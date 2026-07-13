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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Temmuz Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, bedeninden gelen küçük sinyalleri fark etmeni sağlayabilir. Sabah uyandığında boynunu çevirmekte zorlanabilir ya da aynaya uzanırken ensende hafif bir tutulma hissedebilirsin; bugün ani hareketler yerine kaslarını yavaşça esnetmeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, uzun zamandır önemsemediğin küçük belirtileri fark etmene yardımcı olabilir. Dişlerini fırçalarken diş eti hassasiyeti ya da hafif bir kanama dikkatini çekebilir; bunu geçici diye düşünmek yerine ağız bakımına biraz daha özen göstermen faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, ihmal ettiğin küçük sağlık sinyallerini görünür hale getirebilir. Öğle yemeğinde limonlu ya da baharatlı bir şey yerken ağzındaki küçük bir aftın canını beklediğinden fazla yakması mümkün; birkaç gün tahriş edici yiyeceklerden uzak durman iyileşme sürecini hızlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 14 Temmuz’da burcunda gerçekleşen Yeni Ay, bedeninin verdiği küçük uyarıları daha kolay fark etmeni sağlayabilir. Günün sonunda ayakkabılarını çıkarırken ayak tabanında belirgin bir yanma hissedebilirsin; ayaklarını dinlendirmek ve kısa süre serin suyla rahatlatmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, günlük hareketlerinde bedenini daha dikkatli dinlemene yardımcı olabilir. Üst raftan bir eşya almaya uzandığında omzunda beklenmedik bir sıkışma ya da hareket kısıtlılığı hissedebilirsin; zorlamak yerine omzunu dinlendirmek daha doğru bir seçim olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, küçük fiziksel zorlanmaları daha erken fark etmene yardımcı olabilir. Sıkıca kapanmış bir kavanozun kapağını açmaya çalışırken el bileğinde beklenmedik bir zorlanma hissedebilirsin; bugün elini gereksiz yere yormamaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, gözlerini biraz dinlendirmen gerektiğini hatırlatabilir. Bilgisayar ekranından telefona geçtiğinde görüntünün birkaç saniye bulanıklaşması ya da gözlerinde kuruluk hissetmen kısa bir mola verme zamanının geldiğini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, uzun süredir fark etmediğin küçük sağlık sinyallerini görünür kılabilir. Aynaya eğildiğinde ya da yüzünü yıkarken yanaklarının çevresinde dolgunluk hissedersen sinüslerinin seni uyarıyor olabileceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, sindirim düzenine daha fazla özen göstermen gerektiğini hatırlatabilir. Gün boyunca kendini hafiflemiş hissetmene rağmen akşam saatlerinde karın bölgesindeki doluluk hissi bağırsaklarının biraz yavaş çalıştığını gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, hareket ederken kaslarının verdiği sinyalleri daha net hissettirebilir. Sandalyeden kalkarken kalça bölgesindeki kısa süreli tutulma dikkatini çekebilir; gün içinde kısa yürüyüşler yapmak bu hissi azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, eklemlerine biraz daha özen göstermen gerektiğini hatırlatabilir. Sabah anahtarı çevirirken ya da şişe kapağını açarken parmak eklemlerindeki sertlik hissi gün içinde kendiliğinden hafifleyebilir ancak vücudunu zorlamamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, küçük belirtileri büyümeden fark etme şansı verebilir. Soğuk bir içecek içerken kulağında kısa süreli bir basınç hissi oluşabilir; bu rahatsızlık devam ederse ihmal etmeden kontrol ettirmen faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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