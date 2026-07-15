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Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 16 Temmuz Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 16 Temmuz Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte odağın tamamen profesyonel alanlardan çekilip içsel temellerine yöneliyor. İş hayatında büyük ve yeni adımlar atmak yerine, geçmişte başlattığın ama temeli sağlam olmayan projeleri revize etmek, masanı ve stratejini düzenlemek bu süreçte sana çok daha faydalı olacaktır. Otorite figürleriyle iletişim kurarken geri giden Merkür'ün alınganlıklara ve yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini unutmamalı, profesyonel mesafeni korumaya özen göstermelisin.

Maddi olarak aile, yuva veya gayrimenkul odaklı konular bütçenin tam merkezine yerleşiyor. Geçmişten gelen bir mülk satışı, miras ya da aile içi ortak bir harcama konusu Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi nedeniyle bazı gecikmelere ve pürüzlere uğrayabilir. Bugün büyük riskler almak ya da yeni finansal sözleşmelere imza atmak yerine, mevcut borçları yapılandırmak ve ev içi harcamaları minimumda tutmak bütçeni korumanı sağlayacaktır.

İlişkisi olan bir Koç isen partnerinle ev hayatı, ailevi sorumluluklar veya geçmişten taşınan kırgınlıklar yüzünden karşı karşıya gelme riskin var. Güneş'in su enerjisi seni daha savunmacı yapabileceği için, eleştirileri kişisel algılamamaya ve partnerinin alanına saygı duymaya özen göstermelisin. Bekar bir Koç isen sosyalleşmek ve dış dünyaya açılmak yerine kendi güvenli kabuğuna çekilmeyi tercih edebilirsin. Kalbinin kapılarını yeni birine açmadan önce, geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yükleri tamamen temizlemen gerektiğinin farkına varacaksın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte düşünce yoğunluğun ve yakın çevrenle olan bağların ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni ticari ortaklıklara veya sözleşmelere imza atmak yerine, birkaç kez düşünsen iyi olur. Geri giden Merkür'ün azizliğine uğramamak adına, bugün iş ortamında kurduğun iletişimde net olmaya çalışmalı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kelimelerini seçerek kullanmalısın.

Maddi olarak iletişim, seyahat veya eğitim kaynaklı planlanmamış harcamalar bütçende geçici bir yoğunluk yaratabilir. Satürn'ün kısıtlayıcı açısı, özellikle yakın çevrenle ya da kardeşlerinle gireceğin maddi konularda bazı pürüzler ve gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Bugün geleceğe yönelik büyük yatırımlar planlamak yerine, harcamalarını dengelemek ve bütçendeki ufak sızıntıları kapatmak adına stratejik hareket etmen çok daha akıllıca olacaktır.

İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinden beklentilerini açıkça konuşmak isteyebilir, ancak retro enerjisi yüzünden eski konuları tekrar masaya yatırma eğilimi gösterebilirsin; kırıcı olmamak adına daha şefkatli bir dil seçmeye özen göstermelisin. Bekar bir Boğa isen eski aşklarından gelebilecek ani bir mesaj ya da bir karşılaşma duygusal dengeni biraz sarsabilir. Yeni bir hikayeye yelken açmadan önce, geçmişin sende bıraktığı izleri gerçekten temize çekip çekmediğini kendine dürüstçe sorman gereken bir gündesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte odağın tamamen kendi yeteneklerini ve iş hayatındaki konumunu yeniden değerlendirmeye kayıyor. İş ortamında yeni projelere atılmak için doğru bir zaman değil. Yöneticin Merkür'ün geri hareketi, profesyonel sunumlarında veya önemli konuşmalarında anlık odak kayıpları yaratabileceği için acele etmeden, planlı ve temkinli ilerlemen gereken bir gündesin.

