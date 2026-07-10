Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 11 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında bazı duyguların yönünü değiştirebilir. Özellikle uzun süredir peşinden koştuğun bir ilişkinin ya da ilgini çeken bir kişinin sende yarattığı heyecanın azaldığını fark edebilirsin. Bugün karşındaki insanı değil, onun hayatındaki yerini daha gerçekçi değerlendirmeye başlayacaksın.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimi senin için daha önemli hale gelebilir. Yoğun bir gününde seni araması, küçük bir sorununla ilgilenmesi ya da sen söylemeden bir ihtiyacını fark etmesi büyük sözlerden daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün aşkı jestlerde değil, günlük hayatın içindeki emekte arayacaksın.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biriyle ilgili duyguların değişebilir. Özellikle seni hayatına dahil etmeyen ama ilgiyi canlı tutan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Buna karşılık uzun zamandır yanında olan bir kişinin değeri gözünde büyüyebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…