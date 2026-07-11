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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Temmuz Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 12 Temmuz’da yoğun ekran kullanımı ya da güneş altında uzun süre vakit geçirmek gözlerinde ışığa karşı hassasiyet oluşturabilir. Gözlerini dinlendirmeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün farkında olmadan yanağını ya da dilini ısırman küçük aftların oluşmasına neden olabilir. Çok sıcak ve baharatlı yiyecekler tüketirken biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, uzun süre yazı yazmak ya da telefon kullanmak başparmağında tetik parmak hissi oluşturabilir. Elini dinlendirmek gün sonunda seni rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, saçını sıkı toplamak ya da saç derine uzun süre baskı uygulamak dokununca hissedilen saç derisi ağrısına neden olabilir. Bugün saç derini biraz dinlendirmek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yorgunluk ve stres yüz kaslarında kısa süreli istemsiz seğirmeler oluşturabilir. Gün içinde kısa molalar vermek kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, klimalı ortamlarda uzun süre kalmak ya da soğukla temas etmek el parmaklarında geçici beyazlama ve üşüme hissi oluşturabilir. Ellerini sıcak tutmaya özen göstermen faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, boynunda oluşabilecek hafif lenf bezi hassasiyetini ihmal etmemeye çalış. Kendini dinlendirmek ve belirtiler devam ederse bir uzmana görünmek iyi bir tercih olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gün içinde farkında olmadan yanağının iç kısmını ısırman küçük bir tahrişe neden olabilir. Yemek yerken acele etmemek bu tür rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, peş peşe gelen esnemeler çene ekleminde hafif bir ağrı ya da hassasiyet oluşturabilir. Ağzını çok zorlamamaya ve çeneni dinlendirmeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah yataktan kalkarken ilk birkaç adımda kısa süreli bir topallama ya da tutukluk hissedebilirsin. Gün içinde hafif hareket etmek kaslarının açılmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, merdiven çıkarken ya da çömelip kalkarken diz kapağının altında hafif batma hissi oluşabilir. Dizini zorlayacak ani hareketlerden bugün kaçınman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dirseğini uzun süre aynı pozisyonda tutmak eline doğru yayılan karıncalanma hissine neden olabilir. Özellikle masa başında çalışıyorsan sık sık pozisyon değiştirmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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