etmen ekip içinde işlerin akışını değiştirebilir.

Maddi konularda ortak hesaplar, vergiler, sigortalar ya da resmi ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir ertelenen bir geri ödeme, iade ya da alacak konusu yeniden gündemine gelebilir. Bugün sana kazandıracak olan şey risk almak değil, mevcut kaynaklarını daha iyi yönetmek olacak.

Aşk hayatında ise ilişkilerde güven ve açıklık ön plana çıkıyor. Partnerinin sana anlattığı kişisel bir konu ya da birlikte alınacak önemli bir karar ilişkinizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Bekar bir Kova burcuysan, ilk tanışmada çok şey anlatmayan ama zamanla kendini açan biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklar daha fazla gündeminde olabilir. Uzun süredir birlikte çalıştığın biriyle görev paylaşımını yeniden düzenlemek, bir arkadaşınla yaptığın planları netleştirmek ya da yarım kalan bir iş birliğini tamamlamak isteyebilirsin. Bugün tek başına ilerlemek yerine doğru kişiyle aynı hedefe yürümek sana daha fazla şey kazandırabilir.

İş hayatında karşındaki insanların beklentileri daha görünür hale geliyor. Bir müşterinin küçük bir talebi, bir çalışma arkadaşının önerisi ya da yöneticinden gelen kısa bir geri bildirim düşündüğünden daha önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle detaylara gösterdiğin özen dikkat çekebilir.

Maddi konularda ortak harcamalar ve paylaşılan sorumluluklar gündeme gelebilir. Bir tatil bütçesi oluşturmak, birlikte yapılacak bir alışverişi planlamak ya da uzun süredir ertelenen bir ödemenin paylaşımını konuşmak gerekebilir. Bugün kazançtan çok denge ve adalet duygusu önem kazanıyor.

Aşk hayatında ise Venüs tam karşıt burcuna geçerken ilişkilerde küçük davranışların değeri artıyor. Partnerinin sen söylemeden yaptığı bir iyilik ya da yoğun bir gününde sana destek olması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bekar bir Balık burcuysan, hayatına giren biri seni büyük sözlerle değil, tutarlı davranışlarıyla etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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