Maddi olarak bu süreçte aklını en çok meşgul eden alan haline gelebilir ve gelir kaynaklarını ciddi şekilde sorgulamaya başlayabilirsin. Satürn'ün finansal alanına yaptığı baskı sebebiyle beklediğin bir ödemede, primde ya da alacak verecek dengesinde geçici bir tıkanıklık veya gecikme yaşayabilirsin. Bugün bütçeni korumak adına gereksiz lüks harcamalardan tamamen uzak durmalı, mali konularda fevri kararlar almaktan kaçınarak tamamen eldeki mevcut kaynakları korumaya odaklanmalısın.

İlişkisi olan bir İkizler isen partnerinle arandaki güven ve değer algısı bugün ciddi bir testten geçebilir; ilişkinde kendini ne kadar güvende hissettiğini sorgulayabilir ve hak ettiğin değeri görüp görmediğini masaya yatırmak isteyebilirsin. Bekar bir İkizler isen dış dünyadaki flörtöz enerjilerden uzaklaşıp tamamen kendine yatırım yapmayı ve duygusal anlamda daha seçici olmayı tercih edeceksin. Karşına çıkan adaylarda geçici heyecanlar yerine sana içsel bir huzur ve aidiyet hissi verip veremeyeceklerine bakacağın bir dönemdesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in senin burcuna geçmesiyle birlikte spot ışıkları tamamen üzerine dönüyor ve kendi sınırlarını çizme, liderliği ele alma isteğin artıyor. İş hayatında retro Merkür'ün de etkisiyle geçmişte ertelediğin fikirleri sahneye taşımak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin, ancak Satürn'ün karşı açısı üstlerinden onay alma sürecini biraz yavaşlatabilir. Acele etmek yerine adımlarını sağlamlaştırmalı, profesyonel vizyonunu çevrene kabul ettirirken sabırlı bir duruş sergilemelisin.

Maddi olarak ise bireysel harcamalarını mercek altına alacağın ve lüks tüketimine geçici bir kısıtlama getireceğin bir gündesin. Geleceğini sağlama alma arzun yüksek olduğu için, bugün cüzdanını açarken iki kez düşünmek isteyebilir, gereksiz yatırımlardan kaçınabilirsin. Bütçeni tamamen kendi kontrolün altında tutmak bu süreçte seni rahatlatacaktır.

İlişkisi olan bir Yengeç isen partnerinle aranda 'ben' ve 'biz' dengesini kurmak bugün her zamankinden daha önemli hale gelebilir; kendi isteklerini ön plana çıkarırken karşı tarafın sınırlarına da saygı duymayı öğrenmen gerekebilir. Bekar bir Yengeç isen aurunun oldukça parladığı, göz önünde olduğun bir dönemdesin. Ancak içsel dünyanda korumacı tavrın yüksek olduğu için, sana yaklaşmak isteyen kişilere karşı hemen duvar örmek yerine onları tanımak için kendine biraz zaman tanımalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni biraz daha arka plana çekilmeye, projelerini gözlerden uzak bir şekilde yürütmeye davet ediyor. İş hayatında büyük çıkışlar yapmak veya sahnede olmak yerine, gizli stratejiler geliştirmek ve eksiklerini tamamlamak için bu izole enerjiyi kullanabilirsin. Merkür'ün geri hareketi, perde arkasında yürüttüğün işlerde bazı bilgi kirliliklerine yol açabileceği için duyduğun her şeye hemen inanmamalı, verileri iki kez kontrol etmelisin.

Maddi olarak geçmişte gözden kaçırdığın bir faturanın, unutulmuş bir borcun ya da vergi ödemesinin aniden karşına çıkmasıyla bütçeni yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsin. Satürn'ün kısıtlayıcı pozisyonu, dışarıdan beklediğin maddi desteklerin veya ortaklı gelirlerin eline geç ulaşmasına neden olabilir. Bugün finansal konularda tamamen kendi yağında kavrulmayı hedeflemeli ve risk barındıran hiçbir mali taahhüdün altına girmemelisin.

