Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, aşk hayatında görmezden geldiğin ayrıntıları daha belirgin hale getirebilir. Bugün “önemli değil” diyerek geçiştirilen küçük konuların aslında ilişkinizin temelini etkilediğini fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, maddi konular nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşanabilir. Birlikte yapılacak bir harcama, iptal edilen bir plan ya da “Bunu almaya gerçekten gerek var mıydı?” sorusu aranızda fikir ayrılığı yaratabilir. Tartışmayı kimin haklı olduğuna çevirmek yerine birbirinizi dinlemek ilişkinizi güçlendirebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, hoşlandığın kişinin seni gerçekten tanımadan senin hakkında bazı önyargılar oluşturduğunu fark edebilirsin. İlk etapta canını sıkabilecek bu durum, kendini daha doğal ifade etmen için bir fırsata dönüşebilir. Öte yandan hiç beklemediğin biriyle başlayacak kısa bir sohbet günün en güzel sürprizi olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…