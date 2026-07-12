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Günlük Burç Yorumuna Göre 13 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 13 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 13 Temmuz Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 13 Temmuz Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu ve Yengeç Yeni Ayı öncesindeki son hazırlık enerjisi etkili oluyor. Bu nedenle geçmişte aldığın kararların sonuçlarını daha net görebilir, hangi adımlarının seni ileri taşıdığını hangi seçimlerinin ise değişmesi gerektiğini fark edebilirsin. İş hayatında beklediğin bir geri dönüş alabilir ya da daha önce rafa kaldırılan bir konu yeniden gündemine gelebilir. Soğukkanlı davranman, bugün alacağın kararların kalıcı olmasını sağlayacak.

Maddi konularda uzun süredir ertelediğin araç bakımının artık son vakti gelmiş olabilir. Lastik, fren, akü ya da rutin servis gibi bir gider bütçende istemediğin bir yer açsa da bu masrafı ertelememek daha iyi olacaktır. Eğer araç kullanmıyorsan ulaşım ya da seyahat planlarınla ilgili ek bir ödeme de gündeme gelebilir. Ulaşım kartını kaybetme ihtimalin olabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Koçlar, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı konuşarak geride bırakabilir ve partnerleriyle gelecek planlarını netleştirebilir. Gökyüzünde hakim olan sonuçlanma enerjisi nedeniyle vereceğin karar bir bitiş de olabilir. Bekar Koçlar ise uzun zamandır görüşmedikleri bir kişiden gelecek mesajla şaşırabilir ya da eski duygularını yeniden sorgulayabilir. Bu sorgu da kafandaki düşüncelerin netleşmesine vesile olacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü geçmişte ağırdan aldığın ya da “biraz daha bekleyeyim” dediğin konuların artık netleşmeye başladığını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, verdiğin kararların sonuçlarını önüne getirirken eksik bıraktığın ayrıntıları da fark etmeni sağlayabilir. İş ortamında senden daha önce istenen bir düzenleme, rapor ya da dosya yeniden gündeme gelebilir ve bitmesi talep edilebilir. Titiz çalışman sayesinde fark ettiğin bir hata, hem seni hem de ekibini olası bir problemden kurtarabilir ve takdir toplamana vesile olabilir.

Maddi konularda evle ilgili küçük bir sorun var gibi görünüyor. Mutfak ya da banyoda fark edeceğin bir su kaçağı, tesisat kontrolü veya benzeri bir tamirat masraf oluşturabilir. Ertelemek yerine hızlı hareket etmeye karar verecek ve bu sorundan hemen kurtulmaya çalışacaksın.

Aşk hayatında ilişkisi olan Boğalar, partnerlerinin uzun zamandır dile getirmediği bir beklentiyi öğrenebilir. Yapacağın küçük ama düşünceli bir jest, aranızdaki mesafeyi kapatabilir ve ilişkinize sıcaklık katabilir. Ancak bu jesti yapmak içinden gelmeyecekse bir bitiş enerjisine girişiniz olası görünüyor. Bekar Boğalar ise arkadaş ortamında ya da günlük rutinleri sırasında dikkatlerini çeken biriyle uzun bir sohbet başlatabilir. Bu tanışma ilk anda büyük bir heyecan yaratmasa da zamanla sağlam bir bağa dönüşme potansiyeli taşıyor. O yüzden erken karar vermeden önce bir düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü yarım kalan konuşmaları ve cevabı geciken konuları yeniden önüne getirebilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu sayesinde geçmişte kurduğun bağlantılar yeniden değer kazanırken, daha önce önemsemediğin bir bilgi ya da teklif bugün bambaşka bir anlam taşıyabilir. İş hayatında beklenmedik bir telefon görüşmesi, e-posta ya da mesaj yeni bir kapı aralayabilir. Hızlı karar vermek yerine detayları dikkatlice incelemen ileride pişman olabileceğin bir adımın önüne geçecektir.

Maddi konularda bugün anahtar, kilit ya da güvenlikle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsin. Evinin ya da aracının anahtarını kaybetmen, kilitte yaşanacak bir arıza veya çilingir desteğine ihtiyaç duyman planlamadığın bir harcamaya neden olabilir. Gün içinde eşyalarını kontrol ederek hareket etmen işini kolaylaştıracaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan İkizler, partnerleriyle uzun zamandır istedikleri bir planı yeniden gündeme getirebilir. Birlikte alınacak ortak bir karar, ilişkinin yönünü olumlu anlamda değiştirebilir. Bekar İkizler ise kısa bir yolculukta, sosyal medyada ya da bir arkadaşının vesilesiyle tanışacağı biriyle beklenmedik bir iletişim kurabilir. İlk sohbet düşündüğünden daha uzun sürebilir ve yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü uzun zamandır emek verdiğin konuların hangi yöne ilerleyeceğini daha net görmeni sağlayabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte yaptığın seçimleri yeniden değerlendirirken eksik kalan noktaları tamamlama fırsatı sunuyor. İş hayatında beklediğin bir onay gecikse bile moralini bozma; gün içinde yapacağın önemli bir görüşme ya da kuracağın doğru bir iletişim, önümüzdeki günlerde lehine sonuçlanacak gelişmelerin temelini atabilir.

