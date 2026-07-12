Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha belirgin hale getirebilir. Yoğun tempo ve ani hareketler boyun ile ense bölgesinde kas spazmı veya sertliğe neden olabilir; gün içinde esneme hareketleri yapmak ve duruşunu sık sık değiştirmek kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…