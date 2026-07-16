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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Temmuz Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Temmuz Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, eğer ilişkin varsa bugün partnerinle ev hayatın ve ortak sorumlulukların bölüşülmesi üzerine son derece makul ve yapıcı konuşmalar yapabilirsin. Güneş-Satürn ortaklığı ilişkinizde ayakları yere basan bir ciddiyet sergilemeni kolaylaştırırken, durağan Merkür nedeniyle geçmişten kalan ufak pürüzleri büyütmek yerine pratik çözümlere odaklanman aranızdaki bağı daha da sağlamlaştıracaktır.

Bekar bir Koç burcuysan, bugün odağını dış dünyadan çekerek tamamen kendi yaşam alanını ve günlük rutinlerini sadeleştirmeye yönelmek isteyebilirsin. Hayatındaki fuzuli kalabalıkları ve zamansız beklentileri eledikçe, kendi ayakların üzerinde durmanın ve bağımsızlığın verdiği o güçlü hafiflik hissinın tadını çıkaracaksınız.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, eğer ilişkin varsa partnerinle birlikte geleceğe yönelik maddi planlar yapmak ve bütçe dengenizi oturtmak adına oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirebilirsin. Durağan Merkür nedeniyle iletişimde inatçı olmaktan kaçınmalı, aranızdaki güveni pekiştirecek yapıcı ve sakin bir dil kullanmaya özen göstermelisin.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir ertelediğin bir el sanatına, sanatsal bir hobiye ya da yaratıcı bir projeye odaklanarak kendi başına son derece kaliteli vakit geçirebilirsin. Üretken olmanın ve bir şeyler ortaya koymanın getirdiği haz, dışarıdan bir onay veya ilgi arayışını tamamen önemsiz kılacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, eğer ilişkin varsa birbirinize olan güveninizi tazeleyecek, ilişkinizin geleceğine dair ciddi, olgun ve uzun vadeli kararlar alabileceğiniz yapıcı bir süreçtesin. Durağan retro Merkür zihni bulandırabileceğinden, partnerinin sözlerinin arkasında başka anlamlar aramadan net iletişim kurmalısın.

Bekar bir İkizler burcuysan, bugün dış dünyanın karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşarak kendi evinde tek başına sevdiğin bir aktiviteye vakit ayırmak isteyebilirsin. Kendi sessizliğinde huzur bulabileceğini ve yalnızlığın aslında ne kadar büyük bir konfor alanı olduğunu fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, eğer ilişkin varsa birlikteliğinde net sınırlar çizmek ve partnerinle sorumlulukları eşit paylaşmak aranızdaki dengeyi ve saygıyı çok daha üst bir seviyeye taşıyacaktır. Burcunda durağanlaşan Merkür'ün alınganlık yaratmasına izin vermemeli, duygularını partnerine mantık süzgecinden geçirerek aktarmalısın.

Bekar bir Yengeç burcuysan, bugün kendine odaklandığın bir gün olacak gibi görünüyor. Auranı ve enerjini parlatmaya odaklandıkça, hayata karşı öz güveninin arttığını görecek ve aşkta açılacak yeni kapılara kendini daha hazır hissedeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, eğer ilişkin varsa partnerinle baş başa kalıp günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmak ve sakin alanlarda birbirinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Arka plandaki durağan enerjiler yüzünden partnerine karşı gizli bir şüpheye düşmek yerine, hislerini açık ve net bir şekilde konuşmayı seçmelisin.

Bekar bir Aslan burcuysan, bugün şehrin kalabalığından tamamen uzaklaşarak açık havada veya doğada tek başına uzun bir yürüyüşe çıkmak seni mutlu edecek. Doğanın ritmiyle uyumlanmak, zihnindeki karmaşayı dindirerek geleceğe ve ilişkilere daha umutlu, berrak bakmanı sağlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, eğer ilişkin varsa burcuna geçen Ay sayesinde sosyal hayat ile özel hayat arasındaki dengeyi çok iyi kurabilir, partnerine hak ettiği değeri olgunlukla gösterebilirsin. Güneş-Satürn ortaklığı ilişkine köklü bir ciddiyet katarken, mevcut sorunları sabırla çözmenize de imkan tanıyor.

