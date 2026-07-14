Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün odağınızı tamamen yuvanıza ve iç dünyanıza çevirirken, kariyerinizde köklü bir yavaşlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. İş hayatınızda fevri kararlar almak yerine, geçmişte gözden kaçırdığınız detayları Merkür retrosunun rehberliğinde sakince temize çekme zamanıdır. Uranüs'ün aklınıza getirdiği ani fikir kıvılcımları, mesleki tıkanıklıkları hiç zorlanmadan, kendiliğinden çözmenizi sağlayacak.

Maddi konularda ise tamamen dürtüsel harcamalardan uzak durmanız gereken, cüzdanınızı koruma altına alacağınız bir gündesiniz. Geçmiş ailevi mevzulardan kalan bir alacak ya da bir mülk satışı konusu, retro etkisiyle yeniden önünüze gelip bütçenizi rahatlatabilir. Finansal adımları atarken aceleci davranmamak ve güvenli sularda kalmak, geleceğe daha huzurlu bakmanıza yardım edecek.

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin hassasiyetlerine karşı daha korumacı yaklaşacağın ve evinde huzuru arayacağın bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Koç burcu isen, nostaljik rüzgarların etkisiyle eski bir tanıdığın sunduğu güven veren o sıcak yaklaşım, kalbinde yepyeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…