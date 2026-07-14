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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 15 Temmuz Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 15 Temmuz Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Yengeç yeni ayının şefkatli enerjisiyle partnerinin hassasiyetlerine karşı çok daha korumacı ve sahiplenici yaklaşacağın bir dönemdesin. Dış dünyanın koşturmacasını bir kenara bırakıp evinde, yuva sıcaklığında baş başa kalmak aranızdaki bağı sakince derinleştirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, nostaljik rüzgarların estiği bugünlerde eski bir dostun ya da geçmişten birinin sunduğu güven veren o sıcak yaklaşım kalbini usulca hareketlendirebilir. Fevri kararlar almak yerine, sana huzur ve samimiyet getiren bu naif duyguya şans tanımak iç dünyanı şifalandıracaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle kuracağın diyaloglarda alınganlıkları bir kenara bırakıp şefkatli bir empatiye yer açmanın tam zamanıdır. Aranızdaki bağın naifleştiğini hissedeceğiniz bu süreçte, birbirinize vereceğiniz huzur ilişkinizi çok daha güvenli bir limana taşıyacak.

Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte bıraktığın birinden ya da eski bir tanıdıktan gelecek tatlı bir mesaj günün ilerleyen saatlerinde kalbini usulca hareketlendirebilir. Maziye ait enerjilerin yoğun olduğu bugün, aceleci kararlar almadan bu ince iletişimin keyfini sakince çıkarabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle arandaki aidiyet bağını tazeleyeceğiniz ve geleceğe dair ev sıcaklığında samimi bir konuşma yapacağınız naif bir akşam seni bekliyor. Karşılıklı şefkatin yükseldiği bu anlarda, aşkın koruyucu ve sakinleştirici gücüne kendinizi gönül rahatlığıyla bırakacaksınız.

Bekar bir İkizler burcu isen, kendi değerini ve sınırlarını yeniden fark ettiğin bu süreçte, sana hak ettiğin zarafetle yaklaşmayan insanları hayatından sakince eleyeceksin. Eski bir aşinalığın ya da yarım kalmış bir hikayenin tatlı bir fısıltıyla yeniden kapını çalması ise kalbinde unuttuğun kıpırtıları uyandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, duygusal kabuğundan sıyrılıp partnerine karşı tüm kırılganlığınla dürüst olduğunda aranızdaki bağın ne kadar hızla iyileştiğini fark edeceksin. Birbirinizin hassasiyetlerini sarıp sarmalayacağınız bu samimi atmosfer, aşkınızı çok daha sağlam temellere oturtacaktır.

Bekar bir Yengeç burcu isen, iç dünyanda tamamen yeni bir sayfa açma isteğiyle dolarken, ruhuna iyi gelmeyen eski duyguları tamamen arkanda bırakmayı seçeceksin. Geçmişin gölgesini silip attığın bu arınma süreci, kalbini hak ettiğin o şifalı ve huzurlu birlikteliğe sakince hazırlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gözlerden uzak, sadece partnerinle baş başa kalacağınız sakin bir ortam yaratmak aranızdaki o gizli ve derin tutkuyu usulca büyütecektir. Dış dünyanın gürültüsünü kapatıp birbirinizin şefkatine sığınmak, ilişkinize çok daha korunaklı ve huzurlu bir soluk getirecek.

Bekar bir Aslan burcu isen, tamamen kendi iç dünyana odaklandığın bugünlerde platonik ya da gizli kalmış bazı duyguların kalbinde yeniden uyandığını fark edebilirsin. Kendi duygularınla yaşayacağın yüzleşme, aşkta asıl aradığın şeyin ne kadar derin bir güven duygusu olduğunu sana sakince hatırlatacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle sadece sevgili değil, her şeyden önce çok sıkı iki dost olduğunuzu hissedeceğiniz şefkat dolu bir akşam seni bekliyor. Birbirinize zihinsel ve duygusal anlamda sunduğunuz destek, ilişkinizdeki güven tazeleyen bağları sakince kuvvetlendirecektir.