Bekar bir Başak burcuysan, geçmiş zihnini kurcalarken eski bir birlikteliğin neden bittiğini mantıkla hatırlamak, yeni adımlar atmadan önce sana doğru yolu gösterecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, eğer ilişkin varsa partnerinle birlikte gelecek hedeflerinizi, kariyer planlarınızı ve sosyal statünüzü ilgilendiren ciddi konuları son derece yapıcı bir dille masaya yatırabilirsiniz. Kararlarınızda fevri olmamak ve birbirinizin sınırlarına saygı duymak ihtiyacınız olan şey. 

Bekar bir Terazi burcuysan, bugün sokak hayvanları için bir şeyler yapmak veya bir barınağı ziyaret etmek gibi toplumsal aktivitelere bireysel destek vermek isteyebilirsin. Sevginin sadece ikili ilişkilerden ibaret olmadığını fark ettiğin bu süreçte, yaşanacak tesadüfi bir tanışma kalbinin ritmini aniden hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, eğer ilişkin varsa partnerinle arandaki mesafeleri, fikir ayrılıklarını ya da geçmişten gelen kırgınlıkları mantıklı, sabırlı ve empati yönü güçlü bir iletişim modeliyle tamamen ortadan kaldırabilirsin. Güneş-Satürn uyumu, ilişkinizin geleceğine daha güvenle bakmanıza yardım ediyor.

Bekar bir Akrep burcuysan, bugün tek başına oturup gelecek planlarını ve seyahat hedeflerini büyük bir disiplinle kağıda dökmek isteyebilirsin. Kendi geleceğini tek başına inşa etmenin verdiği güç seni ruhsal olarak bağımsız kılarken, aşk anlamında gelebilecek dış adımlara karşı şu sıralar pek istekli olmadığını fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, eğer ilişkin varsa birlikteliğindeki güç savaşlarını, haklı çıkma çabalarını ve yersiz kıskançlıkları bir kenara bırakarak partnerinle olgun bir güven zemini inşa etmeye odaklanabilirsin. Ortak harcamalar veya krizli konular üzerinde sakin konuşmalar yapmak aranızdaki gerilimi tamamen eritecektir.

Bekar bir Yay burcuysan, bugün yeni bir spor rutinine başlamak, uzun süredir denemek istediğin bir egzersiz programına dahil olmak ya da sağlıklı yaşam hedefleri koymak enerjini tazeleyecektir. Bedenine ve kendine iyi baktığın bu disiplinli süreçte, ortak ilgi alanlarına sahip olduğun yeni biriyle tanışma olasılığın oldukça yüksek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, eğer ilişkin varsa karşıt burcundaki Güneş'in yöneticin Satürn ile kurduğu destekleyici bağ sayesinde partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız, ilişkideki eksikleri ve kırgınlıkları düzeltebileceğiniz bir süreç tecrübe edebilirsin.

Bekar bir Oğlak burcuysan, gökyüzünün durağan ve analitik enerjisi bugün neden yalnız olduğuna, ilişkilerden tam olarak ne beklediğine dair derinlemesine ve tarafsızca düşünmeni sağlayabilir. Bu içsel farkındalık, gelecekte çok daha sağlıklı bağlar kurmana yardımcı olacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, partnerinle günlük hayatın koşturmacası ve yoğun rutinleri arasında birbirinize destek olmak, küçük ev sorumluluklarını paylaşmak aranızdaki duygusal bağı çok daha huzurlu kılacaktır. Durağan Merkür nedeniyle ufak tefek günlük aksilikleri birbirinize yansıtmamaya dikkat etmelisiniz.

Bekar bir Kova burcuysan, bugün duygularını, geleceğe dair hayallerini ve hayata dair çıkarımlarını kimseyle paylaşmadan sadece kendi günlüğünüze yazarak deşarj olmak isteyebilirsin. Kelimelerin gücüyle içsel bir temizlik yaparken, kendi iç sesini çok daha net duymaya başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, eğer ilişkin varsa partnerinle harika bir akşam geçirebilirsin. Burcundaki Satürn'ün desteği, ilişkideki sorumlulukları olgunlukla sırtlanmanı ve bağlarınızı büyütmeni kolaylaştırıyor. 

Bekar bir Balık burcuysan, bugün kendin için daha önce hiç denemediğin, emek isteyen gurme bir akşam yemeği hazırlamayı seçebilirsin. Kendine özenle şık bir masa hazırlayıp kendini ağırlamak, öz değer algını yükselterek dış dünyadan ve ikili ilişkilerden olan beklentilerini en sağlıklı düzeye indirecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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