İlişkisi olan bir Aslan isen partnerin için bugüne kadar yaptığın fedakarlıkları içsel olarak sorgularken bulabilirsin kendini; aldığın ve verdiğin değer arasındaki dengesizlik seni biraz mesafeli davranmaya itebilir. Bekar bir Aslan isen platonik duyguların tetiklenebileceği ya da kadersel bağlar hissettiğin eski bir tanıdıkla yollarının kesişebileceği bir gündesin. İç dünyandaki yalnızlık hissini bastırmak için alelacele kararlar vermemeli, kalbinin sesini dinlemelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte gelecek projelerin, sosyal ağların ve kolektif çalışmaların ön plana çıkmaya başlıyor. Ancak retro Merkür'ün bu alandaki varlığı, ekip içindeki iletişimde yavaşlamalara ve eski organizasyon planlarının yeniden masaya gelmesine neden olabilir. İş arkadaşlarınla yürüttüğün ortaklıklarda mükemmeliyetçi tavrını biraz esnetmeli, fikir ayrılıklarını bir kriz yerine eksikleri kapatma fırsatı olarak görmelisin.

Maddi olarak durumunu iyileştirmek ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak adına bugün ciddi bir bütçe planlaması yapmak isteyebilirsin. Satürn'ün getirdiği sorumluluk bilinci, geleceğe yönelik yatırımlarında daha temkinli ve tutumlu olmanı zorunlu kılıyor. Arkadaş çevrenle yapılacak ortak organizasyonların veya sosyal etkinliklerin bütçeni aşmamasına dikkat etmeli, borç alıp verme konularına bugün kesinlikle mesafe koymalısın.

İlişkisi olan bir Başak isen partnerinle sosyal çevreniz arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilir, arkadaş grubunuzun ilişkinize olan müdahalesinden rahatsızlık duyabilirsin. Bekar bir Başak isen uzun süredir arkadaş gözüyle baktığın birinden alacağın ani bir itiraf, aranızdaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Sosyal ortamlarda daha seçici ve mesafeli bir duruş sergileyerek, enerjini gerçekten hak eden insanlara saklamak isteyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle kariyer hayatın, hedeflerin ve toplumsal statün en parlak dönemine giriyor. Ancak retro Merkür'ün tepe noktandaki varlığı, üstlerinle veya otorite figürleriyle olan iletişiminde geçmiş krizlerin yeniden tetiklenebileceğine işaret ediyor. Profesyonel alanda kendini doğru ifade ettiğinden emin olmalı, yanlış anlaşılmaları engellemek için yazılı ve net iletişim kanallarını tercih etmelisin.

Maddi olarak kariyerine yatırım yapacağın, statünü ve unvanını sağlamlaştıracak harcamaların öne çıkabileceği bir gündesin. Satürn'ün kısıtlayıcı açısı, beklediğin terfiyle birlikte gelecek maaş artışlarının veya primlerin onaylanma sürecini biraz uzatabilir. Bütçeni planlarken gelecekteki olası gelirlere güvenerek harcama yapmamalı, tamamen elindeki somut birikim üzerinden hareket etmelisin.

İlişkisi olan bir Terazi isen ilişkinin geleceği, evlilik planları ya da ailelerin bu sürece dahil olması gibi ciddi konular partnerinle aranda bir baskı unsuru oluşturabilir; toplumsal beklentileri bir kenara bırakıp kendi mutluluğunuza odaklanmalısınız. Bekar bir Terazi isen flörtöz ve geçici ilişkilerden tamamen uzaklaşıp daha ciddi, ayakları yere basan ve gelecek vadeden partner adaylarına yönelmek isteyeceksin. Yaşça büyük ya da olgun karakterli kişilerin ilgisini çekebileceğin bir dönemdesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in Yengeç burcuna ilerlemesi hayata bakış açını genişletiyor, vizyonunu yenilemen için sana taze bir enerji sunuyor. İş hayatında yarım bıraktığın eğitimleri tamamlamak, hukuki süreçleri gözden geçirmek veya uluslararası bağlantılarını tazelemek adına uygun bir gündesin. Merkür'ün geri hareketi seyahat planlarında veya uzaklarla yürüttüğün projelerde ufak tefek aksaklıklar çıkarabileceği için B planını hazırda tutmanda fayda var.