Bekar bir Başak burcu isen, uzun zamandır hayatında olan ve sadece arkadaş gözüyle baktığın birinden gelebilecek zarif bir itiraf günün seyrini aniden değiştirebilir. Zamanında ihtimal vermediğin samimi yakınlık, kalbinde korunaklı ve yepyeni bir hikayenin kapısını usulca aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle gelecek planlarını, sorumlulukları ve aileleri de içine alan ciddi ama bir o kadar da şefkatli bir konuşma yapmak için harika bir akşamdasın. Geleceğe yönelik güvenli temeller atmak, aranızdaki o zarif bağın çok daha korunaklı ve sağlam bir hal almasını sağlayacaktır.

Bekar bir Terazi burcu isen, göz önünde olacağın ortamlarda sakin, mesafeli ve bir o kadar da gizemli tavırlarınla ilgiyi hızla üzerine çekeceksin. Bu süreçte karşı taraftan göreceğin dürüst ve incelikli yaklaşım, aşka dair duvarlarını sakince esnetmene ve kalbini huzura açmana yardımcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle hayata dair derin felsefeleri ve ortak vizyonları şefkatli bir dille paylaşarak zihinsel bağınızı bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Birbirinizin fikirlerine ve gelişimine duyduğunuz saygı, aranızdaki sevgiyi çok daha köklü ve sarsılmaz kılacaktır.

Bekar bir Akrep burcu isen, tamamen farklı bir kültürden ya da şehirden olan birinin hayatına getireceği naif esinti kalbini aniden heyecanlandırabilir. Sana sunduğu o samimi ve güven veren yaklaşım, uzun zamandır mesafeli durduğun aşka karşı duvarlarını usulca esnetmene yardım edecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle arandaki tutkunun ve derin paylaşımın arttığı, birbirinizin hassasiyetlerine karşı son derece korumacı yaklaşacağınız samimi bir akşam seni bekliyor. Karşılıklı duyulan bu koşulsuz güven ve şefkat, birlikteliğinizi dış dünyanın karmaşasından sakince uzaklaştıracaktır.

Bekar bir Yay burcu isen, kendi içsel dönüşümünü tamamladığın bu süreçte artık sana iyi gelmeyen yorucu bağlardan tamamen özgürleştiğini fark edeceksin. Kalbindeki o yıpratıcı yükleri tamamen geride bırakmak, ruhunu iyileştirecek ve sana huzur verecek sakin ilişkilere kapı aralayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinin sana tuttuğu şefkatli aynada kendi eksiklerini görüp, ilişkideki empati ve anlayış dozunu artıracağınız bir akşam seni bekliyor. Birbirinizin hassasiyetlerini sarıp sarmalamak ve geleceğe yönelik ciddi adımları ev sıcaklığında konuşmak aranızdaki bağı sakince derinleştirecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen, 'asla tarzım değil' dediğin ya da daha önce şans vermediğin birinin sunduğu o samimi yaklaşım, kalbinde aniden yepyeni bir kapı aralayabilir. Sana sunulan bu korunaklı his, fevri duvarlarını esnetmene ve uzun zamandır aradığın o huzurlu limana sakince yaklaşmana yardım edecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle hayatı kolaylaştıracak pratik ve küçük günlük rutinler geliştirmek, birbirinize ev sıcaklığında destek olmanızı sağlayacaktır. Birlikte emek verdiğiniz bu sakin paylaşımlar, aranızdaki bağı gürültüsüz ama son derece güçlü bir şekilde derinleştirecektir.

Bekar bir Kova burcu isen, günün koşturmacası ya da çalışma ortamın esnasında tesadüfen karşılaşacağın birinin zarif ilgisi zihnini usulca hareketlendirebilir. Karşı tarafın sunduğu o korumacı ve incelikli yaklaşım, uzun zamandır mesafeli durduğun duygusal yakınlığa şans vermen için kalbini sakince esnetecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki romantizmin ve şefkatin dorukta olacağı, birbirinizi her zamankinden daha çok sahipleneceğiniz bir akşam seni bekliyor. Birlikte geçireceğiniz bu huzur dolu saatler, ilişkinizi dış dünyanın tüm yorucu karmaşasından uzaklaştırarak korunaklı bir limana çevirecektir.

Bekar bir Balık burcu isen, maziye ait tatlı bir rüzgarın esmesiyle eski bir sevdanın ya da geçmişte iz bırakmış birinin içten bir adımla yeniden kapını çalması oldukça yüksek bir ihtimal. Sana sunulan bu tanıdık ve güven veren duyguya acele etmeden şans tanımak, kalbinde unuttuğun o ince hisleri sakince yeşertecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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