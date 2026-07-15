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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 16 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 16 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 16 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle yavaşlayan tempon, bedeninin de vites küçültmesine neden olabilir. Gökyüzündeki baskı yüzünden oluşabilecek uyuşukluk hissi ve baş bölgesindeki ağırlığı hafifletmek için bugün dinlenmeye öncelik vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gökyüzündeki baskıcı konumlar gün boyu fark etmeden dişlerini sıkmana veya çeneni fazla kasmana neden olabilir. Kulak arkası hassasiyetlerine ve boyun tutulmalarına zemin hazırlayan bu fiziksel gerilimi hafifletmek adına kaslarını gevşetecek egzersizlere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üzerindeki sorumluluk yükünün getirdiği gerginlik bugün doğrudan sindirim ritmini ve safra kesesi fonksiyonlarını etkileyebilir. Ani kramplar veya şişkinlik hissiyle karşılaşmamak adına bedensel ritmine sadık kalmalı ve beslenmende aşırılıklardan uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in senin burcuna geçişi hayati enerjini yükseltse de diyafram merkezli geçici kısıtlanmalar hissetmene yol açabilir. Derin nefes almakta zorlanma veya göğüs kafesinde daralma hissi yaşamamak için sınırlarını zorlamadan açık havada dinlenmeyi seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, enerjinin daha izole bir alana çekilmesi vücut direncinin geçici olarak zayıflamasına neden olabilir. Aniden beliren üşüme, titreme ya da dönemsel bir halsizlik durumunun önüne geçmek için ağır aktivitelerden uzak durmalı ve vücut ısını korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sürekli hareket halinde olmanın ve ayakta kalmanın getirdiği bedensel yük bugün kendini iyice hissettirebilir. Omurganın alt kısımlarında, dizlerde veya bacak kaslarında oluşabilecek sertlikleri engellemek için kendine ait güvenli bir alanda dinlenmeye çekilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yoğun koşturmacalar ve sorumluluklar kan basıncında ani iniş çıkışlar ile hafif göz kararmalarına yol açabilir. Tansiyon dengeni korumak ve geçici denge kayıplarının önüne geçmek adına gün içinde tuz ve su tüketimine ekstra özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gökyüzündeki durağan etkiler vücudunun sıvı dengesinde veya ödem atma sisteminde geçici bir yavaşlama yaratabilir. El ve ayak bileklerinde şişlik ya da böbrek bölgesinde doluluk hissi yaşamamak adına tuzu azaltmalı ve bol sıvı tüketmeye dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, göksel yerleşimler nedeniyle cilt yapında aşırı kuruma, döküntü veya hormonal dengesizliklerden kaynaklı anlık hararet basmaları baş gösterebilir. Bedeninin toksin atmak için harcadığı bu çabaya destek olmak adına zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı ve cildini nemlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kemik yapısı, eklem bağları ve kıkırdaklar gökyüzündeki yöneticin Satürn'ün baskısını bugün doğrudan hissettirebilir. Fiziksel olarak kilitlenmemek ve eklemlerini zorlamamak adına gün içinde sert adımlar atmaktan kaçınmalı, esnekliğini korumaya çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yoğun rutinlerin arasında göz kuruluğu ya da görme kalitesinde anlık zayıflamalar oluşabilir. Göz damarlarını yoran bu hassasiyetleri azaltmak adına teknolojik cihazlara kısa molalar vermeli ve gözlerini dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, burcundaki Satürn baskısı vücuttaki demir ve vitamin depolarının sinyal vermesine neden olarak tırnaklarda kırılma veya saç dökülmesini tetikleyebilir. Yaz ayında da olsak üşüme hissini hafifletmek adına bedensel dayanıklılığını artıracak besinlere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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