Maddi olarak ise yurt dışı bağlantılı işler, akademik başvurular ya da hukuksal süreçlerin getirdiği plan dışı ödemeler ajandanı meşgul edebilir. Satürn'ün finansal kararlarına getirdiği ciddiyet, paranı daha verimli kullanman konusunda seni uyarırken, riskli yatırımlardan tamamen uzak durmanı fısıldıyor. Bugün bütçeni büyütmek için aceleci kararlar almamalı, mevcut kaynaklarını koruyarak beklemeyi bilmelisin.

İlişkisi olan bir Akrep isen partnerinle hayata, inançlara veya geleceğe dair fikir uyumunuzu derinlemesine test edeceğiniz bir gün olabilir; felsefi tartışmaların kişisel inatlaşmalara dönüşmesine izin vermemelisin. Bekar bir Akrep isen fiziksel olarak senden uzakta olan, farklı bir şehirde ya da kültürde yaşayan biriyle aranda güçlü bir çekim filizlenebilir. Mesafelerin yarattığı gizem duygusu seni cezbetse de adımlarını gerçekçi temellere basarak atmalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni finansal ve duygusal krizleri yönetme, derin analizler yapma dönemine taşıyor. İş hayatında gözle görülmeyen ortaklıklara, sözleşmelerin arkasında yatan detaylara ve stratejik kriz anlarına odaklanmak durumunda kalabilirsin. Merkür retrosu, daha önce çözüldüğünü sandığın idari veya operasyonel sorunları yeniden önüne getirebileceğinden, problemleri yüzeysel geçiştirmek yerine kökten çözmeye odaklanmalısın.

Maddi olarak miras, nafaka, kredi pürüzleri ya da eşin/ortağın bütçesindeki dalgalanmalar ana gündem madden haline gelebilir. Satürn'ün uyguladığı finansal baskı, borç yapılandırmalarında veya bankacılık işlemlerinde bürokratik engellerle karşılaşmana neden olabilir. Bugün başkalarının kaynaklarına güvenerek harcama yapmaktan kesinlikle kaçınmalı, kendi bütçeni tamamen bağımsız bir şekilde yönetmeye çalışmalısın.

İlişkisi olan bir Yay isen partnerinle arandaki tutku seviyesi artarken, buna paralel olarak kıskançlık ve güç savaşları da tetiklenebilir; gizli saklı konuların su yüzüne çıkması aranızda geçici gerilimler yaratabilir. Bekar bir Yay isen duygusal anlamda büyük bir dönüşüm eşiğindesin; artık seni yoran tabuları yıkmak isteyeceksin. Karşına çıkan insanlara karşı hemen teslim olmak yerine, onların güvenilirlik testlerinden geçmesini bekleyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in tam karşıt burcun olan Yengeç'e geçişiyle birlikte tüm odağın ortaklıkların, ikili ilişkilerin ve iş birliklerinin üzerine kayıyor. Ticari ortaklıklarında veya danışmanlık aldığın alanlarda eski defterlerin açılması, geçmişte üzerinde uzlaşılamamış maddelerin yeniden gündeme gelmesi olasıdır. Merkür retrosunun yarattığı yanlış anlaşılma riskine karşı, iş anlaşmalarında her maddeyi netleştirmeden ve yazılı hale getirmeden adım atmamalısın.

Maddi olarak imzalayacağın ortaklı sözleşmelerin veya hukuki süreçlerin getirdiği bazı mali yükümlülükler bütçeni zorlayabilir. Yönetici gezegenin Satürn'ün sert duruşu, finansal ortaklıklarında partnerinin ya da iş ortağının sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesi yüzünden ekstra yük altına girmene neden olabilir. Bugün büyük paralar yatırarak ortaklı işlere girişmek yerine, mevcut sözleşmelerin mali detaylarını iyileştirmeye çalışmalısın.

İlişkisi olan bir Oğlak isen partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız, eksiklerinizi yüzünüze vurduğunuz açık bir restleşme dönemine girebilirsiniz; savunmaya geçmek yerine partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısın. Bekar bir Oğlak isen hayatına girmek isteyen adaylar konusunda filtreni en üst seviyeye çıkaracaksın. Sana tam bir güven ve sadakat vaat etmeyen, ciddiyetten uzak kişileri hayatına hiç dahil etmeden doğrudan eleme yoluna gideceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük iş yükün, çalışma ortamındaki sorumlulukların ve rutinlerin büyük bir artış gösteriyor. İş yerinde projelerin teslim tarihlerinde retro Merkür kaynaklı teknik aksaklıklar veya evrak gecikmeleri yaşanması enerjini biraz tüketebilir. Çalışma arkadaşlarınla görev dağılımı yaparken görev tanımlarının net olmasına özen göstermeli, eksik bırakılan işleri sabırla organize etmelisin.

Maddi olarak evcil hayvanlarının bakımı, kendi rutin kontrollerin veya ev içi düzenlemelerin getirdiği harcamalar etkili olabilir. Satürn'ün kısıtlayıcı pozisyonu, harcamalarında daha tasarruflu bir plan izlemeni ve bütçendeki gereksiz kalemleri elemeni zorunlu kılıyor. Bugün finansal anlamda büyük adımlar atmak yerine, iş ortamındaki verimliliğini artıracak küçük bütçeli düzenlemelere yönelmek daha faydalı olacaktır.

İlişkisi olan bir Kova isen günlük hayatın getirdiği koşturmaca ve ev içi görev paylaşımları partnerinle aranda kriz yaratabilir; sorumlulukların adaletsiz dağıtıldığını düşünerek sesini yükseltmek isteyebilirsin. Bekar bir Kova isen kafanı işten, sorumluluklardan ve yoğun rutinlerinden kaldırmaya vakit bulamayacağın için flörte zaman ayıramayabilirsin. Aşkı aramak yerine şu sıralar tamamen kendi hayat düzenini oturtmaya odaklanmayı tercih edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle yaratıcılığın, sahne önünde olma isteğin ve yaşama sevincin yükselişe geçiyor. Ancak bu alanda geri giden Merkür, sanatsal projelerinde veya hobi olarak yürüttüğün işlerde ilham perilerinin bazen uzaklaşmasına ya da eski fikirleri yeniden üretmek zorunda kalmana neden olabilir. İş hayatında risk almaktan ziyade, geçmişte sana kendini iyi hissettirmiş yaratıcı yöntemleri modern işlerine adapte etmeye odaklanmalısın.

Maddi olarak spekülatif yatırımlar, borsa veya şans oyunları gibi riskli alanlarda temkinli kalman gereken son derece önemli bir gündesin. Satürn'ün burcundaki baskıcı varlığı, hızlı para kazanma arzusuyla atılacak adımların kayıplarla sonuçlanabileceği konusunda seni uyarıyor. Bugün bütçeni eğlenceye veya lüks hobilerine harcarken dengeli olmalı, keyfi harcamalarını minimumda tutarak geleceğini güvence altına almalısın.

İlişkisi olan bir Balık isen partnerinle aranda çocuklar, hobiler ya da birbirinize ayırdığınız kaliteli vaktin azlığı üzerinden ufak gerilimler tırmanabilir; birbirinizi suçlamak yerine nostaljik anılarınızı tazeleyecek aktivitelere yönelmelisiniz. Bekar bir Balık isen hayatına eskiyi hatırlatan, sana nostaljik hisler yaşatan eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık flört adayları çekilebilir. Karşı tarafın vaatlerine hemen kapılmadan önce, niyetinin ciddiyetini zamana yayarak ölçmelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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