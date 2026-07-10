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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 11 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 11 Temmuz Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 11 Temmuz Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında bazı duyguların yönünü değiştirebilir. Özellikle uzun süredir peşinden koştuğun bir ilişkinin ya da ilgini çeken bir kişinin sende yarattığı heyecanın azaldığını fark edebilirsin. Bugün karşındaki insanı değil, onun hayatındaki yerini daha gerçekçi değerlendirmeye başlayacaksın.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimi senin için daha önemli hale gelebilir. Yoğun bir gününde seni araması, küçük bir sorununla ilgilenmesi ya da sen söylemeden bir ihtiyacını fark etmesi büyük sözlerden daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün aşkı jestlerde değil, günlük hayatın içindeki emekte arayacaksın.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biriyle ilgili duyguların değişebilir. Özellikle seni hayatına dahil etmeyen ama ilgiyi canlı tutan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Buna karşılık uzun zamandır yanında olan bir kişinin değeri gözünde büyüyebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında geçmiş ile bugün arasındaki farkı daha net görmeni sağlayabilir. Özellikle bir zamanlar çok anlam yüklediğin bazı duyguların artık aynı etkiyi yaratmadığını fark edebilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da sana bazı cevaplar verecek.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerinle uzun süredir konuşulmadan geçilen küçük kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Belki aylar önce iptal edilen bir plan, unutulan bir tarih ya da “önemsizdir” diye geçilen bir konu aslında düşündüğünden daha fazla iz bırakmıştır. Bu kez konuşmak, susmaktan daha iyi sonuç verebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, yıllar önce hayatında önemli bir yere sahip olmuş biri beklenmedik şekilde yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaşın anlattığı bir haber ya da karşına çıkan eski bir fotoğraf olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişe dönmek değil, bugün ne hissettiğini anlamak olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında belirsizlikleri daha görünür hale getirebilir. Uzun süredir havada kalan konuşmalar, ertelenen buluşmalar ya da adı konulmayan ilişkiler artık senden daha net cevaplar isteyebilir. Bugün duygular kadar davranışlar da önem kazanıyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle daha önce konuşulduğunu düşündüğün bir konunun aslında hiç çözülmediğini fark edebilirsin. Belki birlikte yapılacak bir plan sürekli erteleniyordur ya da verilen bir söz hâlâ yerine gelmemiştir. Bu kez aynı konuşmayı yapmak değil, birlikte harekete geçmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın ama bir türlü gerçek bir buluşmaya dönüşmeyen bir iletişim seni düşündürebilir. Sürekli “bir ara görüşürüz” diyen ama takvimde yer açmayan biriyle ilgili kararını verebilirsin. Çünkü bugün senin için ilgi görmekten çok emek görmek önemli olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında geleceğe dair beklentilerini daha görünür hale getirebilir. Özellikle uzun süredir devam eden bir ilişkinin ya da yeni tanıştığın bir kişinin hayat planlarının seninkilerle ne kadar örtüştüğünü daha fazla düşünmeye başlayabilirsin.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinle yapılacak sıradan bir konuşma düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir arkadaşınızın taşınma haberi, evlilik kararı ya da çocuk sahibi olması üzerine yapılan sohbet sırasında birbirinizin geleceğe dair düşüncelerini daha net görebilirsiniz. Bazen insan karşısındaki kişiyi en çok başka hayat hikâyeleri konuşulurken tanır.

Bekar bir Yengeç burcuysan, seni etkileyen kişinin hayatında gerçekten sana yer açıp açmadığını fark edebilirsin. Yoğunluğunu anlatan biriyle, yoğun gününde bile sana vakit ayıran biri arasındaki fark bugün daha görünür olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında uzaklık kavramını yeniden tanımlamana neden olabilir. Bazen aynı şehirde olup birbirinden uzaklaşan insanlar vardır, bazen de kilometrelerce uzakta olup birbirinin hayatına gerçekten dokunabilenler. Bugün senin için önemli olan mesafe değil, emek olacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle birlikte uzun süredir konuştuğunuz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir plan yeniden gündeme gelebilir. Sürekli ertelenen kısa bir seyahat, birlikte gidilecek bir etkinlik ya da aylardır konuşulan küçük bir değişiklik artık somut bir adım bekliyor olabilir. Bu kez konuşmak değil, harekete geçmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir yalnızca mesajlarla ilerleyen bir yakınlığı sorgulamaya başlayabilirsin. Günün sonunda seni düşündüğünü söyleyen biriyle, gerçekten zaman ayıran biri arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Bugün kalbin sözlerden çok davranışlara inanmak isteyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında güven duygusunu ve paylaşım biçimlerini daha görünür hale getirebilir. Bugün seni düşündüren şey söylenen sözlerden çok, konuşulmadan geçilen detaylar olabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin hayatında yaşadığı önemli bir gelişmeyi sonradan öğrenmek düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Bu bir iş görüşmesi, aileyle ilgili bir mesele ya da gün içinde yaşadığı küçük bir sorun olabilir. Olayın büyüklüğünden çok, bunu seninle neden paylaşmadığı sorusu aklını meşgul edebilir.

