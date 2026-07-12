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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 13 Temmuz Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 13 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 13 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha belirgin hale getirebilir. Yoğun tempo ve ani hareketler boyun ile ense bölgesinde kas spazmı veya sertliğe neden olabilir; gün içinde esneme hareketleri yapmak ve duruşunu sık sık değiştirmek kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, farkında olmadan çene kaslarını fazla sıkmana neden olabilir. Özellikle stresli anlarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu belirtileri hissedebilir; çene ve dişlerini gereksiz yere sıkmamaya özen göstermen, oluşabilecek hassasiyeti azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, el ve bileklerini yoğun kullandığın işlerde hassasiyet oluşturabilir. Telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla Karpal Tünel Sendromu belirtilerine benzer uyuşma veya karıncalanma hissedersen kısa molalar vermek ve el bileğini dinlendirmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, boğaz ve mide hattındaki hassasiyetleri daha belirgin hissettirebilir. Sessiz reflü kaynaklı boğazda yanma, sık sık boğaz temizleme isteği veya ses kısıklığı yaşayabilirsin; gün içinde beslenme düzenine dikkat etmek ve bol su tüketmek kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, saç derin ve cildindeki hassasiyetleri daha fazla hissettirebilir. Trikodini nedeniyle saç diplerinde dokununca oluşan ağrı veya hassasiyet dikkatini çekebilir; saçını çok sıkı toplamamaya ve tahriş edici ürünlerden uzak durmaya özen göstermen faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, göz çevrende oluşan küçük rahatsızlıkları daha belirgin hale getirebilir. Blefarit eğilimine bağlı olarak göz kapağında kaşıntı, kızarıklık veya kirpik diplerinde hassasiyet hissedebilirsin; göz hijyenine özen göstermen ve gözlerini gereksiz yere ovuşturmaman rahatlamana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, dolaşım sisteminle ilgili küçük hassasiyetleri fark etmene neden olabilir. Raynaud Fenomeni eğilimin varsa ellerinde ve ayaklarında üşüme, uyuşma veya renk değişikliği hissedebilirsin; ani sıcaklık değişimlerinden korunman ve vücudunu sıcak tutman kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, hareket ederken kalça ve bel bölgesindeki kaslarını daha fazla zorlamana neden olabilir. Piriformis Sendromu eğilimine bağlı olarak kalçadan bacağa yayılan bir gerginlik hissedebilirsin; ani hareketlerden kaçınman ve hafif esneme hareketleri yapman gününü daha konforlu geçirmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, hareketli tempona ayak uydururken ayak tabanlarına daha fazla yük bindirmene neden olabilir. Plantar Fasiit belirtileri hissedersen uzun süre ayakta kalmamaya, destekleyici ayakkabılar tercih etmeye ve ayaklarını gün sonunda dinlendirmeye özen göstermen faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, elini sık kullandığın işlerde parmaklarına fazladan yük bindirebilir. Tetik parmak eğilimine bağlı olarak başparmağında ya da diğer parmaklarında takılma hissi yaşayabilirsin; elini zorlayan tekrarlayan hareketlere ara vermen rahatlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, denge duyunu etkileyen hassasiyetleri ara ara hissettirebilir. Vestibüler Migren eğilimine bağlı olarak ani baş hareketlerinde kısa süreli baş dönmesi veya ışığa karşı hassasiyet yaşayabilirsin; gün içinde yeterli su tüketmek ve ekran karşısında uzun süre kalmamak iyi hissetmene destek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, cildinin verdiği tepkileri daha belirgin hale getirebilir. Dermografizm ihtimaline bağlı olarak cildinde kolay kızarma, kaşıntı veya hafif kabarıklıklar oluşabilir; cildini tahriş edebilecek ürünlerden uzak durman ve nem dengesini koruman kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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