article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 14 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 14 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 14 Temmuz Salı gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, evin ya da çalışma alanın için yapacağın planlı bir harcamayı gündemine taşıyabilir. Neptün retrosunun etkisiyle gerçekten ihtiyacın olanı seçerek hem gereksiz masraflardan kaçınabilir hem de uzun süre kullanacağın doğru bir yatırım yapabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, eğitim, ulaşım ya da teknolojik bir ihtiyaç için yeni bir harcama planı oluşturmanı sağlayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle ilk bakışta pahalı görünen ama uzun yıllar işine yarayacak bir seçimin aslında daha kazançlı olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, gelirini artırabilecek yeni bir kapının aralanmasına destek olabilir. Neptün retrosunun etkisiyle daha önce önemsemediğin küçük bir iş teklifi, ek gelir sağlayacak bir proje ya da yeteneğini kazanca dönüştürebileceğin bir fırsat yeniden gündemine gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 14 Temmuz’da burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kendin için yapacağın harcamalara farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle kişisel gelişim, eğitim ya da uzun zamandır istediğin bir ekipman için ayıracağın bütçenin masraf değil, geleceğine yapacağın değerli bir yatırım olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, bütçende yeni bir düzen kurman için fırsat sunabilir. Neptün retrosunun etkisiyle bir ödeme iptali söz konusu böylelikle küçük ama sürekli bir tasarruf sağlayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, arkadaş çevrenden gelecek bir kazanç önerisini ya da yatırım fikrini yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle duyduklarına hemen inanmak yerine ayrıntıları araştırman, seni yanlış bir maddi karar vermekten koruyabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kariyerindeki gelişmelerin maddi karşılığını almaya başlayacağın bir dönemin kapısını aralayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle maaş artışı, prim ya da ek ödeme gibi bir konuda beklentilerini netleştirerek hak ettiğin kazanç için önemli bir adım atabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kendine yapacağın bir yatırımın uzun vadeli kazançlarını görmeye başlayacağın bir dönemi başlatabilir. Neptün retrosunun etkisiyle katılacağın bir eğitim, alacağın bir sertifika ya da geliştireceğin yeni bir beceri, ilerleyen aylarda gelirini artıracak fırsatların kapısını aralayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, ortak para konularında yeni bir sürecin başlamasına işaret edebilir. Neptün retrosunun etkisiyle kredi, sigorta, vergi ya da borçlarla ilgili yapacağın yeni bir yapılandırma veya ödeme planı önümüzdeki dönemde maddi açıdan daha rahat hareket etmeni sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, ortak bütçe gerektiren konularda yeni kararlar almanı sağlayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle birlikte yapacağın bir yatırımın ya da büyük bir alışverişin tüm ayrıntılarını gözden geçirmen, ileride oluşabilecek maddi anlaşmazlıkların önüne geçebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, günlük harcamalarını daha bilinçli yöneteceğin yeni bir dönemi başlatabilir. Neptün retrosunun etkisiyle küçük ama sık yapılan kahve, uygulama içi alışveriş veya teslimat masraflarını fark ederek oluşturacağın yeni bütçe düzeni ay sonunda cebine olumlu yansıyabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, yeteneklerini kazanca dönüştürebileceğin yeni bir başlangıcı destekleyebilir. Neptün retrosunun etkisiyle hobi olarak yaptığın bir işi ücretli hale getirmek, el emeği ürünlerini satışa sunmak ya da yaratıcı bir fikrini gelire çevirmek için beklediğin cesareti bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın