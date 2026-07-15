Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 16 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında duygusal güvenliğe ve aidiyet bağlarına odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Koç isen partnerinle ev hayatı, ailevi sorumluluklar veya geçmişten taşınan kırgınlıklar yüzünden karşı karşıya gelebilirsin. Gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı seni daha savunmacı yapabileceği için eleştirileri kişisel algılamamaya ve partnerinin alanına saygı duymaya özen göstermelisin.

Bekar bir Koç isen sosyal ortamlardan uzaklaşarak kabuğuna çekilmeyi tercih edebilirsin. Kalbinin kapılarını yeni birine açmadan önce geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yükleri tamamen temizlemen gerektiğinin farkına varacaksın. Geçici heyecanlar peşinde koşmak yerine, sana gerçekten huzur ve samimi bir bağ verebilecek adımları beklemek bu süreçte sana çok daha iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…