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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Temmuz Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki baskıcı enerjiler alt bilincinizdeki sabırsızlığı ve bastırılmış öfkeyi tetikleyebilir. Bu içsel gerginlik, farkında olmadan yüz kaslarınızı germenize, tırnak etlerinizi koparmaya veya gece boyunca çenenizi sıkarak uyanmanıza yol açabilir. Gün içinde yüzünüze soğuk su çarpmak ve istemsizce sıkışan kaslarınızı fark edip gevşetmeye çalışmak bedeninizi rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki Venüs-Satürn karşıtlığı, kan şekeri dengeniz üzerinde oldukça dalgalı bir etki yaratabilir. Gün ortasında aniden bastıran tatlı veya karbonhidrat krizleri, enerjinizin bir anda sıfırlanmasına ve vücudunuzun su-tuz dengesinin bozulmasına yol açabilir; sabah uyandığınızda göz kapaklarınızdaki o belirgin şişliğin sebebi de tam olarak bu hücresel baskıdır. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticiniz Merkür’ün durağan konumu, bugün sinir sisteminizdeki geçici olarak yavaşlatabilir. Bu durum fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade, reflekslerinizde milisaniyelik gecikmelere, konuşurken kelimelerin anlık olarak dilinizin ucundan kaçmasına veya ekrana bakarken odağınızın tamamen dağılmasına neden olabilir; zihninizi biraz rahat bırakmalısınız. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, burcunuzdaki Yeni Ay enerjisiyle birlikte, etrafınızdaki insanlara 'hayır' diyememenin getirdiği o içsel yük bugün doğrudan diyafram bölgenize baskı yapabilir. Gün içinde nefesinizin sıkıştığını, derin bir soluk almakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunuzda ilerleyen Venüs'ün Satürn'den aldığı sert darbe, göğüs merkezinizde somut bir ağırlık hissi yaratabilir. Gün içinde durup dururken kalbinizin üzerinde bir baskı hissedebilir veya nabzınızın olağan ritminden çıkıp ani dalgalanmalar yaptığını fark edebilirsiniz; heyecan yaratacak her türlü uyarıcıdan uzak durmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, her şeyi mükemmel yapma arzunuzun yarattığı gizli kaygı, bugün doğrudan mikrobiyota dengenizi hedef alıyor. Stresin bağırsak floranız üzerindeki bu baskısı nedeniyle, her gün tükettiğiniz en sıradan besinlere bile vücudunuzun aniden şişkinlik veya histamin reaksiyonu göstererek tepki verdiğini görebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yönetici gezegeniniz Venüs'ün Satürn ile yapacağı sert yüzleşme, vücudunuzun genel asit-baz dengesini geçici olarak sarsabilir. Bu durum cilt bariyerinizin zayıflamasına, sebum dengesinin bozulmasına ve yüzünüzde hiç hesapta olmayan kistik, derin sivilcelerin veya ani kurulukların belirmesine yol açabilir. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gökyüzündeki kısıtlayıcı açılar, vücudunuzun toksin atma ve arınma mekanizmasını biraz yavaşlatabilir. Özellikle karaciğerinizin filtreleme yaparken zorlandığını işaret eden aşırı terleme, sabahları dilde paslı bir tat hissi veya ter kokusunda geçici değişimler gibi sinyallerle karşılaşabilirsiniz; bugün bol suyla arınma günü. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, pelvik bölge ve kalça çevresindeki bağ dokularınız, gökyüzündeki katı Satürn etkisi nedeniyle esnekliğini geçici olarak kaybedebilir. Oturduğunuz yerden aniden kalkarken, adım atarken veya eğilirken kaslarınızın bir noktada kilitlendiğini veya gerildiğini hissedebilirsiniz; bedeniniz size durmanı ve esnemen gerektiğini söylüyor. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yönetici gezegeniniz Satürn'ün Venüs'e yaptığı baskı, vücudunuzdaki mineral emilim hızını (özellikle kalsiyum ve D vitamini) sekteye uğratabilir. Gün içinde tırnaklarınızın durduk yere çıt diye kırılması, saç tellerinizin cansızlaşması veya hareket ederken eklemlerinizden gelen sesler bu geçici yavaşlamanın habercisidir. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolaşım sisteminiz bugün gökyüzündeki blokajlar nedeniyle biraz yavaş çalışabilir. Masa başında otururken veya hareketsiz kaldığınız anlarda el ve ayak parmak uçlarınızın aniden buz kesmesi, karıncalanması veya bacaklarınızda belirgin bir huzursuzluk hissinin tetiklenmesi mümkündür; kan akışını hızlandıracak ufak hareketler yapmalısınız. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzündeki sert yerleşimler lenfatik sisteminizin devridaim hızını yavaşlatabilir. Dokular arasında ödeme fazlasıyla açık olduğunuz bugün, uyandığınızda yüz hatlarınızın belirgin derecede şiştiğini veya giydiğiniz kıyafetlerin dikiş yerlerinin cildinizde normalden çok daha derin izler bıraktığını fark edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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