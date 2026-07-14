Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Yengeç yeni ayının şefkatli enerjisiyle partnerinin hassasiyetlerine karşı çok daha korumacı ve sahiplenici yaklaşacağın bir dönemdesin. Dış dünyanın koşturmacasını bir kenara bırakıp evinde, yuva sıcaklığında baş başa kalmak aranızdaki bağı sakince derinleştirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, nostaljik rüzgarların estiği bugünlerde eski bir dostun ya da geçmişten birinin sunduğu güven veren o sıcak yaklaşım kalbini usulca hareketlendirebilir. Fevri kararlar almak yerine, sana huzur ve samimiyet getiren bu naif duyguya şans tanımak iç dünyanı şifalandıracaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…