Maddi konularda banka hesabındaki eski bir otomatik ödeme ve kredi kartı aidatı söz konusu olabilir. Gereksiz bir kesintiyi iptal etmek veya banka ile yapacağın bir görüşme sayesinde bütçende küçük de olsa rahatlama sağlayabilirsin.

Aşk hayatında ilişkisi olan Yengeçler, partnerleriyle gelecek planları hakkında ciddi bir konuşma yapabilir. Aynı fikirde buluşabilirseniz, ilişkiniz güven duygusu açısından daha da güçlenecek. Bekar Yengeçler ise aile çevresinin tanıştıracağı biriyle flörte başlayabilir. İlk anda arkadaşça başlayan bu yakınlaşma zamanla romantik bir yöne evrilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzü perde arkasında kalan gelişmeleri görünür hale getirebilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, bir süredir sessiz ilerleyen konuların yön değiştirmesine neden olurken geçmişte aldığın kararların etkilerini de önüne çıkarıyor. İş hayatında senden habersiz yürütülen bir süreçle ilgili önemli bir bilgi edinebilir ya da daha önce sunduğun bir fikrin beklenmedik şekilde değerlendirmeye alındığını öğrenebilirsin. Bugün gözlem yapman, konuşmaktan daha fazla kazandırabilir. 

Maddi konularda telefonun, dizüstü bilgisayarın ya da sık kullandığın elektronik bir cihaz arıza çıkarabilir. Ertelediğin bir tamir veya parça değişimi için bütçenden pay ayırman gerekebilir. Eğer yeni bir elektronik ürün almayı düşünüyorsan acele etmemek ve fiyat karşılaştırması yapmak daha avantajlı olabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Aslanlar, partnerlerinin son zamanlarda içine attığı bazı duyguları öğrenebilir. Birbirinizi yargılamadan dinlemeniz, aranızdaki bağı güçlendirecek ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracaktır. Bekar Aslanlar ise katıldıkları bir etkinlikte ya da kalabalık bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken biriyle tanışabilir. İlk bakışta hissedilecek güçlü çekim, yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü uzun zamandır üzerinde düşündüğün konulara farklı bir açıdan bakmanı söylüyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte gözden kaçırdığın ayrıntıları fark etmeni kolaylaştırırken verdiğin kararların doğru olup olmadığını da sorgulatabilir. İş hayatında çözülemeyen bir problem için bitirici hamle senden gelecek gibi görünüyor. Bugün göstereceğin titizlik, seni bir adım öne taşıyacak.

Maddi konularda göz sağlığınla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Lens ya da gözlük numaranın değişmesi, yeni bir gözlük yaptırman veya lenslerini yenilemen gerekebilir. İlk etapta plan dışı bir harcama gibi görünse de bu değişiklik günlük yaşamındaki konforunu önemli ölçüde artıracaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan Başaklar, partnerleri hakkında derin düşüncelere dalacak gibi görünüyor. Aranızda bir problem varsa bu gökyüzündeki etkiyle artık bir sonuca ulaşacak. Ancak verilen karar ayrılık yönünde de olabilir. Bekar Başaklar ise bir eğitim, kurs ya da işle ilgili katıldıkları bir ortamda tanışacakları biriyle ortak ilgi alanları sayesinde kısa sürede güçlü bir bağ kurabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü uzun süredir beklemede kalan konuların yavaş yavaş netleşmeye başladığını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte verdiğin kararların sonuçlarını önüne getirirken kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. İş hayatında daha önce reddedildiğini düşündüğün bir teklif yeniden değerlendirilebilir ya da üstlerin senden önemli bir konuda fikir isteyebilir. Kendine güvenerek yapacağın bir konuşma, beklediğinden daha fazla dikkat çekecek.

Maddi konularda bir sağlık kontrolü gündeme gelebilir. Kan tahlili, doktor muayenesi ya da rutin bir kontrol için yapacağın harcama planlarını değiştirse de ertelememekte fayda var.

Aşk hayatında ilişkisi olan Teraziler, partnerleriyle birbirlerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini fark edebilir. Birlikte yapılacak kısa bir plan ya da romantik bir akşam, son dönemde oluşan mesafeyi ortadan kaldırabilir. Bekar Teraziler ise yakın arkadaşlarının tanışacakları biriyle heyecanlı bir sürece girebilir. İlk sohbetten doğan samimiyet, yeni bir ilişkinin temelini atabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü uzun zamandır cevap beklediğin konuların yön değiştirmesine yardımcı olabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte aldığın kararların sonuçlarını görmeni sağlarken yeni bir adım atmadan önce eksikleri tamamlama fırsatı sunuyor. İş hayatında şehir dışı bağlantılı bir proje, eğitim ya da resmi bir başvuruyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Bugün tamamlayacağın bir evrak veya yapacağın bir görüşme, önündeki süreci hızlandırabilir.

