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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 13 Temmuz Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 13 Temmuz Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkinizde görmezden geldiğiniz konuları yeniden masaya getirebilir. İlişkisi olan Koçlar için artık belirsizliklerin son bulacağı bir gün; yapacağınız konuşmanın ardından ya ortak bir yolda ilerlemeye karar verecek ya da ikinizi de yoran süreci geride bırakacaksınız.

Bekâr Koçlar ise geçmişte iz bırakan bir kişiden gelecek beklenmedik bir mesajla duygularını yeniden sorgulayabilir. Bu karşılaşma eskiye dönmekten çok, gerçekten ne istediğini anlamana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü duygularını içinde tutmanın artık kolay olmayacağını gösteriyor. İlişkisi olan Boğalar, partnerlerinin bugüne kadar dile getirmediği bir beklentiyi öğrenebilir; göstereceğin ilgi ve anlayış ilişkinizi farklı bir noktaya taşıyabileceği gibi, görmezden gelinen sorunlar da net bir karar alınmasına neden olabilir.

Bekar Boğalar için ise arkadaş ortamında başlayacak sıradan bir sohbet beklenenden daha fazla ilgi uyandırabilir. İlk anda büyük bir heyecan hissetmesen bile, karşındaki kişiyi tanımaya zaman vermen güzel bir başlangıcın önünü açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkinizde yarım kalan konuşmaları yeniden gündeme taşıyabilir. İlişkisi olan İkizler, birlikte erteledikleri bir plan ya da gelecek hedefi hakkında ortak bir karar alabilir; konuşulanların bu kez hayata geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Bekar İkizler için sosyal medya, kısa bir yolculuk ya da ortak bir arkadaş aracılığıyla kurulacak iletişim dikkat çekebilir. İlk mesajla başlayan sohbetin beklediğinden daha uzun sürmesi, yeni bir tanışmanın heyecanını da beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü kalbinden geçenlerle mantığın arasında uzun süredir kurmaya çalıştığın dengeyi bulmana yardımcı olabilir. İlişkisi olan Yengeçler, partnerleriyle gelecek planlarını konuşurken aynı hayalleri paylaştıklarını görmekten mutluluk duyabilir; alınacak ortak bir karar ilişkinize daha fazla güven duymanızı sağlayacak.

Bekar Yengeçler için aile çevresi ya da yakınlarının vesile olacağı bir tanışma gündeme gelebilir. İlk görüşmede oluşacak samimiyet, bu kişiyi daha yakından tanıma isteğini artırabilir ve beklenmedik şekilde güzel bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, söylenmeyen duyguların artık gizli kalmasını zorlaştırıyor. İlişkisi olan Aslanlar, partnerlerinden uzun zamandır içinde tuttuğu düşünceleri duyabilir; bu dürüst konuşma aranızdaki belirsizlikleri ortadan kaldırırken ilişkinizin yönünü de netleştirebilir.

Bekar Aslanlar için katılacağın bir davet, konser ya da kalabalık bir etkinlik dikkat çekici bir karşılaşmaya sahne olabilir. İlk bakışta oluşan güçlü çekim, sohbet ilerledikçe karşılıklı meraka dönüşebilir ve yeni bir hikâyenin ilk adımı atılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü duygularını ertelemek yerine onlarla yüzleşmeni istiyor. İlişkisi olan Başaklar, partnerleriyle bir süredir zihinlerini meşgul eden konuyu kesin bir sonuca bağlayabilir; alınacak karar her iki taraf için de yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve bu yol ayrılığı anlamına da gelebilir.

Bekar Başaklar için eğitim, kurs ya da işle ilgili bir ortamda kurulacak tanışıklık dikkat çekiyor. Aynı konular üzerine yaptığınız sohbet, birbirinizi daha yakından tanıma isteği uyandırabilir ve ilişkinin temeli sağlam bir arkadaşlıkla atılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkilerinde ihmal ettiğin küçük detayların aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettirebilir. İlişkisi olan Teraziler, birbirlerine daha fazla vakit ayırma kararı alabilir; günlük koşuşturmanın gölgesinde kalan duygularınızı yeniden canlandıracak küçük bir adım bile aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir.

