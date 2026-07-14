Günlük Para Burç Yorumuna Göre 15 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün eviniz, aileniz veya gayrimenkul odaklı harcamalarınız aniden ön plana çıkabilir ve bütçenizde hesapta olmayan bir yük yaratabilir. Finansal olarak geleceğinizi güvence altına almak isterken, ortaklı paralar veya banka süreçlerinde bazı kısıtlanmalarla karşılaşabilirsiniz; bugün borç vermek veya kefil olmak için hiç uygun bir zaman değil. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…