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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 16 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 16 Temmuz Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 16 Temmuz Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında duygusal güvenliğe ve aidiyet bağlarına odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Koç isen partnerinle ev hayatı, ailevi sorumluluklar veya geçmişten taşınan kırgınlıklar yüzünden karşı karşıya gelebilirsin. Gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı seni daha savunmacı yapabileceği için eleştirileri kişisel algılamamaya ve partnerinin alanına saygı duymaya özen göstermelisin.

Bekar bir Koç isen sosyal ortamlardan uzaklaşarak kabuğuna çekilmeyi tercih edebilirsin. Kalbinin kapılarını yeni birine açmadan önce geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yükleri tamamen temizlemen gerektiğinin farkına varacaksın. Geçici heyecanlar peşinde koşmak yerine, sana gerçekten huzur ve samimi bir bağ verebilecek adımları beklemek bu süreçte sana çok daha iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerinde zihinsel paylaşımların, iletişimin ve yakın bağların ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinden olan duygusal beklentilerini açıkça konuşmak isteyebilirsin. Ancak gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı yüzünden eski konuları tekrar masaya yatırma ve partnerine karşı kırıcı bir dil kullanma eğilimi gösterebileceğinden, konuşmalarında daha şefkatli ve sakin kalmaya özen göstermelisin.

Bekar bir Boğa isen eski aşklarından gelebilecek ani bir mesaj ya da bir karşılaşma dengeni biraz sarsabilir. Geçmişin getirdiği bu dalgalanma karşısında hemen hareket etmek yerine, yeni bir hikayeye başlamadan önce iç dünyanda geçmişin izlerini gerçekten temizleyip temizlemediğini kendine dürüstçe sorman gereken bir gündesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında kendi değerini, güven ihtiyacını ve duygusal sınırlarını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir İkizler isen partnerinle arandaki güven ve değer algısı bugün bazı testlerden geçebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı ilişkide ne kadar güvende olduğunu ve hak ettiğin değeri görüp görmediğini masaya yatırmana neden olabileceğinden, fevri kararlar almadan önce sakin kalmalısın.

Bekar bir İkizler isen dış dünyadaki flörtöz ve geçici enerjilerden uzaklaşarak tamamen kendine yatırım yapmayı ve seçici olmayı tercih edebilirsin. Karşına çıkan adaylarda anlık heyecanlar aramak yerine, sana içsel bir huzur, samimiyet ve aidiyet hissi verip veremeyeceklerine bakacağın bir süreçtesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş’in bugün senin burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında kendi sınırlarını çizeceğin ve ilişkideki varlığını daha net ortaya koyacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Yengeç isen partnerinle aranda 'ben' ve 'biz' dengesini kurmak bugün kritik bir hal alabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı seni daha korumacı yapabileceği için kendi isteklerini savunurken partnerinin alanına ve duygusal sınırlarına da saygı duymayı unutmamalısın.

Bekar bir Yengeç isen auranın oldukça parladığı ve dikkatleri üzerine çektiğin bir gündesin. Ancak içsel dünyanda savunma mekanizmaların yüksek olacağı için, sana yaklaşmak ve seni tanımak isteyen kişilere karşı hemen duvar örmek yerine onlara bir şans tanımak adına kendine biraz zaman vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında daha derin, içsel ve gözlerden uzak duygusal temalara odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Aslan isen bugüne kadar partnerin için yaptığın fedakarlıkları kendi içinde sorgularken bulabilirsin kendini. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn açısı, ilişkide aldığın ve verdiğin değer arasındaki dengesizliği fark etmene yol açarak partnerine karşı geçici bir mesafe koymana neden olabilir.

Bekar bir Aslan isen platonik duygularının tetiklenebileceği ya da kadersel bağlar hissettiğin eski bir tanıdıkla yollarının kesişebileceği bir gündesin. İç dünyandaki yalnızlık veya kabuğuna sığınma hissini bastırmak adına aceleci kararlar vermemeli, kalbinin sesini dinleyerek hareket etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında sosyal çevre bağlarının, arkadaşlıkların ve ortak hedeflerin ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Başak isen partnerinle sosyal çevreniz arasındaki dengeyi kurmakta bugün biraz zorlanabilirsin. Gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı yüzünden arkadaş grubunun ilişkinize olan müdahalesinden rahatsızlık duyabilir, partnerinle baş başa kalma arzunu dile getirebilirsin.

Bekar bir Başak isen uzun süredir sadece arkadaş gözüyle baktığın birinden alacağın ani bir itiraf ya da yakınlaşma sinyali aranızdaki tüm dengeleri değiştirebilir. Sosyal ortamlarda daha seçici ve mesafeli bir duruş sergileyerek enerjini tamamen güven veren kişilere saklamak isteyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ciddiyet, gelecek hedefleri ve toplumsal statü temalarının önem kazanacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Terazi isen ilişkinin geleceği, evlilik planları ya da ailelerin bu sürece dahil olması gibi ciddi konular partnerinle aranda bir baskı unsuru oluşturabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn etkisi altındayken toplumsal beklentileri bir kenara bırakıp tamamen kendi mutluluğunuza odaklanmanız en doğrusu olacaktır.

