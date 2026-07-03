Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, insanlarla uyum içinde çalışma arzun, eğitim ve yaşam hedeflerinde sana yepyeni müttefikler kazandırıyor. Bir projede ekip arkadaşlarıyla uzlaşan bir öğrenci, iş görüşmesinde rakiplerini zarafetiyle eleyen bir aday veya aile içindeki sorunları adil bir şekilde dağıtan bir ebeveyn olabilirsin.

Mars ile Uranüs'ün kavuşumu sana 'birlikten kuvvet doğar' mesajını iletiyor. Tek başına savaşmak yerine ortaklıklara açık olduğunda, işlerin sandığından çok daha kolay çözüldüğünü göreceksin. Estetik bakış açını işine veya günlük hayatına kattığında, başarıların herkes tarafından alkışlanacak bir seviyeye ulaşacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…