Bekar Teraziler için yakın arkadaş çevresinden gelecek bir tanışma teklifi sürpriz olabilir. İlk anda çekimser yaklaşsan da kuracağın iletişim, beklediğinden çok daha keyifli bir flört döneminin başlangıcına dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü geleceğe dair belirsizlikleri azaltırken ilişkilerinde daha net kararlar almanı destekliyor. İlişkisi olan Akrepler, partnerleriyle ev, taşınma ya da ortak yaşam gibi konularda yaptıkları konuşmaları somut bir karara dönüştürebilir; bu kez verilen sözler havada kalmayacak.

Bekar Akrepler için uzak bir şehirde yaşayan ya da farklı bir çevreden gelen biriyle başlayan iletişim dikkat çekiyor. Aranızdaki mesafeye rağmen sohbetlerin sıklaşması, bu tanışmanın beklediğinden daha ciddi bir yöne ilerleyebileceğini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geleceğe dair hayallerinizi aynı masada buluşturmanızı sağlayabilir. İlişkisi olan Yaylar, partnerleriyle ev, tatil ya da birlikte gerçekleştirmek istedikleri bir plan üzerinde ortak bir karara varabilir; atacağınız bu adım, ilişkinize yeni bir yön kazandırabilir.

Bekar Yaylar için ortak bir arkadaşın yapacağı tanıştırma beklenmedik bir heyecan yaratabilir. Karşındaki kişinin sana duyduğu ilgiyi öğrendiğinde, ilk adımı kimin atacağından çok kuracağınız doğal iletişim önem kazanacak ve bu tanışma güzel bir flörtün başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü ilişkilerde sorumlulukların ve beklentilerin daha açık konuşulmasını sağlıyor. İlişkisi olan Oğlaklar, partnerleriyle birbirlerinden neler beklediklerini dürüstçe paylaşabilir; görev dağılımı ve gelecek planları konusunda varacağınız uzlaşma, ilişkinizi daha dengeli bir zemine taşıyabilir.

Bekar Oğlaklar için iş hayatı, bir toplantı ya da katılacağın bir seminer yeni bir tanışmaya vesile olabilir. İlk etapta tamamen işle başlayan bu iletişim, ortak bakış açınız sayesinde zamanla romantik bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkilerinde görmezden gelinen duyguların açığa çıkmasını sağlayabilir. İlişkisi olan Kovalar, partnerlerinden uzun süredir saklanan bir itiraf duyabilir; vereceğin sakin ve anlayışlı tepki, aranızdaki güveni yeniden inşa etmenize yardımcı olabilir.

Bekar Kovalar için bugün alışık olduğun çevrenin dışında bulunacağın bir ortam dikkat çekiyor. Yeni tanışacağın biriyle kuracağın sohbet, birbirinizi uzun zamandır tanıyormuşsunuz hissi uyandırabilir ve bu karşılaşma hayatına beklenmedik bir heyecan katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü kalbini mutlu eden küçük anların değerini daha fazla hissettirebilir. İlişkisi olan Balıklar, partnerlerinden gelecek beklenmedik bir sürpriz ya da ince düşünülmüş bir jest sayesinde kendilerini özel hissedebilir; bu güzel an, son dönemin yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak.

Bekar Balıklar için uzun zamandır uzaktan tanıdığın biriyle yolların bu kez farklı şekilde kesişebilir. İlk kez baş başa geçireceğiniz zaman, birbirinize dair merak ettiğiniz birçok şeyi öğrenmenizi sağlayabilir ve bu yakınlaşma yeni bir ilişkinin ilk adımına dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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