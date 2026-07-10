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Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 11 Temmuz Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 11 Temmuz Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle son dönemde peşinden koştuğun bazı hedeflere farklı gözlerle bakabilirsin. Haftalardır beklediğin bir telefonun gelmesi ya da uzun süredir istediğin bir fırsatın nihayet karşına çıkması düşündüğün heyecanı yaratmayabilir. Bazen insan istediği şeyi elde etmeye yaklaştığında, aslında onu ne kadar istediğini de yeniden keşfeder.

İş hayatında senden çözüm beklenen bir konuda bu kez geri planda kalmayı tercih edebilirsin. Sürekli kriz çözen kişi olmak yerine sorumluluğun gerçekten kime ait olduğunu görmek isteyebilirsin. Bu durum ilk başta garip hissettirse de uzun vadede yükünü hafifletebilir. Maddi konularda ise aceleyle verilen kararlar yerine birkaç gün beklemek daha doğru seçimler yapmanı sağlayabilir.

Aşk hayatında ise seni gerçekten merak eden biriyle sadece ilgini canlı tutan biri arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Koç burçları partnerlerinin yoğun zamanlarda gösterdiği küçük emekleri daha fazla fark edebilir. Bekar Koç burçları ise uzun süredir peşinden koştukları bir kişinin artık eskisi kadar heyecan yaratmadığını anlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir “bir gün yaparım” diyerek zihninde taşıdığın bazı hedefleri yeniden değerlendirebilirsin. Yıllardır aklında olan bir fikir ya da planın aslında sana değil, çevrenden duyduklarına ait olduğunu fark etmek şaşırtıcı olabilir. Öte yandan gerçekten istediğin şeyler bu süreçte daha net görünmeye başlayacak.

İş hayatında ekip içinde görünmeyen emekler daha fazla dikkat çekebilir. Bir süredir senin toparladığın işler, hatırlattığın detaylar ya da kimsenin sahiplenmediği sorumluluklar artık daha görünür hale gelebilir. Bu durum sana hem takdir hem de yeni sınırlar koyma ihtiyacı getirebilir. Maddi konularda ise başkalarının önerileriyle değil, kendi ihtiyaçların doğrultusunda hareket etmek daha doğru sonuçlar verecek.

Aşk hayatında ise seni arayanlarla seni gerçekten merak edenler arasındaki fark belirginleşiyor. İlişkisi olan Boğa burçları, partnerlerinin zor zamanlarında gösterdiği desteği daha fazla hissedebilir. Bekar Boğa burçları ise geçmişten gelen bir özlemle gerçek duygularını birbirinden ayırmaya çalışabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedefler daha gerçekçi görünmeye başlayabilir. Özellikle çok istediğin bir pozisyonun günlük sorumluluklarını öğrenmek ya da dışarıdan kusursuz görünen bir iş düzeninin perde arkasını görmek fikirlerini değiştirebilir. Bugün hayal kırıklığı değil, netlik kazanıyorsun.

İş hayatında herkesin senden hızlı çözüm üretmeni beklediği bir anda geri çekilip gözlem yapmayı tercih edebilirsin. Sürekli sorun çözen kişi olmak yerine bu kez sorunun neden tekrar ettiğini sorgulamak sana zaman kazandırabilir. Maddi konularda ise yalnızca popüler olduğu için düşündüğün bir harcamanın sana uygun olmadığını fark edebilirsin.

Aşk hayatında ise uzun süredir devam eden bir iletişimin gerçekten nereye gittiğini sorgulayabilirsin. İlişkisi olan İkizler burçları, aynı konuşmaları tekrar tekrar yapmanın yoruculuğunu hissedebilir. Bekar İkizler burçları ise günlerce mesajlaşan ama somut bir adım atmayan biriyle ilgili karar verme aşamasına gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir kafanda kurduğun bazı gelecek planlarını yeniden şekillendirebilirsin. Taşınma, şehir değiştirme ya da kariyerle ilgili büyük bir hedefin düşündüğünden daha fazla hazırlık gerektirdiğini fark etmek moralini bozmasın. Bugün hayallerinden vazgeçmek değil, onları daha sağlam bir zemine oturtmak önem kazanıyor.

