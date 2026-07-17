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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Temmuz Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, yönetici gezegenin Mars’ın hâlâ hissedilen o ani enerjisi bugün seni durmaksızın hareket ettirmek istiyor; oysa bedenin ara sıra fren yapmanı bekliyor. Aceleyle attığın bir adım küçük bir çarpma ya da gerilime yol açabilir, o yüzden bugün biraz yavaşlamakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars-Uranüs kavuşumunun süren titreşimi bedeninde beklenmedik gerginlikler olarak kendini gösterebilir, özellikle boyun ve omuz bölgesinde. Bugün seri hareketlerden çok, yumuşak esnemelerle bedenine alan tanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün yavaşlamaya hazırlanması zihinsel yorgunluğu bugün fiziksel bir ağırlık gibi hissettirebiliyor. Ekrandan biraz uzaklaşıp derin nefes almak, kafanı toparlamana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Yeni Ay’ın duygusal yoğunluğu bugün midende ya da göğüs kafesinde bir sıkışma olarak hissedilebilir. Kendine sıcak bir çay ya da kahve demleyip sakin bir köşede biraz durmak bedenini rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş’in yaklaşan geçişiyle enerjin yükseliyor ama bu coşku bazen seni fazla zorlamana neden olabilir. Kalbini ve sırtını yormadan, gücünü ölçülü kullanmayı dene bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendi burcundaki Venüs seni bugün her şeyi kusursuz yapma isteğine sürükleyebilir, bu da omuzlarında görünmez bir yük oluşturuyor. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp bedenine biraz tolerans tanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, denge arayışın bugün fiziksel olarak da kendini gösteriyor; ne çok hareketsiz ne de aşırı yorucu bir gün geçirmek istiyorsun. Ortasını bulan, ölçülü bir tempo seni bugün en iyi hissettirecek olan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn’ün yaklaşan retrosu bugün eski bir gerginliğin bedeninde yeniden baş göstermesine yol açabilir, özellikle bel ya da eklemlerde. Zorlamadan, kendine nazik davranarak ilerlemek en doğrusu. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Neptün’ün retro enerjisi bugün dikkatini dağıtabilir, bu da ufak kazaların riskini artırıyor. Özellikle dışarıdayken adımlarını bilinçli atmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş temposuna kendini kaptırman bugün bedeninin ihtiyaç duyduğu molaları es geçmene neden olabilir. Kısa da olsa ayağa kalkıp gerinmek, akşama kadar seni çok daha diri tutacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, geleceğe dair düşüncelerin bugün zihnini o kadar meşgul ediyor ki bedeninin sinyallerini duymazdan gelebilirsin. Su içmek gibi basit ihtiyaçları atlamamaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Neptün retrosunun getirdiği içe dönüklük bugün seni fazla hayalperest ve dalgın kılabilir, bu yüzden küçük ihmaller olası. Ayaklarının yere sağlam bassın diye kısa bir yürüyüş bugün sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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