Bekar bir Terazi isen flörtöz ve geçici ilişkilerden tamamen uzaklaşarak daha ciddi, ayakları yere basan partner adaylarına yönelmek isteyebilirsin. Hayatında olgunluk ve güven aradığın bu süreçte, yaşça büyük ya da karakter olarak seni koruyup kollayabilecek kişilerin ilgisini çekebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş’in bugün Yengeç burcuna ilerlemesiyle birlikte aşk hayatında hayata bakış açını genişletecek ve ruhsal uyumu arayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Akrep isen partnerinle inançlar, yaşam felsefesi veya geleceğe dair fikir uyumunuzu derinlemesine test edeceğiniz bir gün olabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn gerilimi yüzünden aranızdaki tartışmaların kişisel inatlaşmalara dönüşmesine izin vermemeli, sakin kalmalısın.

Bekar bir Akrep isen fiziksel olarak senden uzakta olan, farklı bir şehirde ya da kültürde yaşayan biriyle aranda güçlü bir çekim filizlenebilir. Mesafelerin yarattığı gizem ve nostalji duygusu seni cezbetse de adımlarını gerçekçi temellere basarak atmaya özen göstermelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında derin duygusal krizleri yöneteceğin ve tutkuları yoğun hissedeceğin bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Yay isen partnerinle arandaki çekim seviyesi artarken, buna paralel olarak kıskançlık ve güç savaşları da tetiklenebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı nedeniyle geçmişten gelen gizli kalmış konuların gün yüzüne çıkması aranızda geçici gerilimler yaratabileceği için şeffaf olmayı seçmelisin.

Bekar bir Yay isen duygusal anlamda büyük bir dönüşüm eşiğindesin ve aşk hayatındaki eski tabularını yıkmak isteyeceksin. Karşına çıkan yeni adaylara karşı hemen teslim olmak yerine, onların güvenilirlik ve sadakat testlerinden geçmesini bekleyecek kadar seçici davranacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş’in tam karşıt burcun olan Yengeç’e geçmesiyle birlikte odağın tamamen ikili ilişkilerin ve ortaklıkların üzerine kayıyor. İlişkisi olan bir Oğlak isen partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız ve geçmişteki eksikleri birbirinizin yüzüne vurduğunuz açık bir restleşme dönemine girebilirsiniz. Yönetici gezegenin Satürn ve retro Merkür'ün sert duruşu seni savunmaya geçmeye zorlayabilir; ancak kırıcı olmak yerine partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısın.

Bekar bir Oğlak isen hayatına girmek isteyen adaylar konusunda filtreni en üst seviyeye çıkaracağın bir gündesin. Sana tam bir güven ve sadakat vadetmeyen, ciddiyetten uzak ve geçmişin yükünü taşıyan kişileri hayatına hiç dahil etmeden doğrudan eleme yoluna gideceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük rutinlerin, sorumlulukların ve hayat düzeninin ilişkilerine olan yansımasını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Kova isen günlük hayatın getirdiği koşturmaca ve ev içi görev paylaşımları partnerinle aranda kriz yaratabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı yüzünden sorumlulukların adaletsiz dağıtıldığını düşünerek partnerine karşı sesini yükseltme eğilimi gösterebilirsin; dengeli olmaya çalışmalısın.

Bekar bir Kova isen kafanı işten, sorumluluklardan ve yoğun rutinlerinden kaldırmaya pek vakit bulamayacağın için flörte zaman ayıramayabilirsin. Aşkı dışarıda aramak yerine, şu sıralar tamamen kendi hayat düzenini oturtmaya ve içsel olarak şifalanmaya odaklanmayı tercih edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında romantizm, hayattan keyif alma ve yaşama sevincinin yükseleceği olumlu bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Balık isen partnerinle çocuklar, hobiler ya da birbirinize ayırdığınız kaliteli vaktin azlığı üzerinden ufak gerilimler tırmanabilir. Burcundaki durağan Satürn ve retro Merkür baskısını hafifletmek adına partnerinle baş başa kalabileceğiniz nostaljik ve romantik aktivitelere yönelmelisiniz.

Bekar bir Balık isen hayatına eski günleri hatırlatan, sana nostaljik hisler yaşatan eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık flört adayları çekilebilir. Gökyüzünün bu retro enerjisi altında karşı tarafın vaatlerine hemen kapılmamalı, niyetinin ciddiyetini zamana yayarak ölçmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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