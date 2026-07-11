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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 12 Temmuz Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 12 Temmuz’da elektronik bir eşyanın beklenmedik şekilde arızalanması küçük bir masraf çıkarabilir. Acele tamir kararı vermeden farklı fiyat teklifleri almak bütçeni koruyacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, internetten gördüğün cazip bir ilan ya da sahte indirim linki dikkatini çekebilir. Ödeme yapmadan önce satıcının güvenilirliğini mutlaka kontrol etmen faydalı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, beklenmedik bir sağlık kontrolü ya da eczane masrafı bütçende küçük bir değişikliğe neden olabilir. Günlük harcamalarında temkinli davranman günün dengesini korumana yardımcı olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, evcil hayvanın varsa beklenmedik bir veteriner kontrolü ya da aşı masrafı gündeme gelebilir. Böyle bir durum yoksa evle ilgili küçük bir bakım gideri planlarını değiştirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bankacılık işlemlerinde ya da para transferlerinde dalgınlık nedeniyle küçük bir hata yapma ihtimalin var. İşlem onaylarını ikinci kez kontrol etmen olası bir sorunu önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, uzun süredir ertelediğin bir ödeme bugün yeniden karşına çıkabilir. Gecikmeden tamamlamak ileride oluşabilecek ek ücretlerin önüne geçebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, arkadaş ortamında beklenmedik bir organizasyon ya da kutlama için hesapta olmayan bir harcama yapabilirsin. Bütçeni aşmamak adına sınırlarını baştan belirlemek iyi gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, otomobilin ya da kullandığın bir ulaşım aracı küçük bir bakım masrafı çıkarabilir. Ertelemek yerine zamanında ilgilenmek daha büyük giderleri önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, internet üzerinden yaptığın bir alışverişte ürün açıklamasını dikkatli okumazsan beklediğinden farklı bir ürünle karşılaşabilirsin. Siparişi onaylamadan önce tüm detayları incelemen faydalı olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, evde bozulan küçük bir elektrikli cihaz tamir ya da yenileme masrafı çıkarabilir. Yeni bir ürün almadan önce onarım seçeneğini değerlendirmek bütçeni rahatlatabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, abonelik ya da otomatik ödeme talimatlarından biri hesabından beklemediğin bir çekim yapabilir. Hesap hareketlerini kontrol etmek gözden kaçan bir ödemeyi fark etmeni sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, aile bireylerinden birine destek olmak için planlamadığın bir harcama yapman gerekebilir. Bütçeni tamamen değiştirmeden yardımcı olmanın farklı yollarını bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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