İş hayatında senden beklenenlerle gerçekten yapmak istediklerin arasındaki fark daha görünür hale geliyor. Özellikle sırf alışkanlıktan devam ettiğin bir görev ya da sorumluluğun seni ne kadar yorduğunu fark edebilirsin. Bu durum çalışma düzeninde küçük değişiklikler yapmana neden olabilir. Maddi konularda ise büyük kararlar vermeden önce tüm detayları görmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise gelecek planları öne çıkıyor. İlişkisi olan Yengeç burçları, partnerleriyle aynı hayalleri kurup kurmadıklarını daha fazla sorgulayabilir. Bekar Yengeç burçları ise güzel sözlerden çok hayatında gerçekten yer açan insanlara yönelmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedeflerin perde arkasını görmeye başlayabilirsin. Gitmek istediğin bir ülkenin yaşam şartlarını araştırmak, hayalini kurduğun bir eğitimin detaylarını öğrenmek ya da uzaktan kusursuz görünen bir yaşam tarzının aslında ciddi sorumluluklar taşıdığını fark etmek bakış açını değiştirebilir. Bugün hayallerin küçülmüyor, yalnızca daha gerçekçi hale geliyor.

İş hayatında sözlü vaatlerden çok somut sonuçlar önem kazanıyor. Özellikle “yakında konuşuruz”, “ileride değerlendiririz” gibi cümlelerin yerine net tarihler ve planlar görmek isteyebilirsin. Bu yaklaşım seni gereksiz beklentilerden uzaklaştırabilir. Maddi konularda ise yatırım fikri yeniden değerlendirilebilir.

Aşk hayatında mesafeler ve gelecek planları ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Aslan burçları, uzun süredir ertelenen kararların neden ertelendiğini sorgulayabilir. Bekar Aslan burçları ise yalnızca mesajlarla sürdürülen bir yakınlığın gerçek hayatta ne kadar karşılığı olduğunu görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir net olduğunu düşündüğün bazı konuların aslında hiç konuşulmadığını fark edebilirsin. Özellikle paylaşılan sorumluluklar, verilen sözler ya da “nasıl olsa hallederiz” denilen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bugün varsayımlar yerine açık konuşmalar sana daha iyi gelecek.

İş hayatında birlikte yürütülen projelerde kimin hangi sorumluluğu üstlendiği daha görünür hale geliyor. Bir süredir senin takip ettiğin işler ya da senin tamamladığın eksikler artık dikkat çekebilir. Bu durum seni daha net görev tanımları yapmaya yönlendirebilir. Maddi konularda ise ödünç verilen bir eşya, ertelenen bir ödeme ya da unutulduğunu düşündüğün bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında güven duygusu ön planda olacak. İlişkisi olan Başak burçları, partnerlerinin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uyuma daha fazla dikkat edebilir. Bekar Başak burçları ise gizemli görünmeye çalışan kişilerden çok, açık ve tutarlı davranan insanlara yakın hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir görmezden geldiğin bazı tekrarlar dikkatini çekebilir. Belki her plan değiştiğinde uyum sağlayan taraf sensindir ya da her kriz anında ortamı sakinleştiren kişi yine sen oluyorsundur. Bugün ilişkilerde ve günlük yaşamda yük dağılımına daha farklı gözlerle bakabilirsin.

İş hayatında ortak çalışmalar ve ekip işleri ön planda olacak. Özellikle toplantılarda fikir üretenlerle sonuca ulaşanların aynı kişiler olmadığını fark edebilirsin. Bu durum seni daha net görev paylaşımı istemeye yöneltebilir. Maddi konularda ise bir başkası adına üstlendiğin küçük masrafların ya da “sonra hallederiz” denilen ödemelerin toplamı düşündüğünden daha büyük çıkabilir.

Aşk hayatında ise emek dengesi önem kazanıyor. İlişkisi olan Terazi burçları, sürekli ilk adımı atan taraf olup olmadıklarını sorgulayabilir. Bekar Terazi burçları ise haftalardır aynı yerde duran bir iletişimin gerçekten ilerlemek isteyip istemediğini daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle günlük düzeninde seni yoran ama artık fark etmediğin alışkanlıklar daha görünür hale gelebilir. Her sabah aynı telaşla güne başlamak, sürekli ertelenen küçük işleri akşam saatlerine bırakmak ya da aynı problemi tekrar tekrar çözmek seni düşündüğünden daha fazla yoruyor olabilir. Bugün değişmesi gereken şey yoğunluk değil, yöntem olabilir.

İş hayatında özellikle tekrar eden süreçler dikkat çekiyor. Sürekli aynı soruların sana sorulması, aynı hataların yeniden yaşanması ya da herkesin çözüm için sana yönelmesi yeni bir sistem kurma ihtiyacı yaratabilir. Maddi konularda ise küçük ihmallerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gün olabilir; son ödeme tarihi yaklaşan bir işlem ya da unutulan bir evrak yeniden gündemine gelebilir.