Maddi konularda resmi işlemler nedeniyle bir ödeme gündeme gelebilir. Noter masrafı, pasaport ya da ehliyet yenileme, harç veya benzeri zorunlu bir gider bütçende değişiklik yaratabilir. İşlerini son ana bırakmaman hem zaman hem de para açısından sana avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan Akrepler, partnerleriyle gelecek planlarını daha somut şekilde konuşabilir. Gökyüzünde sonuçlanma enerjisi hakim olduğu için konuşulanlar havada kalmayacaktır. Bekar Akrepler ise uzak bir şehirden tanışacakları biriyle bir yakınlık kurabilir. İlk sohbetin ardından sıklaşan iletişim, mesafeyi unutturabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzü aceleyle verdiğin bazı kararları yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, gözünden kaçan ayrıntıları fark etmeni sağlayabilir. İş hayatında senden deneyimlerini paylaşman, yeni başlayan bir çalışma arkadaşına destek olman ya da kısa bir sunum yapman istenebilir. Bilgini doğru şekilde aktarman, yöneticilerinin dikkatini çekebilir ve gelecekte farklı sorumlulukların kapısını aralayabilir.

Maddi konularda ani bir ev ziyareti, doğum günü hediyesi gibi aslında jest yapmak istediğin ince düşüncelerin bu sıra bütçeni zorlayabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Yaylar, partnerleriyle uzun zamandır konuşulmayan ortak bir hedef üzerinde uzlaşabilir. Ev, tatil ya da gelecek planlarıyla ilgili alınacak kararlar ilişkinize yeni bir yön verebilir. Bekar Yaylar ise bugün bir ortamda kendilerine ilgi duyan birinin varlığını öğrenebilir. Ortak bir arkadaşın yapacağı tanıştırma ya da sana ulaşan dolaylı bir mesaj, merak uyandıran yeni bir tanışmanın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü geçmişte gösterdiğin emeğin karşılığını almaya bir adım daha yaklaşacağını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, yarım kalan işlerin tamamlanmasını sağlarken daha önce verdiğin kararların sana neler kazandırdığını da görmene yardımcı olacak. İş hayatında uzun süredir çözülemeyen bir konu için son sözü söyleyen kişi olabilirsin.

Maddi konularda internet, telefon ya da dijital platform aboneliklerinden birinin otomatik olarak yenilendiğini fark edebilirsin. Kullanmadığın bir üyelik ya da gözünden kaçan bir ödeme açık oluşturabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Oğlaklar, partnerleriyle sorumluluk paylaşımı konusunda önemli bir uzlaşmaya varabilir. Bir süredir tek taraflı ilerlediğini düşündüğün konular dengeye oturdukça ilişkin de daha huzurlu bir döneme girecek. Bekar Oğlaklar ise işle bağlantılı bir toplantıda, seminerde ya da profesyonel bir ortamda tanışacakları biriyle ortak hedefler üzerinden güçlü bir iletişim kurabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzü geçmişte göz ardı ettiğin ayrıntıları fark etmeni sağlayabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, kararlarının hangi noktada seni hızlandırdığını, hangi noktada ise yavaşlattığını açıkça gösterecek. İş hayatında senden farklı bir görev üstlenmen istenebilir ya da kısa süreliğine başka bir ekibe destek vermen gerekebilir. Bu değişiklik ilk başta alışılmış düzenini bozsa da yeteneklerini göstermen için önemli bir fırsata dönüşebilir.

Maddi konularda evde kullandığın beyaz eşya, klima ya da kombinin bakım ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bugün ertelemek yerine çözüm üretmek bütçeni korumana yardımcı olacak.

Aşk hayatında ilişkisi olan Kovalar, partnerlerinin rahatsızlık duyduğu bir konu hakkında itiraf alabilir. Yapacağın açık ve samimi bir konuşma, yanlış varsayımların önüne geçerek birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Bekar Kovalar ise günlük rutinlerinin tamamen dışına çıkacakları bir ortamda tanışacakları biriyle şaşırtıcı bir uyum yakalayabilir. İlk sohbetin ardından iletişimin doğal şekilde devam etmesi, bu tanışmayı sıradan bir karşılaşmanın ötesine taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü geçmişte attığın adımların karşılığını almaya başlayacağını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, yarım kalan meseleleri yeniden gündemine taşırken bazı olaylara artık çok daha farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. İş hayatında daha önce paylaştığın bir fikir hakkında yeniden görüş istenmesi mümkün. Kendini ifade etmekten çekinmezsen önemli bir fırsatı değerlendirebilirsin.

Maddi konularda sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Eline geçecek bu para büyük olmasa da planlarını rahatlatacak ve yüzünü güldürecek.

Aşk hayatında ilişkisi olan Balıklar, partnerlerinin sana hazırladığı küçük bir sürpriz ya da bir jest sayesinde keyifli anlar yaşayabilir. Bekar Balıklar ise uzun zamandır yalnızca uzaktan tanıdığı biriyle ilk kez birebir vakit geçirme fırsatı bulabilir. Bu karşılaşma, ön yargılarını geride bırakmana ve yeni bir başlangıca cesaretle yaklaşmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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