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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 9 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 9 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 9 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ağız ve diş sağlığıyla ilgili konular gündemine gelebilir. Uzun süredir geçmeyen bir diş hassasiyeti, ertelenen bir kontrol randevusu ya da sıcak-soğuk tüketiminde yaşanan sızlamalar kendini daha belirgin şekilde hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte kapalı ve klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek boğaz ve solunum yollarında hassasiyet yaratabilir. Özellikle ofis, araç ya da alışveriş merkezi gibi ortamlardan sonra ses kısıklığı veya boğaz kuruluğu hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süre telefon, tablet ya da bilgisayar ekranına bakmak gözlerinde kuruluk ve odaklanma sorunları yaratabilir. Özellikle günün sonunda gözlerini kısmaya başlıyor ya da ekran parlaklığını sürekli değiştiriyorsan kısa molalar vermek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yaz sıcaklarında açıkta bekleyen yiyecekler ya da düzensiz öğün saatleri sindirim sistemini biraz daha hassas hale getirebilir. Özellikle dışarıda tüketilen gıdalar konusunda seçici davranmak ve su tüketimini artırmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte güneş altında geçirilen uzun saatler cildinde hassasiyet veya hafif güneş yanıkları oluşturabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olacaksan güneş koruyucu kullanmak ve cildini nemli tutmak her zamankinden daha önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 9 Temmuz’da Venüs’ün senin burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir ertelediğin kan tahlili, vitamin kontrolü ya da rutin sağlık kontrolleri yeniden gündemine gelebilir. Özellikle demir, B12 ya da D vitamini gibi değerlerle ilgili küçük eksikliklerin fark edilmesi mümkün görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süre telefonda vakit geçirmek ya da gün boyu aynı pozisyonda kalmak el ve bilek bölgesinde hassasiyet yaratabilir. Özellikle telefon kullanırken bileği sürekli aynı açıyla tutmak ya da bilgisayar faresini yoğun kullanmak günün sonunda rahatsızlık hissine neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte havuz ve deniz sonrası yeterince kurulanmamak kulak hassasiyetlerini gündeme getirebilir. Özellikle kulağa kaçan suyun uzun süre kalması hafif bir rahatsızlık hissi yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yaz aylarında tercih edilen ince tabanlı sandaletler ya da uzun yürüyüşler ayak tabanında hassasiyet oluşturabilir. Özellikle günün büyük kısmını ayakta geçiriyorsan ayakkabı seçimine biraz daha dikkat etmek faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süre klimalı ortamlarda bulunmak eklem bölgelerinde sertlik ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Özellikle dizler, omuzlar ve boyun bölgesi serin hava akımına karşı her zamankinden daha hassas olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süre aynı uyku pozisyonunda kalmak ya da yüksek yastık kullanmak sabah saatlerinde omuz ve ense bölgesinde tutulmalara neden olabilir. Özellikle son günlerde uyandığında başını çevirmekte zorlanıyorsan uyku düzenini ve yastık seçimini gözden geçirmek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yeni bir cilt bakım ürünü, güneş kremi ya da kozmetik ürününe karşı hassasiyet gelişebilir. Özellikle yaz aylarında ürün değişikliği yaparken küçük bir bölgede deneme yapmak olası cilt reaksiyonlarının önüne geçebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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