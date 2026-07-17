Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, denge arayışın bugün fiziksel olarak da kendini gösteriyor; ne çok hareketsiz ne de aşırı yorucu bir gün geçirmek istiyorsun. Ortasını bulan, ölçülü bir tempo seni bugün en iyi hissettirecek olan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…