Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, 10 Temmuz’da Neptün’ün senin burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte son birkaç aydır büyük heyecan duyduğun bazı konulara farklı gözle bakmaya başlayabilirsin. Belki haftalardır beklediğin bir telefonun artık eskisi kadar önemli gelmediğini ya da uğruna planlarını değiştirdiğin bir hedefin seni düşündüğün kadar mutlu etmeyeceğini fark edeceksin. Bugün senin için önemli olan hız değil, gerçekten ne istediğini anlamak olacak.

İş hayatında sürekli senin üstlendiğin görevler ya da “nasıl olsa ben hallederim” diyerek sahiplendiğin sorumluluklar dikkatini çekebilir. Özellikle başkasının yapması gereken bir işi tekrar senin tamamladığını fark etmek çalışma düzenini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. Bir projede görev dağılımı ya da beklentiler konusunda daha net konuşmalar yapmak isteyebilirsin.

Maddi konularda ise sosyal medya etkisiyle alınmak istenen bir ürün, acele verilen bir sipariş ya da kısa süreli heveslerle yapılan harcamalar sorgulanabilir. Bu kez seni mutlu eden şey yeni bir şey satın almak değil, gerçekten işine yarayan şeyleri kullanmak olacak.

Aşk hayatında ise karşındaki kişinin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki fark daha görünür hale geliyor. Sürekli meşgul olduğunu söyleyen ama sana vakit ayırmayan biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir peşinden koştuğun birine karşı heyecanının azaldığını fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…