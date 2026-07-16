Sevgili Koç, eğer ilişkin varsa bugün partnerinle ev hayatın ve ortak sorumlulukların bölüşülmesi üzerine son derece makul ve yapıcı konuşmalar yapabilirsin. Güneş-Satürn ortaklığı ilişkinizde ayakları yere basan bir ciddiyet sergilemeni kolaylaştırırken, durağan Merkür nedeniyle geçmişten kalan ufak pürüzleri büyütmek yerine pratik çözümlere odaklanman aranızdaki bağı daha da sağlamlaştıracaktır.

Bekar bir Koç burcuysan, bugün odağını dış dünyadan çekerek tamamen kendi yaşam alanını ve günlük rutinlerini sadeleştirmeye yönelmek isteyebilirsin. Hayatındaki fuzuli kalabalıkları ve zamansız beklentileri eledikçe, kendi ayakların üzerinde durmanın ve bağımsızlığın verdiği o güçlü hafiflik hissinın tadını çıkaracaksınız.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…