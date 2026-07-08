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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 9 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 9 Temmuz Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir almak istediğin bir ürün için fiyat karşılaştırması yaparken aynı işlevi gören daha uygun bir seçenekle karşılaşabilirsin. Ayrıca daha önce iade ettiğin bir ürünün geri ödemesi hesabına yatabilir ya da çekmecede unuttuğun bir hediye kartı yeniden işine yarayabilir. Bugün para konusunda kazanç, büyük fırsatlardan çok küçük ayrıntıları fark edebilmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte daha önce satın aldığın ama kullanmayı ertelediğin bir ürünün tam ihtiyacın olan anda işe yaradığını görebilirsin. Belki aylar önce alınan bir mutfak ekipmanı, unutulan bir powerbank ya da kenarda duran bir aksesuar yeni bir harcamanın önüne geçebilir. Bugün para konusunda kazanç, yeni şeyler satın almaktan değil, sahip olduklarının değerini yeniden keşfetmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yıllardır biriken puanlar, mil hakları ya da uygulama kampanyaları bir anda işine yarayabilir. Almayı planladığın bir uçak bileti, teknoloji ürünü ya da günlük harcama için kullanacağın bu avantajlar beklediğinden daha büyük bir tasarruf sağlayabilir. Bugün para konusunda kazanç, yeni gelirlerden çok gözden kaçan haklarını değerlendirmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte evde ortak kullanılan bazı harcamalar yeniden düzenlenebilir. Aile bireyleriyle paylaşılan internet paketi, dijital platform üyelikleri ya da gereksiz yere çift ödenen hizmetler fark edilerek bütçede küçük bir rahatlama sağlanabilir. Bugün para konusunda kazanç, daha fazla gelir elde etmekten çok aynı parayla daha düzenli bir sistem kurabilmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte bir süredir cüzdanında duran mağaza puanı ya da kullanım süresi yaklaşan bir hediye kartı tam ihtiyacın olan anda işine yarayabilir. Belki de almayı ertelediğin bir ürün için beklenmedik bir avantaj yakalayacaksın. Bugün para konusunda kazanç, büyük fırsatlardan çok doğru zamanda hatırlanan küçük ayrıcalıklardan gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 9 Temmuz’da Venüs’ün burcuna geçişiyle birlikte fiyat karşılaştırması yapmak ya da birkaç dakika araştırma yapmak sana beklediğinden daha fazla kazandırabilir. Aynı ürünün farklı mağazalarda ciddi fiyat farkları olduğunu görmek ya da son anda yakaladığın bir kampanya bütçende hoş bir sürpriz yaratabilir. Bugün para konusunda kazanç, daha çok harcamaktan değil, detayları herkesten önce fark etmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir bir arkadaş grubunda dönüşümlü ödenen ama hesabı hiç yapılmayan küçük harcamalar dikkatini çekebilir. Sürekli senin aldığı konser biletleri, ödediğin taksi ücretleri ya da “sonra hallederiz” denilen masrafların toplamı seni şaşırtabilir. Bugün para konusunda kazanç, yeni gelir kapılarından çok maddi sınırlarını daha net çizebilmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte bir süredir çekmecede duran eski bir telefon, kullanılmayan bir oyun konsolu ya da ihtiyaç fazlası bir elektronik eşya yeniden değer kazanabilir. Satmayı düşündüğün bu eşyanın beklediğinden daha hızlı alıcı bulması mümkün görünüyor. Bugün para konusunda kazanç, yeni bir şey satın almaktan değil, kullanılmayan kaynakları harekete geçirmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte katılmayı düşündüğün bir etkinliğin erken kayıt indirimi, grup bileti avantajı ya da son gün kampanyası bütçene ciddi katkı sağlayabilir. Normalde detaylarla uğraşmayı sevmeyen sen, bu kez birkaç dakikalık araştırmayla beklediğinden daha iyi bir fırsat yakalayabilirsin. Bugün para konusunda kazanç, büyük risklerden değil, doğru zamanda fark edilen küçük avantajlardan gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir araştırdığın bir ürün için fiyat alarmı ya da kampanya bildirimi tam zamanında karşına çıkabilir. Özellikle işin ya da günlük düzenin için gerekli olan bir bilgisayar ekipmanı, ev eşyası ya da ofis ürünü beklediğinden daha uygun bir fiyata alınabilir. Bugün para konusunda kazanç, acele etmekten değil doğru zamanı beklemekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aylardır kullandığın bir uygulamanın ücretsiz sürümünün aslında ihtiyacını tamamen karşıladığını fark edebilirsin. Daha pahalı paketlere geçme fikri yerine mevcut imkanları daha verimli kullanmak bütçende beklenmedik bir rahatlama yaratabilir. Bugün para konusunda kazanç, daha fazlasına sahip olmaktan değil, elindekilerin yeterli olduğunu görmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte bir arkadaşının kullanmadığı ama senin ihtiyacın olan bir eşya, kitap ya da ekipman beklenmedik şekilde işine yarayabilir. Satın almayı düşündüğün bir şeyi ödünç almak, paylaşmak ya da takas etmek bütçeni korumanı sağlayabilir. Bugün para konusunda kazanç, her ihtiyacı satın almaktan değil, çevrendeki imkanları fark etmekten gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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