Bekar bir Başak burcuysan, hayatına yeni giren birinin seni dikkatle dinlediğini ama kendisi hakkında oldukça az şey anlattığını fark edebilirsin. Sürekli soru soran ama kendi dünyasının kapılarını kapalı tutan biriyle ilgili sezgilerin güçlenebilir. Bu kez seni etkileyen şey gizem değil, açıklık ve samimiyet olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilişkilerdeki emek dengesini daha görünür hale getirebilir. Bugün bazı cevapları uzun konuşmalarda değil, tekrar eden küçük davranışlarda bulabilirsin.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, son birkaç ayın mesaj geçmişine baksan ilk adımı kaç kez senin attığını fark edebilirsin. Restoran seçen, buluşma planlayan, küslükleri bitiren ya da “iyi misin?” diye soran tarafın sürekli sen olması seni düşündürebilir. Belki de ilk kez biraz geri çekilip karşındaki kişinin ne yapacağını görmek isteyeceksin.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir ne istediğine karar veremeyen biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Sürekli “şu dönem biraz karışığım” diyen ama hayatında sana gerçek bir yer açmayan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin belirsizlikten değil, netlikten yana olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Bugün seni düşündüren şey mesajların sayısı değil, o mesajların hayatındaki karşılığı olacak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimine daha dikkatli bakabilirsin. Sosyal medyada birlikte paylaşılan fotoğraflardan çok, zor bir gününde seni almaya gelmesi, sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması ya da sen anlatmadan derdini fark etmesi daha fazla anlam taşıyabilir. Çünkü bazen sevgi en çok sıradan günlerde görünür olur.

Bekar bir Akrep burcuysan, yalnızca canı sıkıldığında seni arayan biriyle gerçekten hayatında sana yer açan biri arasındaki fark daha netleşebilir. Haftalarca ortadan kaybolup sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönen biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Bu kez kalbin heyecandan çok tutarlılığa değer verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında hoşlandığın kişiyi mi, yoksa onun temsil ettiği fikri mi sevdiğini sorgulatabilir. Özellikle uzun süredir uzaktan hayranlık duyduğun ya da kafanda büyüttüğün biriyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. Bugün hayallerle gerçekler arasındaki mesafe biraz daha görünür olacak.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte uzun zamandır konuştuğunuz ama bir türlü gerçekleşmeyen planlar yeniden gündeme gelebilir. Birlikte başlanacak bir hobi, gidilecek bir kurs ya da sürekli ertelenen küçük bir seyahat fikri ilişkinizin önceliklerini görmeni sağlayabilir. Bazen sorun istememek değil, aynı anda istememektir.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir hoşlandığın birinin günlük hayatını daha yakından görme fırsatı bulabilirsin. Çalışma düzeni, insanlarla iletişimi ya da olaylara yaklaşımı duygularının yönünü değiştirebilir. Çünkü bugün kalbin görüntülere değil, gerçeklere bakmak isteyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında huzur ile alışkanlık arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Uzun süredir hayatında olan bazı insanların sana gerçekten iyi mi geldiğini, yoksa yalnızca varlıklarına alıştığın için mi yanında tuttuklarını sorgulayabilirsin. Bugün kalbin kadar konfor alanın da sınanıyor.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, ilişkinizin gücünü büyük anlarda değil sıradan günlerde fark edebilirsin. Birlikte markete gitmek, ev işleriyle uğraşmak ya da yorucu bir günün ardından aynı masada sessizce oturabilmek düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Çünkü bazı ilişkiler heyecanla değil, huzurla büyür.

Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün birinin sana karşı tavırlarını farklı gözlerle değerlendirmeye başlayabilirsin. Her önemli gününde yanında olan, başarılarını senden önce kutlayan ya da seni gerçekten dinleyen biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında söylenenlerle anlaşılanlar arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Özellikle mesajlaşmalarda, yarım bırakılan cümlelerde ya da “sen anlarsın” diye geçilen konularda yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Bugün varsaymak yerine sormak daha doğru sonuçlar verecek.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle daha önce konuştuğunuzu düşündüğün bir konunun aslında hiç netleşmediğini fark edebilirsin. Birlikte geçirilecek zaman, gelecek planları ya da ilişkinin gidişatıyla ilgili beklentiler yeniden konuşulabilir. Bazen aynı dili konuşmak, aynı kelimeleri kullanmaktan daha fazlasını gerektirir.

Bekar bir Kova burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın birinin seni gerçekten tanıyıp tanımadığını sorgulayabilirsin. En sevdiğin filmi, kahveni nasıl içtiğini ya da seni neyin mutlu ettiğini bilmeyen ama sürekli ilgisini dile getiren biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Çünkü bugün kalbin ilgiden çok özeni fark edecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Bugün seni etkileyen şey büyük sözler değil, günlük hayatın içinde gösterilen küçük emekler olacak.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sevgiyi nasıl gösterdiğine daha dikkatli bakabilirsin. Sürprizler ya da hediye almak güzel olsa da, yoğun bir gününde seni eve bırakmayı teklif etmesi, sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması ya da moralinin bozuk olduğunu sen söylemeden fark etmesi sana daha anlamlı gelebilir. Çünkü bazen sevgi, en çok sıradan anlarda görünür olur.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir ilgisini belli eden iki kişi arasında farklı bir seçim yapabilirsin. Sürekli iltifat eden biriyle seni gerçekten dinleyen ve anlattıklarını hatırlayan biri arasındaki fark bugün daha belirgin hale gelecek. Bu kez kalbin heyecandan çok güven duygusuna yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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