Aşk hayatında ise ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Akrep burçları partnerlerinin zor zamanlarda gösterdiği desteğe daha fazla önem verebilir. Bekar Akrep burçları ise yalnızca canı sıkıldığında yazan biriyle, gerçekten hayatında yer açan biri arasındaki farkı daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir heyecan duyduğun bazı şeylerin sende yarattığı duyguyu sorgulayabilirsin. Haftalardır beklediğin bir etkinliğin, gitmeyi çok istediğin bir yerin ya da aklını meşgul eden bir kişinin düşündüğün kadar önemli olmadığını fark etmek mümkün. Bazen insanın değişen şeyleri değil, kendisidir.

İş hayatında yaratıcı fikirler ve yeni projeler ön plana çıkarken uygulama kısmı daha fazla dikkat isteyebilir. Özellikle “nasıl olsa olur” diyerek bırakılan detaylar yeniden karşına çıkabilir. Maddi konularda ise sırf iyi hissettirdiği için yapılan harcamalar yerine gerçekten işine yarayacak seçimlere yönelmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise hayranlıkla yakınlık arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Yay burçları, partnerleriyle birlikte kurdukları hayallerin ne kadarını gerçeğe dönüştürdüklerini düşünebilir. Bekar Yay burçları ise hoşlandıkları kişiyi mi yoksa onun yanında hissettikleri duyguyu mu sevdiklerini sorgulayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle ev ve yaşam düzenine dair uzun süredir ertelediğin bazı kararlar yeniden gündemine gelebilir. Belki taşınmayı düşündüğün evin sana uygun olmadığını, belki de değiştirmek istediğin şeyin ev değil günlük yaşam ritmin olduğunu fark edebilirsin. Bugün sorunların kaynağını doğru yerde aramak sana zaman kazandıracak.

İş hayatında çalışma ortamı ve verimlilik ön plana çıkıyor. Özellikle evden çalışan Oğlak burçları masa düzeni, çalışma saatleri ya da dikkat dağıtan alışkanlıklarla ilgili değişiklik yapmak isteyebilir. Maddi konularda ise evle ilgili ertelenen küçük masraflar ya da tamiratlar yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında güven ve huzur duygusu önem kazanıyor. İlişkisi olan Oğlak burçları, partnerleriyle birlikte geçirdikleri sıradan günlerin aslında ilişkilerinin temelini oluşturduğunu fark edebilir. Bekar Oğlak burçları ise yanında kendilerini rahat hissettikleri birine karşı duygularının değiştiğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir doğru kabul ettiğin bazı bilgilerin aslında eksik ya da yanlış olduğunu fark edebilirsin. Özellikle bir arkadaşından duyduğun bir haberin, sosyal medyada gördüğün bir paylaşımın ya da kulaktan kulağa yayılan bir bilginin gerçeği yansıtmadığını öğrenmen mümkün. Bugün duyduklarından çok araştırdıklarına güvenmek isteyeceksin.

İş hayatında iletişim trafiği hızlanırken detaylar önem kazanıyor. Yanlış gönderilen bir e-posta, eksik iletilen bir bilgi ya da son anda değişen bir toplantı saati planlarını etkileyebilir. Maddi konularda ise internet üzerinden yapılan işlemlerde, ödeme ekranlarında ve onay süreçlerinde biraz daha dikkatli olmak faydalı olabilir.

Aşk hayatında netlik arayışı ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Kova burçları, partnerleriyle birbirlerinden ne beklediklerini daha açık konuşmak isteyebilir. Bekar Kova burçları ise günlerce süren mesajlaşmaların mı yoksa gerçek hayatta atılan adımların mı daha önemli olduğuna karar verebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir değer verdiğin bazı şeylere farklı gözlerle bakabilirsin. Belki çok istediğin bir eşyanın seni düşündüğün kadar mutlu etmeyeceğini ya da peşinden koştuğun bir hedefin artık sana ait olmadığını fark edeceksin. Bugün sahip olduklarının miktarından çok, sana ne hissettirdikleri önem kazanıyor.

İş hayatında emeğinin görünürlüğü ve karşılığı ön plana çıkıyor. Özellikle uzun süredir sessizce yürüttüğün bir işin fark edilmesi ya da beklenmedik bir teşekkür alman motivasyonunu artırabilir. Maddi konularda ise sana gerçekten değer katmayan harcamaları ayırt etmek kolaylaşacak; bugün para yönetiminde sezgilerin oldukça güçlü çalışabilir.

Aşk hayatında ise ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale geliyor. İlişkisi olan Balık burçları, partnerlerinin sevgiyi gösterme biçimine daha dikkatli bakabilir. Bekar Balık burçları ise onları gerçekten tanımaya çalışan biriyle yalnızca ilgi gösteren biri arasındaki farkı daha net hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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