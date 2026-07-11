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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 12 Temmuz Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 12 Temmuz Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, aşk hayatında görmezden geldiğin ayrıntıları daha belirgin hale getirebilir. Bugün “önemli değil” diyerek geçiştirilen küçük konuların aslında ilişkinizin temelini etkilediğini fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, maddi konular nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşanabilir. Birlikte yapılacak bir harcama, iptal edilen bir plan ya da “Bunu almaya gerçekten gerek var mıydı?” sorusu aranızda fikir ayrılığı yaratabilir. Tartışmayı kimin haklı olduğuna çevirmek yerine birbirinizi dinlemek ilişkinizi güçlendirebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, hoşlandığın kişinin seni gerçekten tanımadan senin hakkında bazı önyargılar oluşturduğunu fark edebilirsin. İlk etapta canını sıkabilecek bu durum, kendini daha doğal ifade etmen için bir fırsata dönüşebilir. Öte yandan hiç beklemediğin biriyle başlayacak kısa bir sohbet günün en güzel sürprizi olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 12 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, ilişkilerde paylaşım konularını öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, ailelerden biriyle ilgili alınacak bir karar ya da hafta sonu planı konusunda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İkinizin de iyi niyetle hareket ettiğini hatırlamak gereksiz bir kırgınlığın önüne geçebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir seni uzaktan izleyen biri ortak bir arkadaş aracılığıyla seninle tanışmak isteyebilir. İlk izlenimin beklediğinden çok daha farklı gelişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 12 Temmuz’da Neptün retrosu, iletişimdeki eksik halkaları görünür kılıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinin sosyal medyada yaptığı masum bir paylaşımı yanlış yorumlayabilir ya da çevrenden duyduğun bir söz nedeniyle gereksiz bir kıskançlık yaşayabilirsin. Gerçeği öğrenmeden tepki vermemek ilişkini koruyacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, bir süredir seni fark etmediğini düşündüğün biri beklenmedik şekilde seninle iletişime geçebilir. Bu kez sohbet tahmin ettiğinden daha uzun sürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu duyguları daha görünür hale getirirken, Venüs küçük jestlerin değerini artırıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin yoğunluğu nedeniyle iptal ettiği bir plan seni üzebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yapacağı küçük bir sürpriz bütün havayı değiştirebilir.

Bekar bir Yengeç burcuysan, katıldığın kısa bir aile buluşması ya da arkadaş ortamında biriyle beklenmedik bir yakınlık kurabilirsin. İlk sohbetin doğal akışı seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 12 Temmuz’da Neptün retrosu bazı beklentileri yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin telefonuyla fazla vakit geçirmesi ya da seni dinlemiyormuş gibi davranması canını sıkabilir. Kırgınlığını içine atmak yerine doğru zamanda paylaşman aranızdaki mesafeyi azaltacaktır.

Bekar bir Aslan burcuysan, daha önce hiç romantik gözle bakmadığın biri sana beklenmedik bir ilgi gösterebilir. Acele karar vermeden bu tanışmaya şans vermek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 12 Temmuz’da Venüs burcunda ilerlerken Neptün retrosu beklentilerini daha net görmeni sağlayacak. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, sürekli ertelenen bir konuşmanın bugün yapılması gerekebilir. Açık iletişim kurarsanız haftalardır büyüyen bir sorun kolayca çözülebilir.

Bekar bir Başak burcuysan, seni etkilemeye çalışan iki kişi arasında seçim yapmak zorunda hissedebilirsin. Bu kez karşındaki kişinin söylediklerinden çok davranışlarına dikkat etmek doğru kararı verecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ilişkilerde dengeyi yeniden kurmak isteyecek. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinin arkadaşlarına ayırdığı zamanla sana ayırdığı zamanı kıyaslayabilir ve bunu dile getirmek isteyebilirsin. Yapıcı bir konuşma beklediğinden daha olumlu sonuç verebilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, daha önce reddettiğin bir kişi yeniden karşına çıkabilir. Bu kez onu farklı bir açıdan değerlendirmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 12 Temmuz’da Neptün retrosu gizli kalan duyguları ortaya çıkarabilir. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin eski bir arkadaşla görüşmesi ya da geçmişten gelen bir mesaj gereksiz şüphelere yol açabilir. Varsayımlar yerine açık bir konuşma yapmak aranızdaki güveni koruyacaktır.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir seni tanımaya çalışan biri sonunda duygularını açıkça ifade edebilir. Vereceğin cevap yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 12 Temmuz’da Neptün retrosu duyguların yönünü değiştirebilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte alınacak bir karar konusunda ikiniz de farklı yönlere çekilebilirsiniz. Ortak noktayı bulmak düşündüğünden daha kolay olacak yeter ki birbirinizi dinlemeyi bırakmayın.

Bekar bir Yay burcuysan, daha önce kısa süre görüştüğün biri yeniden karşına çıkabilir. Bu kez zamanlama ikiniz için de çok daha uygun olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 12 Temmuz’da Neptün retrosu geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gündeme taşıyabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, eski bir tartışmanın yeniden açılması canını sıkabilir. Aynı konuyu tekrar yaşamak yerine bu kez kalıcı bir çözüm üretmeye çalışmanız ilişkinize iyi gelecektir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, iş ya da eğitim ortamında sık sık karşılaştığın biriyle arandaki iletişim beklenmedik şekilde samimileşebilir. Günlük sohbetler farklı duyguların başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 12 Temmuz’da Neptün retrosu yanlış anlaşılmaları büyütebilir. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, gönderdiğin bir mesajın farklı anlaşılması ya da cevapsız kalması gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Yüz yüze yapılacak kısa bir konuşma bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır.

Bekar bir Kova burcuysan, kalabalık bir ortamda seninle aynı ilgi alanlarını paylaşan biri dikkatini çekebilir. Sohbetin doğal akışı yeni bir yakınlaşmanın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 12 Temmuz’da Neptün retrosu kalbini meşgul eden konuları daha görünür hale getirebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sana anlatmadığı küçük bir detayı başkasından duyman moralini bozabilir. Kırılmadan önce nedenini dinlemek ilişkinize düşündüğünden daha fazla katkı sağlayacaktır.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun zamandır seni güldüren ama hiç romantik açıdan düşünmediğin biriyle arandaki enerji değişebilir. Dostlukla başlayan bir yakınlık farklı bir hikâyeye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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